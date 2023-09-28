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    «Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад забыл, когда ему говорили жесткое «нет»

    Шольцу следовало бы напомнить несколько вещей. Что в ХХ веке именно Германия имела самые алчные виды на часть российской территории, которая именовалась Украиной. Что самой территорией, которую представляет нынче Шольц, современная ФРГ уже 30 лет как обязана России.

    14 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Грядущие выборы в США все менее предсказуемы

    В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?

    8 комментариев
    28 сентября 2023, 15:59

    Путин назвал заботу о бойцах СВО и их близких долгом властей всех уровней

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Забота о бойцах спецоперации и их близких является служебным и нравственным долгом для всех уровней власти, заявил президент Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов.

    «Считаю, что для всех нас, и в первую очередь для представителей органов власти, причем всех уровней, забота о героях, о тех, кто потерял своих близких, – не столько служебный, сколько гражданский, человеческий, нравственный долг, долг благодарности и уважения к защитникам Отечества», – передает слова Путина ТАСС.

    Также Путин призвал губернаторов всегда вести прямой диалог с людьми.

    25 сентября 2023, 18:41
    Американист: В США испугались интервью Карлсона с Путиным

    Эксперты объяснили, почему власти США запретили Такеру Карлсону брать интервью у Путина

    Американист: В США испугались интервью Карлсона с Путиным
    @ Seth Wenig/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Администрация президента США Джо Байдена боится появления президента России Владимира Путина в медийном поле США. Это может ударить по предвыборным рейтингам демократов, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Владимир Васильев и Малек Дудаков. Ранее американский телеведущий Такер Карлсон сообщил, что власти США запретили ему брать интервью у Путина.

    «В Америке существует очень серьезная информационная цензура. И в данном случае совершенно очевидно, что это интервью имело бы колоссальный эффект, учитывая размер и широту аудитории Карлсона. Возможно, оно собрало бы даже не десятки, а сотни миллионов зрителей», – предположил Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Карлсон сейчас является медийной и даже наполовину политической фигурой. Он создал образ того, кто может пообщаться с любым лидером или с любой известной во всемирном масштабе личностью», – указал он.

    «Телеведущий показал, что сейчас администрация Байдена опасается освещения позиции России, интерпретации некоторых событий словами российского президента. Это могло бы очень серьезно ударить по президенту США и его окружению. И это даже несмотря на то, что вопросы интервью могли бы быть согласованы», – отметил эксперт.

    «Рейтинг Байдена падает. И его слова и заявления нередко не доходят до сознания общественности. Помимо этого, Путин в интервью предстал бы достаточно молодым и энергичным политиком. Это лишний раз подчеркнуло бы дряхлость Байдена. Картинка уверенного в себе российского лидера, хорошо выглядящего, словом, не допускающего оговорок и двусмысленностей, стала бы еще большим ударом, в частности по Байдену и по демократам в целом. Даже большим ударом, нежели сами ответы Путина», – сказал политолог.

    «Кроме того, запрет говорит о том, что в США идет превращение органов регулирования в орудия борьбы с политическими противниками. Карлсон просто хотел взять интервью, а не обратиться к американской общественности с какими-то призывами. Он делает свою работу. Это при том, что в Конституции США прописано – власти не имеют права посягать на свободу слова и свободу прессы», – напомнил аналитик.

    «Карлсона по политическим взглядам, безусловно, можно отнести к сторонникам Трампа. Обратите внимание, в его рабочем кабинете висит вырезка из газеты 1945 года с новостью о том, что умер Франклин Рузвельт. Телеведущий как бы демонстрирует свою антидемократическую направленность. Причем он крайне правых позиций», – подчеркнул он.

    «Не думаю, что речь идет о том, что кто-то из американских чиновников напрямую запретил Карлсону брать интервью у Путина. Вероятно, это иносказательная риторика. В 2021 году журналист уже говорил, что хочет взять интервью у Путина, но тогда был скандал, он оказался под слежкой АНБ. Вероятно, ему так намекнули, что если он будет брать интервью у лидеров недружественных США стран, то у него будут проблемы с американским разведывательным сообществом», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Ну а телеведущий трактовал это как запрет. Не исключаю, что он опасается преследования со стороны органов госбезопасности США в случае интервью. Так что это не столько нарушение свободы слова, сколько акт политического давления на самого Карлсона», – заключил эксперт.

    Ранее американский телеведущий Такер Карлсон сообщил швейцарскому журналу Die Weltwoche, что хотел взять интервью у президента России Владимира Путина, но власти США запретили ему сделать это. Ни одно СМИ, ни один политик, ни один общественный деятель не встал на его защиту, добавил Карлсон.

