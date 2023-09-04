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    ВСУ отправляют десант в Крым по нескольким причинам
    ВСУ открыли огонь по своим военным за оставление позиций под Херсоном
    В Польше предрекли трудную зиму для Западной Европы
    Эксперт объяснил начало использования Су-34 для ударов «Кинжалом»
    Переговоры Путина и Эрдогана завершились в Сочи
    На Украине назвали стоимость одного дня боевых действий
    ВСУ обстреляли три района Донецка
    В Москве недовольны заявлениями премьера Армении о России
    Социологи спрогнозировали результаты выборов в регионах России
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Страны СНГ оказались между молотом и наковальней

    Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.

    4 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Ларс фон Триер и другие герои нормальности

    От аскетичного высказывания мрачного фон Триера до политических мечтаний искрометного Кустурицы – дистанция огромного размера. Но это то самое интеллектуальное пространство, которое позволяет надеяться, что западный мир еще не совсем обезумел.

    5 комментариев
    Камран Гасанов Камран Гасанов Эрдоган не может вернуться из России с пустыми руками

    После выдачи преступников Украине и поддержки членства Швеции в НАТО у российской стороны возникли сомнения относительно надежности партнеров в Анкаре. Эрдоган, очевидно, попытается в Сочи развеять эти сомнения.

    36 комментариев
    4 сентября 2023, 15:29

    ВСУ обстреляли три района Донецка

    Украинские войска за 45 минут выпустили 16 артиллерийских снарядов по трем районам Донецка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение 45 минут выпустили не менее 16 снарядов по трем районам и центру Донецка, свидетельствуют данные представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    По информации СЦКК, с 14:06 до 14:51 мск украинские войска выпустили 16 снарядов натовского калибра 155 мм по Киевскому, Ворошиловскому и Петровскому районам с позиций ВСУ в районе населенного пункта Яснобродовка, передает ТАСС. Имеются разрушения жилых домов.

    Ранее ВСУ обстреляли Донецк «натовскими» снарядами с кассетными боеприпасами.

    3 сентября 2023, 20:37
    Эксперт указал на лукавство Санду в вопросе долга перед Газпромом

    Эксперт Юшков: Газпрому следует оспорить результаты молдавского аудита в арбитраже

    Эксперт указал на лукавство Санду в вопросе долга перед Газпромом
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Цель проводимого Молдавией аудита долга перед Газпромом заключалась в желании любым путем списать долги, а не разобраться в ситуации. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что аудиторы не нашли у Молдавии долга перед Газпромом.

    «Результаты аудита не удивляют. От нынешних властей Молдавии ничего другого ожидать не приходится. Цель проводимых мероприятий заключалась в том, чтобы максимально снизить выплаты Газпрому, или же вовсе их избежать. На руку сыграла и сложившаяся международная обстановка – никто в европейском сообществе не станет ругать Молдавию за то, что она не платит деньги России», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Но Санду лукавит, когда говорит, что Кишенев вынудили подписать контракт под угрозой отключения газа в отопительный сезон. Это Газпрому пришлось подписать новое соглашение в ситуации, когда за предыдущее еще не заплатили. Российская сторона пыталась руководствоваться гуманными соображениями ввиду необходимости поставок газа в Молдавию в холодное время года», – отметил он.

    «Итоги аудита Газпром может оспорить через европейский арбитраж. Шансов на адекватное решение не очень много, но иногда они там все же проскакивают», – полагает эксперт.

    «Кроме того, компания, конечно, должна добиваться выплат Молдавии по старому долгу. Если в соглашении есть соответствующая привязка, то можно зачислять все текущие платежи в счет прошлого контракта. И не поставлять газ, пока они не расплатятся», – отметил собеседник.

    «Правда, здесь вопрос переходит в политическую плоскость – пойдет ли Россия на то, чтобы оставить Молдавию без энергоресурсов в преддверии очередного отопительного сезона. Молдавскими властями такая ситуация может использоваться для нагнетания общественного протеста в Приднестровье», – заключил Юшков.

