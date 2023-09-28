Нарышкин заявил об усилении вмешательства США в дела Словакии

СВР: Белый дом усилил вмешательство во внутриполитическую ситуацию в Словакии

Tекст: Ольга Никитина

Слова Нарышкина приводятся в сообщении пресс-бюро СВР России, передает ТАСС.

Кроме того, Нарышкин заявил, что Госдепартамент направил своим европейским союзникам указания по поводу проведения парламентских выборов и обеспечения результатов, которые требуются американцам.

Посыл американских кураторов, подчеркнул Нарышкин, «напоминает призывы, которые озвучивали еще главари Третьего рейха, – отбросить химеру морали и использовать любые средства для достижения требуемого результата».

С учетом намерений США предстоящие парламентские выборы в Словакии, по словам директора СВР, вряд ли можно воспринимать как волеизъявление народа, свободное от внешнего давления.

Ранее СМИ писали, что проамериканские силы в Словакии в шаге от сокрушительного поражения на парламентских выборах, а лидировать стала пророссийская партия.