    «Никто не сказал: «Подождите секунду. Возможно, мне не нравится этот парень, но он имеет право брать интервью у кого хочет, и мы имеем право услышать, что говорит Путин». Разве нам не разрешено слышать его голос?» – возмутился он.

    Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль каждый день получает десятки запросов от зарубежных СМИ на проведение интервью с президентом России Владимиром Путиным, однако западная общественность, «одурманенная русоненавистнической пропагандой», вряд ли способна воспринимать позицию российского лидера.

    Он также выразил уверенность в том, что момент, когда такое интервью потребуется, обязательно наступит. Песков добавил, что Путин в общении с зарубежными СМИ всегда предельно откровенен, дает развернутые ответы и поясняет позицию нашей страны.

    Напомним, в конце августа главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что Карлсон выразил желание взять интервью у Путина. Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» отметила, что «Такер большой молодец» и, «кстати, очень просит интервью с Владимиром Путиным». По ее словам, было бы здорово, если бы «кто-то услышал и донес это до президента».

    Карлсон был со скандалом уволен с телеканала Fox News. После этого он запустил собственное шоу в Twitter, закрытия которого требует Fox. Между тем уже после возвращения Карлсон взял интервью у 45-го президента США Дональда Трампа.

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    27 сентября 2023, 16:07
    Путин призвал в первую очередь обеспечить бензином потребности внутреннего рынка
    Путин призвал в первую очередь обеспечить бензином потребности внутреннего рынка
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В свете роста цен на топливо в России президент Владимир Путин заявил, что бензин сначала необходимо поставлять на внутренний рынок, а потом зарабатывать через экспорт.

    Он отметил, что российское правительство понимает, из-за чего происходит повышение стоимости. «Цены растут, компании хотят получить по максимуму прибыль, отправляя на экспорт. Все понятно. Они свою работу выполняют, а мы с вами, правительство должны другую делать работу, согласованную, конечно, с компаниями, но задачи-то другие», – передает слова президента ТАСС.

    Напомним, правительство России  ввело временный запрет на экспорт бензина и дизеля для стабилизации российского рынка.

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    28 сентября 2023, 13:27
    Путин встретился с Кадыровым в Кремле
    Путин встретился с Кадыровым в Кремле
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин в четверг встретился в Кремле с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

    Глава государства в ходе встречи передал наилучшие пожелания бойцам СВО из Чечни, которые героически сражаются на передовой, передает ТАСС.

    «Ребятам самые наилучшие пожелания передавайте, их семьям самые наилучшие пожелания. Я знаю, что вы лично занимаетесь все время этими вопросами, в том числе поддержкой семей наших ребят, которые на переднем крае воюют, воюют уверенно, хорошо, мужественно, героически», – сказал Путин. Он добавил, что его радуют «очень хорошие контакты», которые сложились у бойцов с другими подразделениями.

    Он рассказал, что спрашивал у одного из командиров, как сражаются ребята из Чечни. «Ответ был в ту же секунду: не подведут, я в них полностью уверен. Это о многом говорит. Это оценка командиров, которые реально принимают участие в боевых действиях», – обратил внимание Путин. «Поэтому всем самые наилучшие пожелания и членам их семей», – повторил президент. В ответ Кадыров заверил, что приказ главы государства будет выполнен на 100%. «Спасибо», – поблагодарил глава государства.

    Также российский лидер отметил личный вклад главы Чечни в динамичное развитие республики. «Рамзан Ахматович, мы договорились поговорить о ситуации в республике: в экономике, социальной сфере. В целом динамика положительная, в значительной степени это происходит благодаря вам, вашей команде, уверенно люди работают, [а также благодаря] хорошему взаимодействию с правительством России», – сказал Путин, открывая встречу.

    Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в четверг у Путина было несколько рабочих встреч в Кремле, в том числе с Кадыровым.

    20 сентября Кадыров заявил, что информация о его госпитализации не соответствует действительности, и подчеркнул, что чувствует себя хорошо.

    Коментарии (32)
    28 сентября 2023, 08:27
    Помпео рассказал о шутках с Путиным про КГБ

    Экс-госсекретарь США и бывший директор ЦРУ рассказал, как шутил с Путиным про КГБ

    Помпео рассказал о шутках с Путиным про КГБ
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Майк Помпео на первом Американско-средиземноморском инвестиционном форуме рассказал о своих контактах с президентом России Владимиром Путиным в бытность госсекретарем США в администрации Дональда Трампа.

    Так, Помпео, который в 2017–2018 годах занимал должность директора ЦРУ, рассказал, что на встречах с Путиным они шутили по поводу КГБ и спецслужб. По мнению бывшего министра иностранных дел США, у президента есть видение восстановления великой Российской империи, передает РИА «Новости» со ссылкой на Афинское агентство новостей АМNА.

    При этом Помпео уверен, что «нормальная жизнь вернется».