    Ранее президент Молдавии Майя Санду сообщила, что нанятая правительством страны международная аудиторская компания не выявила долга республики перед российским Газпромом.

    «Хотели быстро обмануть. Оставили нас без газа. Зима на носу. «Давайте быстро подписываете, что вы за четыре года вернете 800 млн долларов – и у вас будет газ». Мы сказали, что не можем это подписать, поскольку это ужасно большие деньги, мы не можем на такое подписаться. Нам сказали: «У вас не будет газа», – передает ее слова «Коммерсант».

    В июле Молдавия завершила аудит накопленного перед Газпромом долга. Ранее глава правительства Молдавии Наталья Гаврилица заявляла, что не исключена ситуация, при которой международный аудит исторического долга перед Газпромом не сможет прийти к определенным выводам.

    Напомним, аудит проводят нанятые кабмином страны компании Wikborg Rein Advokatfirma A. S (Норвегия) и Forensic Risk Alliance & Co. Limited (Великобритания). Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, почему Газпром продолжает поставлять газ в республику, несмотря на неуплату долга.

    Коментарии (52)
    4 сентября 2023, 12:08
    Эксперт объяснил начало использования Су-34 для ударов «Кинжалом»

    Эксперт Бартош: Су-34 позволит наносить больше ударов гиперзвуковым «Кинжалом» по ВСУ

    Эксперт объяснил начало использования Су-34 для ударов «Кинжалом»
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    МиГ-31К – это достаточно редкая машина, что ограничивает возможности ее применения в качестве носителя «Кинжалов». А Су-34 более распространены, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее российский Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО. До этого основным носителем этого типа оружия был МиГ-31К.

    «МиГ-31 – это скоростной перехватчик, основной целью которого является борьба с самолетами противника. Позднее машина была модифицирована для выполнения других типов задач, в том числе для ударов ракетами «Кинжал», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Использование Миг-31К для запуска «Кинжалов» ограничивается малым количеством этих машин на службе у российской армии. В то же время Су-34 – это более распространенный самолет. Более того, этот самолет изначально предназначался для ударов по наземным целям», – отмечает собеседник.

    «Все это делает Су-34 перспективной платформой для использования «Кинжалов». Теперь можно спрогнозировать более частые удары гиперзвуковым оружием по объектам ВСУ в зоне СВО», – резюмировал Бартош.

    Ранее российский Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО. До этого момента носителями этого типа оружия были специально оборудованные для этой задачи перехватчики МиГ-31К и стратегические бомбардировщики Ту-22М3.

    Отметим, что ранее первый замгендиректора Ростеха Владимир Артяков отмечал, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» сейчас выпускается серийно и в необходимых Минобороны России объемах.

    По словам Артякова, пропагандистские заявления Украины насчет якобы перехвата «Кинжалов» не выдерживают никакой критики и являются одним из элементов пропагандистской работы со стороны противника.

    По официальным данным Минобороны РФ, в мае «Кинжал» смог полностью уничтожить РЛС и пять пусковых установок ЗРК Patriot. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как российская ракета смогла нанести такой ущерб западному зенитному комплексу.

    Напомним, официально первое боевое применение ракет «Кинжал» состоялось 18 марта 2022 года в ходе спецоперации на Украине. Тогда российские ВКС уничтожили крупный подземный склад авиационных боеприпасов ВСУ в поселке Делятин Ивано-Франковской области.

    Коментарии (19)
    3 сентября 2023, 17:37
    Санду: Аудиторы не нашли у Молдавии долга перед Газпромом

    Санду заявила об отсутствии долга Молдавии в 800 млн долларов перед Газпромом

    Санду: Аудиторы не нашли у Молдавии долга перед Газпромом
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Международная аудиторская компания не обнаружила у Молдавии долга в 800 млн долларов перед Газпромом, заявила президент республики Майя Санду на встрече с жителями Гагаузской автономии в селе Конгаз.

