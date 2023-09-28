Команда России стала вице-чемпионом мирового финала Global Management Challenge

За мировое первенство боролись 15 команд, которые состоят из студентов, представителей бизнеса и государственных служащих из стран Европы, Африки, Азии и Южной Америки, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Команду из России на международной арене представляли руководители органов государственной власти и подведомственных им учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ugrateam-management», в составе которой и финалист конкурса «Лидеры России» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Поздравляю команду России с вице-чемпионством на финале международного чемпионата по стратегии и управлению. Мы очень рады, что наша команда из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры смогла прилететь в Анголу и показать здесь достойный уровень решения управленческих задач в соревновании с представителями других государств, опередив Индию, Бразилию, Португалию и Испанию. Это мероприятие и этот визит являются ещё одним шагом к развитию двусторонних отношений России и Анголы, что, надеюсь, позволит выйти на новые уровни взаимодействия наших стран и их регионов», – подчеркнул сказал посол в Анголе Владимир Тараров.

По итогам первого дня соревнований были определены сильнейшие команды в каждой группе. Российская команда прошла в суперфинал мирового первенства со второго места, где встретилась с командами Анголы, Индии, Китая, Узбекистана и Грузии.

Тройка призеров по индексу инвестиционной привлекательности выглядит следующим образом: победитель – Китай, на втором месте команда России, третье место заняла команда Анголы. Четвертое, пятое и шестое место заняли команды Грузии, Узбекистана и Индии соответственно.

«Мировой финал был организован на высоком уровне с участием сильнейших команд и гостей – руководителей компаний и министерств. Российская команда традиционно показала высокий уровень подготовки и участия в мировых соревнованиях, который проявила в серьезной борьбе с командами из других стран. И, конечно, не могу не отметить, что среди участников команды есть как выпускники Президентской академии, так и финалист конкурса «Лидеры России» платформы «Россия – страна возможностей», – прокомментировал ректор президентской академии (РАНХиГС), генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В состав команды «Ugrateam-management», представляющей Россию, входят: директор Департамента информационных технологий и цифрового развития – заместитель губернатора ХМАО-Югры Павел Ципорин, директор Департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции ХМАО-Югры Александр Деменко, руководитель проектов Центра управления изменениями АУ «Региональный институт управления» Руслан Богордаев, мировой судья судебного участка №2 Октябрьского района ХМАО-Югры Алексей Малаев.