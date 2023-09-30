С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.8 комментариев
Выборы в парламент стартовали в Словакии
Участки для голосования на выборах в парламент открылись в Словакии
Избирательные участки для голосования на внеочередных выборах в парламент открылись в Словакии, сообщило МВД республики.
Известно, что к участию в выборах в стране допустили 25 политических объединений – 24 партии и одна коалиция. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 5% голосов, коалициям – не менее 7%, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в стране с населением в 5,5 млн человек открыто 5996 избирательных участков.
По данным большинства соцопросов, фаворитом выборов является социал-демократическая партия Smer под руководством 59-летнего Роберта Фицо, который является экс-премьером Словакии, и не раз критиковал поставки оружия Украине.
При этом лояльная к Киеву «Прогрессивная Словакия» пользуется поддержкой 18,2% избирателей, еще более ориентированный на ЕС «Голос» – 15,1%.