    Как указала Санду, это еще пока не известно публике, но на следующей неделе правительство выступит с заявлением о том, что Молдавия наняла международную компанию, которая провела аудит и не выявила никаких долгов перед Газпромом в размере порядка 800 млн долларов. Нас хотели обмануть в 2021 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Молдавские ведомости».

    «Хотели быстро обмануть. Оставили нас без газа. Зима на носу. «Давайте быстро подписываете, что вы за четыре года вернете 800 млн долларов – и у вас будет газ». Мы сказали, что не можем это подписать, поскольку это ужасно большие деньги, мы не можем на такое подписаться. Нам сказали: «У вас не будет газа», – добавила она, пишет «Коммерсант».

    В июле Молдавия завершила аудит накопленного перед Газпромом долга.

    Ранее глава правительства Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что не исключена ситуация, при которой международный аудит исторического долга перед Газпромом не сможет прийти к определенным выводам.

    Напомним, аудит проводят нанятые кабмином страны компании Wikborg Rein Advokatfirma A. S (Норвегия) и Forensic Risk Alliance & Co. Limited (Великобритания).

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, почему Газпром продолжает поставлять газ в республику, несмотря на неуплату долга.

    Коментарии (91)
    4 сентября 2023, 03:59
    Российский Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО

    ТАСС: Российский Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО

    Российский Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО
    @ кадр из видео Минобороны

    Tекст: Ольга Никитина

    Истребитель-бомбардировщик Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине, сообщил источник в военном ведомстве.

    Источник ТАСС сообщил, что первый экипаж, успешно выполнивший эту задачу, представлен к государственным наградам.

    Носителем ракет «Кинжал» является специально оборудованный для этого перехватчик МиГ-31К. Также под эти комплексы оборудованы стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и истребители-бомбардировщики Су-34.

    Официально первое боевое применение ракет «Кинжал» состоялось 18 марта 2022 года в ходе спецоперации на Украине. В середине мая во время массированного удара по Киеву российская сторона применила ракеты «Кинжал» и «Калибр».

    Коментарии (23)
    4 сентября 2023, 06:25
    В Черном море уничтожены четыре катера производства США с десантом ВСУ

    Минобороны: Российские самолеты уничтожили в Черном море четыре катера производства США с десантом ВСУ

    В Черном море уничтожены четыре катера производства США с десантом ВСУ
    @ Anatolii Sirykukrinform/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские самолеты морской авиации в ночь на понедельник, 4 сентября, уничтожили четыре быстроходных военных катера американского производства, на борту которых находились украинские десантники, следовавшие в направлении Крыма, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что катера Willard Sea Force следовали в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья и были уничтожены в северо-западной части акватории Черного моря.

    Ранее в понедельник российские силы ПВО уничтожили украинские беспилотники в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области.

    Коментарии (31)
    4 сентября 2023, 02:13
    В Китае назвали последствия «позорного отступления» ВСУ для Запада

    GT: Россия заставит США и НАТО вкусить горький плод поражения после позорного отступления ВСУ

    В Китае назвали последствия «позорного отступления» ВСУ для Запада
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные заняли «терпеливую оборонительную позицию» и готовы к затяжным боевым действиям в зоне спецоперации, пишут китайские СМИ.

    Директор Института исследований Средиземноморья при Чжэцзянском университете международных исследований Ма Сяолинь в статье для Global Times написал, что российские военные «настроились на затяжной конфликт на истощение». Россия, как отмечает китайский эксперт, создала три линии многослойной обороны на восточном берегу Днепра, чтобы наносить удары по сухопутным войскам Украины, передает РИА «Новости» текст статьи.

    Запад не может скрыть своей неудовлетворенности и своего разочарования происходящим, продолжает Ма Сяолинь. Контрнаступление ВСУ планировалось начать еще весной, напоминает китайский аналитик, добавляя, что украинской стороне в результате этой кампании не удалось захватить ни одной стратегически важной цели. Кроме того, продолжает автор статьи, было потеряно около 30% поставленного НАТО вооружения, солдаты ВСУ деморализованы, многие украинские военные оказались в плену.

