С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.2 комментария
Блогеры отреагировали на вопрос Маска о границах Украины и США
Американский предприниматель Илон Маск поинтересовался, почему так много политиков из Демократической и Республиканской партий «в 100 раз больше» беспокоятся по поводу границ Украины, чем границ США.
Маск в четверг посетил город Игл-Пасс на границе с Мексикой, откуда вышел в прямой эфир на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), чтобы показать американцам «ситуацию на границе» и ознакомиться с проблемой незаконной миграции. По мнению Маска, ситуация с границами в США «становится хуже с каждым днем», передает ТАСС.
На заявления американского предпринимателя обратили внимание российские журналисты и блогеры. «Илон Маск жжет напалмом», – написала телеведущая Ольга Скабеева.
«Илон Маск доигрался, мурзилка кремлевская. В Twitter высмеял Байдена и Зеленского, а Украину назвал самой большой в мире прачечной (по отмыву денег). Быть ему теперь на «Миротворце», ватнику», – с иронией написал блогер Zergulio.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о масштабном миграционном кризисе на южных границах Соединенных Штатов и том, как на этом фоне ухудшились отношения США и Мексики.