    Кроме того, он высказался об отношениях России и Китая, отметив, что связи между двумя странами сейчас прочнее, чем три года назад. При этом экс-госсекретарь США считает, что это «отношения необходимости». Помпео полагает, что между Россией и Китаем есть трения, которые приведут к тому, что страны пойдут в противоположном направлении, как только представится такая возможность.

    Помпео занимал должность госсекретаря США с 26 апреля 2018 по 20 января 2021 года.

    Ранее Помпео говорил, что Путин является информированным собеседником, четко понимающим интересы страны.

    Коментарии (3)
    26 сентября 2023, 14:48
    Путин подписал указ об индексации зарплат президента, премьера и министров

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заработные платы президента России, главы правительства, министров и начальников отдельных ведомств проиндексированы на 5,5% с начала следующего месяца, соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

    С 1 октября повышается денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, говорится в документе, передает ТАСС.

    Отмечается, что зарплаты повышаются в 1,055 раза. Мера распространяется на президента, премьер-министра, зампредседателя Совбеза, руководителей министерств, ведомств и других федеральных чиновников.

    До этого сообщалось, что Путин подписал указ об индексации зарплат отдельных категорий госслужащих.

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    28 сентября 2023, 11:57
    Армения сделала России предложение по Римскому статуту МУС

    Армения предложила заключить соглашение с Россией до ратификации Римского статута МУС

    Tекст: Ольга Никитина

    Армения предложила России заключить двустороннее соглашение, чтобы развеять опасения Москвы по поводу планов парламента республики ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС), сообщил представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян.

    Киракосян при этом заявил, что даже если Россия отклонит предложение Армении, разговоры «о возможном аресте президента России в случае его визита в Армению являются неразумными». Лидеры стран имеют иммунитет, передает ТАСС его слова.

    Ранее премьер Армении Никол Пашинян называл структуры безопасности, в которые входит страна, «неэффективными», и заявлял, что защитить республику может якобы только ратификация Римского статута МУС.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва запросила у Еревана разъяснения по ратификации парламентом республики Римского статута МУС.

    Напомним, в марте МУС выдал «ордер на арест» российского президента Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Газета ВЗГЛЯД писала, что этот шаг поставил крест на идее международного правосудия.

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    27 сентября 2023, 15:21
    Кремль анонсировал переговоры Путина с президентом Южного Судана

    Кремль: Путин в четверг встретится с президентом Южного Судана Кииром

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин проведет в четверг переговоры со своим коллегой из Южного Судана Салвой Кииром, который посетит Россию с официальным визитом, сообщили в Кремле.

    «Планируется обсудить перспективы развития российско-южносуданских отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки дня», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    О предстоящем визите президента Южного Судана в Россию стало известно в середине сентября.

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    26 сентября 2023, 12:54
    Лукашенко раскрыл договоренности с Путиным о двух крупных проектах

    Лукашенко сообщил, что договорился с Путиным о двух крупных совместных проектах

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в ходе состоявшихся накануне телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным обсуждались два крупных проекта в промышленной и транспортной сферах.

    Лукашенко на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко в Минске сообщил, что речь в ходе разговора с Путиным шла о совместном производстве самолетов небольшой вместимости, которые, как отметил глава Белоруссии, «очень востребованы и нужны» России, передает РИА «Новости».

    Как отметил Лукашенко, Минск может более интенсивно осваивать производство отдельных компонентов Ил-96. Также белорусская сторона может заниматься обслуживанием этих пассажирских самолетов.

    Вторым проектом, который, по словам Лукашенко, обсуждался между лидерами России и Белоруссии, является строительство второй железнодорожной ветки «от Беларуси на Ленинград». Это, как пояснил Лукашенко, позволит перебрасывать в российские порты большие объемы грузов и «оттуда работать на весь мир».

    Совместный проект в транспортной сфере президент Белоруссии назвал очень важным. Минск, отметил он, занимается строительством портовой инфраструктуры, но железная дорога является «узким местом». Российский лидер, как сообщил Лукашенко, попросил привезти ему полные характеристики и материалы по данному проекту.

    Ранее Лукашенко сообщил, что встретится с российским коллегой 15 октября в Киргизии.

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    28 сентября 2023, 14:59
    Путин: У России есть все, чтобы развиваться и укреплять страну
    Путин: У России есть все, чтобы развиваться и укреплять страну
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обладает всеми возможностями для решения имеющихся проблем, несмотря на ожидания ее противников, заявил президент Владимир Путин в четверг на встрече с избранными в сентябре руководителями регионов.

    «Вопросов очень много, но хочу подчеркнуть – у нас есть все возможности для этих решений, как это ни покажется странным кому-то со стороны, тем, кто ожидал, что у нас здесь все рухнет», – приводит его слова ТАСС.