    Ма Сяолинь считает, что Россия сможет использовать свое преимущество для того, чтобы заставить США и НАТО «вкусить горький плод поражения» и позорного отступления.

    Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что ВСУ не смогут достигнуть целей контрнаступления и «перерезать» сухопутный коридор в Крым.

    Коментарии (4)
    4 сентября 2023, 08:25
    Стало известно о планах McDonald’s вернуться в Россию

    Александр Говор: В рамках сделки была предусмотрена опция возвращения бизнеса компании

    Стало известно о планах McDonald’s вернуться в Россию
    @ Raimund Kutter/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская McDonald’s при продаже российского бизнеса рассчитывала вернуться в страну, «если обстоятельства изменятся», сообщил владелец сети ресторанов «Вкусно – и точка» Александр Говор.

    По его словам, McDonald’s не скрывал, что рассчитывает вернуться, если изменятся обстоятельства, поэтому хотел быть уверенным, что бизнес не развалится, передает ТАСС.

    Предприниматель также сообщил, что обещал представителям американской компании, что за ним останется контрольный пакет в российской сети. По словам Говора, также предусмотрена опция возвращения бизнеса McDonald’s. Он добавил также, что есть договоренность, что именно он станет первым претендентом на мастер-франчайзи.

    При этом Говор сомневается, что McDonald’s вернется в Россию в прежнем формате. «Едва ли корпорация продолжит управлять ресторанами в случае возвращения. В большинстве стран предприятия работают по франшизе. Россия была исключением», – пояснил Говор.

    Ранее Говор рассказал, что купил бизнес за символическую плату и не планирует привлекать заемные средства на развитие сети.

    Напомним, компания McDonald's сообщила, что продаст свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору: он приобретает все ресторанное портфолио сети, а в дальнейшем будет развивать его под новым брендом.

    Коментарии (15)
    4 сентября 2023, 14:43
    В Москве недовольны заявлениями премьера Армении о России

    Диписточник: В Москве недовольны заявлениями премьера Армении о России

    В Москве недовольны заявлениями премьера Армении о России
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о России в интервью итальянским СМИ по тону неприемлемы, в Москве крайне недовольны, сообщил дипломатический источник.

    По его информации, в Москве крайне недовольны заявлениями армянского руководства, включая высказывания премьер-министра Армении в интервью итальянской газете La Repubblica, российские дипломаты расценивают его слова, как неприемлемые по тону и содержанию, с прицелом на перекладывание на Россию ответственности за собственные просчеты и ошибки, передает ТАСС.

    Диписточник также отметил, что Россия как ближайший друг и сосед Армении не намерена покидать регион Южного Кавказа.

    «Однако это должна быть улица с двусторонним движением: Армении тоже не следовало бы становиться орудием Запада по выдавливанию России», – добавил источник.

    По информации издания, Россия рассматривает отношения с Арменией в сферах безопасности и экономики «не как зависимость одной страны от другой, а как равноправное, взаимополезное и доказавшее эффективность партнерство».

    Ранее Пашинян пожаловался на зависимость Армении от России в сфере безопасности и посетовал, что архитектура безопасности Армении «на 99,999% была связана с Россией». Также он заявил, что российские миротворческие силы якобы «не выполняют свою миссию» по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха.

    Напомним, Пашинян считает, что в результате действий, которые предпринимает или не предпринимает Москва, Россия отдаляется от Южного Кавказа. Пашинян подчеркивал, что в отношении специальной военной операции на Украине Армения не является союзником России. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что членство республики в ОДКБ создает для Еревана «определенные проблемы».

