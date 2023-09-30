США призвали Хафтара не «опираться» на Россию

Американист объяснил вывод средств на Украину из бюджета Пентагона

Американист Дробницкий: Деньги для Украины вывели из бюджета Пентагона, чтобы предотвратить шатдаун в США

Tекст: Илья Абрамов

«Тема Украины стала в США элементом предвыборной кампании, а для многих конгрессменов и вовсе превратилась в токсичную. Если раньше парламентарии высказывали полный консенсус в своей поддержке офиса Зеленского, то сейчас такого единодушия нет», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

По его словам, одни конгрессмены выступают против выделения средств, другие за, а «третьи готовы поддержать, но при наличии отчетности». «Республиканцы, особенно правое крыло, видят настроения избирателей и хотят заблокировать траты на офис Зеленского. Но администрация Байдена будет стремиться и дальше финансировать Украину», – отмечает эксперт.

Политолог напомнил, что властям страны нужно до начала октября принять временный бюджет, иначе часть государственных органов прекратит свою работу, произойдет так называемый шатдаун. «Украинский вопрос мешает согласовать документ, поэтому американские власти вынуждены маневрировать. Частью этих маневров является законопроект, который позволил вывести помощь Украине из бюджета Пентагона», – резюмирует Дробницкий.

Ранее на этой неделе Палата представителей Конгресса США одобрила предоставление помощи Украине в размере 300 млн долларов. Как отмечает ТАСС, речь идет о выделении офису Зеленского средств в рамках инициативы содействия безопасности. Эта программа предусматривает заключение Пентагоном контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники напрямую из запасов ВС США. Законопроект также включает 20 млн долларов на ужесточение надзора за средствами, которые Украина получает от США.

Напомним, ранее Палата представителей Конгресса США проголосовала за исключение средств на военную помощь Украине из бюджета Пентагона и вынесение ее в отдельный законопроект. За предложение, призванное упростить принятие документа, проголосовали 217 конгрессменов, против были 211.

Конгрессвумен Марджори Тэйлор Грин назвала итоги голосования «победой американского народа и дела мира». Она отметила в социальной сети Х (бывший Twitter, соцсеть заблокирована в России), что неделями призывала вывести финансирование Украины за счет средств американских налогоплательщиков из бюджетных законопроектов, протестовала на ступенях Капитолия, пока наконец Палата представителей не откликнулась на призыв.

По сведениям Politico, спикер нижней палаты Кевин Маккарти ранее добился выделения предложения в отдельный законопроект, поскольку рассчитывает, что это обеспечит поддержку большего числа республиканцев при голосовании по проекту оборонного бюджета страны.

Портал Defense News сообщил со ссылкой на председателя комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Майка Роджерса (республиканец от штата Алабама), что у американского правительства нет «никакого запасного плана» по выделению финансирования на восполнение собственных запасов вооружений, без включения этих средств в дополнительный пакет помощи Украине.

Во вторник координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби отмечал, что США почти израсходовали деньги для помощи Украине. Средств хватало всего на несколько недель.