    «Наоборот, экономика набирает темп, промышленность работает так, как давно уже не работала, сельское хозяйство новые и новые рекорды ставит, строительство развивается такими темпами, которых не было в советское время», – перечислил Путин. «У нас есть все для того, чтобы эффективно идти по избранному пути и укреплять страну», – убежден президент.

    Глава государства ранее в четверг на встрече с 26 избранными высшими должностными лицами субъектов России заявил, что выборы, прошедшие в новых регионах, являются важным шагом по интеграции, граждане чувствуют поддержку России.

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    27 сентября 2023, 15:52
    Путин обсудил ситуацию на топливном рынке с Мишустиным и Новаком

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр России Михаил Мишустин и вице-премьер Александр Новак рассказали президенту России Владимиру Путину о ситуации на топливном рынке.

    Путин, открывая совещание с членами кабмина, сообщил, что обсудил ситуацию на топливном рынке с Мишустиным и Новаком. По его оценке, ситуация с ценами связана с сезонным фактором: с работами в области сельского хозяйства, передает ТАСС.

    «Вдаваться в детали не буду, рассчитываю на то, что Александр Валентинович погрузит нас в эти детали и расскажет о предлагаемых мерах по нормализации ситуации», – передал слово Новаку Путин.

    Напомним, президент России Владимир Путин начал совещание с правительством с цен на бензин.

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    26 сентября 2023, 11:35
    Лукашенко назвал дату предстоящей встречи с Путиным

    Лукашенко сообщил, что встретится с Путиным 15 октября в Киргизии

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что встретится с российским коллегой Владимиром Путиным 15 октября.

    Встреча, по словам главы Белоруссии, состоится в Киргизии, передает ТАСС.

    Заявление прозвучало на встрече Лукашенко с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко, который прибыл в Минск.

    Кроме того, Лукашенко сообщил, что в понедельник у него состоялись телефонные переговоры с российским лидером. Обсуждались, по его словам, большие совместные проекты двух стран.

    Предыдущая встреча Путина с Лукашенко состоялась 15 сентября в Сочи. Открывая переговоры, российский лидер отметил стабильное развитие взаимодействия двух стран в сфере экономики.

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    26 сентября 2023, 15:36
    Путин обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с президентом Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин обсудил с иранским коллегой Эбрахимом Раиси обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха и проблематику отношений между Азербайджаном и Арменией, сообщила пресс-служба Кремля.

    Телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

    «Путин информировал о деятельности Российского миротворческого контингента, в том числе по оказанию гуманитарной помощи мирным жителям, защите прав и безопасности армянского населения Нагорного Карабаха», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Главы государств указали на важность решения всех вопросов исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами. Также обе стороны высказали обоюдную заинтересованность в активизации работы консультативной региональной платформы «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран и Турция).

    Раиси поблагодарил за поддержку иранской заявки на присоединение к БРИКС. Президенты обсудили подключение Ирана к полноформатной деятельности Объединения с учетом председательства России в 2024 году.

    Путин и Раиси подтвердили продолжение контактов и расширение партнерства.

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    26 сентября 2023, 14:06
    Кремль подтвердил разговор Путина с Лукашенко

    Кремль подтвердил, что Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин накануне действительно провел телефонные переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко, подтвердил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    Слова Пескова передает ТАСС. Подробностей не приводится.

    Ранее во вторник Лукашенко рассказал, что в ходе состоявшихся накануне телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным обсуждались два крупных проекта в промышленной и транспортной сферах.

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    26 сентября 2023, 13:41
    Путин присвоил 58-й армии почетное наименование «гвардейская»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Почетное наименование «гвардейская» присвоено 58-й общевойсковой армии, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Звание присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов, говорится в указе.

    Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    58-ю общевойсковую армию впервые сформировали в Сибирском военном округе в конце 1941 года на основании директивы Ставки Верховного Главного Командования.

    С 2015 года эта армия выполняет задачи в центре по примирению сторон в Сирии.

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    27 сентября 2023, 20:38
    Путин присвоил двум авиаполкам наименование «гвадрейский»
    Путин присвоил двум авиаполкам наименование «гвадрейский»
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 47-му бомбардировочному авиационному полку и 159-му истребительному авиационному полку.

    Полкам присваивается почетное наименование «гвардейский» за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество. Указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

    До этого глава государства подписал указ о присвоении наименования «гвардейская» 58-й общевойсковой армии.

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      «Я пытался взять интервью у Владимира Путина, но правительство США остановило меня. Подумайте об этом», – заявил швейцарскому журналу Die Weltwoche Такер Карлсон, в недавнем прошлом самый популярный тележурналист в США. Что это означает? И можно ли верить Карлсону?

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