    Коментарии (43)
    4 сентября 2023, 08:59
    Зеленского предупредили о последствиях попыток вторжения в Крым

    Парламентарий Гемпель заявил о последствиях для «ОПГ Зеленского» в случае попытки уничтожить Крым

    Зеленского предупредили о последствиях попыток вторжения в Крым
    @ Marcus Golejewski/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Попытки президента Украины Владимира Зеленского организовать вторжение в Крым закончатся капитуляцией, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

    По его словам, «шайка убийц, воров и наркоманов во главе с Зеленским» уничтожила Украину во всех сферах, однако им не удастся уничтожить Крым и не получится никого запугать, передает РИА «Новости».

    Также Гемпель отметил, что в случае попытки Киева все же совершить нападение на Крым, Зеленского будет ждать разгром и капитуляция.

    «На нас не нужно давить, это опасно и для противника смерти подобно», – подчеркнул парламентарий.

    Ранее в США назвали «бреднями» мечты Зеленского о «сдаче» Крыма без боя.

    Коментарии (26)
    4 сентября 2023, 10:15
    Альфа-банк нашел замену Ивану Урганту
    Альфа-банк нашел замену Ивану Урганту
    @ Сергей Киселев/Агентство «Москва»,Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Новым лицом рекламной кампании Альфа-банка вместо телеведущего Ивана Урганта, который пока так и не вернулся в эфир федерального телевидения, станет рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, сообщил представитель банка.

    Как сообщили РБК в банке, Баста давно сотрудничает с кредитной организацией как клиент и предприниматель. Сам исполнитель сообщил РИА «Новости», что ему импонирует подход Альфа-банка к людям и креативные проекты организации.

    С 2020 года амбассадором Альфа-банка был телеведущий Иван Ургант. В банке уточнили, что продолжают сотрудничать с ним в творческих проектах.

    В марте 2022 года СМИ сообщили, что Ургант покинул Россию, однако сам телеведущий сообщил, что уехал на время и скоро вернется, в том числе на Первый канал.

    Коментарии (15)
    3 сентября 2023, 22:22
    Зеленский уволил Резникова с поста министра обороны Украины
    Зеленский уволил Резникова с поста министра обороны Украины
    @ Gustavo Valiente/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении сменить министра обороны страны, сняв с этой должности Алексея Резникова.

    Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале сообщил, что украинское военное ведомство, по его мнению, «нуждается в новых подходах». Он заявил, что минобороны Украины следует изменить форматы взаимодействия с военными и обществом.

    «Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров», – сообщил он, отметив, что Верховная рада Украины «хорошо знает этого человека». Зеленский добавил, что ожидает от украинского парламента поддержки этой кандидатуры, передает ТАСС.

    О скором увольнении Резникова с поста министра обороны Украины сообщалось в конце августа.

    Сам Резников заявлял, что уйдет в отставку, если подтвердятся сообщения о закупке ведомством летних курток вместо зимних для ВСУ.

    Коментарии (28)
    3 сентября 2023, 22:43
    В США назвали «бреднями» мечты Зеленского о «сдаче» Крыма без боя

    Ветеран ВС США Дрейвен раскритиковал требования Зеленского отдать Крым без боя

    В США назвали «бреднями» мечты Зеленского о «сдаче» Крыма без боя
    @ President Of Ukraine/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Требование украинского президента Владимира Зеленского о том, чтобы российское руководство отдало киевскому режиму Крым без боя, является бреднями, заявил ветеран американской армии Ноктис Дрейвен.

    Эксперт на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) признался, что не понимает «бредней» Зеленского. Ветеран ВС США подчеркнул, что киевский режим не способен «защитить Украину, не говоря уже о том, чтобы требовать российскую территорию», передает РИА «Новости».

    Зеленский ранее не раз признавался в желании захватить Крым. Недавно, в частности, он сказал, что хотел бы, «чтобы русские войска ушли с полуострова без давления» со стороны украинских боевиков. Также он сообщил, что готовится некий перечень шагов по «деоккупации» полуострова.

    Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. В годовщину воссоединения Крыма с Россией глава государства назвал это событие историческим выбором и подчеркнул, что Россия сделает все для пресечения угроз безопасности полуострова.

