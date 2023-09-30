Выборы в парламент стартовали в Словакии

Участки для голосования на выборах в парламент открылись в Словакии

Tекст: Александра Юдина

Известно, что к участию в выборах в стране допустили 25 политических объединений – 24 партии и одна коалиция. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 5% голосов, коалициям – не менее 7%, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в стране с населением в 5,5 млн человек открыто 5996 избирательных участков.

По данным большинства соцопросов, фаворитом выборов является социал-демократическая партия Smer под руководством 59-летнего Роберта Фицо, который является экс-премьером Словакии, и не раз критиковал поставки оружия Украине.

При этом лояльная к Киеву «Прогрессивная Словакия» пользуется поддержкой 18,2% избирателей, еще более ориентированный на ЕС «Голос» – 15,1%.