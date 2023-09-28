«Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.3 комментария
Ученый рассказал о новой вызванной интернетом болезни
Психолог Тхостов: Интернет привел к появлению новой формы ипохондрии
С развитием интернета в мире возникло новое психическое расстройство – киберхондрия, это форма существовавшей и прежде ипохондрии, которая проявляется постоянным беспокойством собственным здоровьем, рассказал ученый, завкафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, психолог Александр Тхостов.
Тхостов рассказал «Газете.Ru», что в данном случае приставка «кибер» обозначает новую среду, в которой ипохондрики могут получать доступ к неограниченному количеству информации. Страдающие от этой формы расстройства создают интернет-сообщества, делятся своими диагнозами, поддерживают друг друга, сообщил эксперт.
Люди с этим заболеванием, как пояснил психолог, имеют особый склад характера: они очень тревожные, мнительные и впечатлительные. Родители таких людей в их детстве часто были чрезмерно обеспокоены состоянием их здоровья, у ребенка были гиперболизированы ощущения, что у него слабое здоровье. Ипохондрики, по словам психолога, гиперболизируют обычные физиологические ощущения, воспринимая их как нечто опасное для жизни.
В свою очередь врач превентивной медицины, диетолог, эксперт компании Biogena Татьяна Семенова рассказала о средствах, которые помогут в период осенней хандры. Так, первым в списке необходимых витаминов является витамин C – мощный антиоксидант, который помогает уменьшить воспаление и стресс в организме. Он, по словам специалиста, влияет на настроение и эмоциональное благополучие.
Кроме того, врач рекомендовала витамин D, недостаток которого приводит к повышенной тревожности и депрессии.
Важную роль в поддержании энергии и функционирования нервной системы играют витамины B-комплекса, включая витамин B6, витамин B9 (фолиевую кислоту) и витамин B12, отметила эксперт. Снизить симптомы депрессии и улучшить настроение можно с помощью употребления омега-3 жирных кислот.
В регуляции нервной системы важную роль играет и магний, добавила врач.
Ранее врач назвала способы укрепления иммунитета к осени.