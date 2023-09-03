Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.13 комментариев
Даниил Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису
Первая ракетка России Даниил Медведев обыграл аргентинца Себастьяна Баэса и вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Соревнования проходят в Нью-Йорке.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (8:6) в пользу Медведева, передает РИА «Новости». В следующем круге россиянин сыграет с австралийцем Алексом де Минауром.
Напомним, в июле Медведев проиграл испанцу Алькарасу за выход в финал Уимблдона.