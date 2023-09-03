Даниил Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису

Лия Ахеджакова объяснила появление на сцене с украинским флагом

Актриса Лия Ахеджакова заявила, что украинский флаг ей подсунул провокатор

Tекст: Вера Басилая

По ее словам, она получила этот флаг вместе с букетом от поклонника, «какого-то провокатора» во время концерта в Бремене во время поклона после спектакля.

«Я вначале думала, что это шарфик. Это провокаторы специально сделали. Этого человека мы так и не смогли найти, глазами искали, обычно они к рампе подходят», – заявила Ахеджакова «Газете.Ru».

Ранее главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации ВС России. Ситуация связана с украинским флагом, который артистка вынесла на сцену в Бремене, где 27 июня прошел спектакль «Мой внук Вениамин» с ее участием,