    Коментарии (17)
    4 сентября 2023, 12:09
    «Калашников» объявил об удвоении производства «Вихрей» и «Китоловов»

    «Калашников»: Производство управляемых ракет «Вихрь» и снарядов «Китолов» увеличат более чем вдвое

    «Калашников» объявил об удвоении производства «Вихрей» и «Китоловов»
    @ Кирилл Нортон/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расширение производственных площадей позволит в ближайшее время увеличить производство управляемых ракет «Вихрь» и высокоточных боеприпасов «Китолов» более чем в два раза, сообщили в концерне «Калашников».

    Как сообщили в концерне «Калашников», новые объекты по производству ЗУР 9М33 «Вихрь-1» и «Китолов-2М» возводятся на свободных площадях концерна, в ближайшее время будут введены в эксплуатацию два крупных цеха, что позволит увеличить выпуск высокоточных боеприпасов более чем в два раза, передает ТАСС.

    Ранее Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников» госкорпорации «Ростех») поставил Минобороны партию боеприпасов оптико-электронного противодействия, создающих маскирующую аэрозольную завесу для защиты авто- и бронетехники от высокоточного оружия.

    Коментарии (5)
    3 сентября 2023, 17:59
    На Украине мобилизуют больных туберкулезом, вирусными гепатитами и ВИЧ

    «Страна»: Минобороны Украины выпустило приказ о мобилизации в ВСУ ограниченно годных к военной службе мужчин

    На Украине мобилизуют больных туберкулезом, вирусными гепатитами и ВИЧ
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Минобороны Украины выпустило приказ о мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) ограниченно годных к военной службе мужчин, сообщило украинское издание «Страна».

    Издание сообщило в своем Telegram-канале, что, в соответствии с новым приказом минобороны Украины, пригодными к мобилизации в ВСУ будут признавать большинство ранее спорных категорий.

    Издание пояснило, что статьи расписания болезней 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в, в которых были исключения из этого правила, теперь упразднены. Как поясняется в материале, ограниченно годные к военной службе призывники теперь будут признаны годными к прохождению службы в ВСУ по конкретной военной специальности. Соответствующее постановление будет принимать военно-врачебная комиссия. Кроме того, приказом упрощены требования к здоровью для десантников и морпехов.

    Издание напомнило, какие именно болезни после нового приказа минобороны Украины больше не являются основанием для признания человека негодным к мобилизации в ВСУ: 2-в – клинически излеченный туберкулез; 4-в – вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций; 5-в – бессимптомный ВИЧ; 13-в – болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций; 14-в – легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики; 17-в – невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобийные, тревожные, адаптационные, соматофортные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях; 21-в – медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы; 22-в – эпизодические и пароксизмальные расстройства.

    Напомним, в пятницу секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предупредил, что ограниченно годных к военной службе мужчин могут мобилизовать в ряды ВСУ. В Киеве также приступили к мобилизации мужчин старше 50 лет. Днем ранее на Украине также решили перепроверить обоснованность выдачи всех справок о непригодности к воинской службе.

    Кроме того, появились свидетельства, что на подконтрольной киевскому режиму территории сотрудники военкомата начали врываться в дома и забирать мужчин в ВСУ прямо из постели.

    Глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что мобилизация на Украине затронет каждого мужчину.

    Коментарии (27)
    4 сентября 2023, 12:23
    В НАТО призвали Армению вступить в альянс

    Президент Европейского комитета по развитию НАТО призвал Армению вступить в альянс

    В НАТО призвали Армению вступить в альянс
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в альянс.

    Армении следует вступить в Североатлантический альянс, заявил президент Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер.

    Он обратился с призывом к премьер-министру Армении Николу Пашиняну, чтобы страна стала членом НАТО. Также Гюнтер в соцсети Х призвал президента США «защитить Армению», передает «Интерфакс».

    Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как Запад хочет включить Армению в «дугу сдерживания» России.

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