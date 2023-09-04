В российских школах прошел первый в новом учебном году урок «Разговоры о важном»

Президент в рамках урока ответил на вопросы школьников. «Любовь к России является главной мыслью «Разговоров о важном». Но надо подойти к этому творчески. Вместе с разных сторон надо подавать эту тему, красиво, интересно, с тем чтобы у ребят глаза горели, и чтобы вы сами получали удовольствие», – приводятся слова российского лидера на странице «Разговоров о важном» во «ВКонтакте».

Глава государства добавил, что можно посмотреть на это с исторической точки зрения, а также с точки зрения задач, которые стоят перед страной, с позиции истории, традиций, семьи.

Почетным гостем первого занятия цикла встреч «Разговоры о важном» стал профессор МГИМО, автор и ведущий программы «Умники и умницы» Юрий Вяземский.

Он отметил, что в современном мире знания должны быть разносторонними. Также, гость встречи рассказал, как учился в школе, высказал свое мнение о современных технологиях и ответил на вопросы школьников со всей страны. «Самый глубокий интеллект, самый мудрый интеллект, самый сомневающийся и продвигающий вперед интеллект – это интеллект человека», – отметил Вяземский

Официально День знаний был установлен Комитетом по делам школ Совета министров России в 1984 году. В тот момент дата праздника определялась для каждого региона отдельно. Но в 1992 году, после распада Советского Союза, День знаний стал отмечаться во всех школах России 1 сентября.