«Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.11 комментариев
Названы сроки начала поставок российской свинины в Китай после 15-летнего запрета
В Минэкономразвития сообщили о поставках свинины из России в Китай в 2024 году
Российская свинина начнет экспортироваться в Китай во втором и третьем кварталах 2024 года, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
Для начала поставок России нужно выполнить ряд действий, которые займут от трех до 12 месяцев, Про данным пресс-службы, необходимо подписать протокол о требованиях к свинине, экспортируемой в Китай, пройти согласование ветеринарного сертификата на экспорт и аттестацию, передает ТАСС.
Ранее Россельхознадзор сообщил, что Главное таможенное управление Китая разрешило поставки свинины из России после 15-летнего запрета. Отмечается, что Китай является лидером по потреблению свинины в мире.