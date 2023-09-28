  • СМИ: США открывают новые фронты против России в Молдавии и на Южном Кавказе
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    В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?

    5 комментариев
    Мурад Садыгзаде Мурад Садыгзаде Как Америка теряет монархии Персидского залива

    Традиционные союзники США в регионе не только не присоединились к антироссийским санкциям, но и выбрали позицию «позитивного нейтралитета». Последние годы стали для американской политики периодом тотального провала на Ближнем Востоке.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора заняться Словакией

    Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО.

    24 комментария
    28 сентября 2023, 08:27

    Помпео рассказал о шутках с Путиным про КГБ

    Экс-госсекретарь США и бывший директор ЦРУ рассказал, как шутил с Путиным про КГБ

    Tекст: Ольга Никитина

    Майк Помпео на первом Американско-средиземноморском инвестиционном форуме рассказал о своих контактах с президентом России Владимиром Путиным в бытность госсекретарем США в администрации Дональда Трампа.

    Так, Помпео, который в 2017–2018 годах занимал должность директора ЦРУ, рассказал, что на встречах с Путиным они шутили по поводу КГБ и спецслужб. По мнению бывшего министра иностранных дел США, у президента есть видение восстановления великой Российской империи, передает РИА «Новости» со ссылкой на Афинское агентство новостей АМNА.

    При этом Помпео уверен, что «нормальная жизнь вернется».

    Кроме того, он высказался об отношениях России и Китая, отметив, что связи между двумя странами сейчас прочнее, чем три года назад. При этом экс-госсекретарь США считает, что это «отношения необходимости». Помпео полагает, что между Россией и Китаем есть трения, которые приведут к тому, что страны пойдут в противоположном направлении, как только представится такая возможность.

    Помпео занимал должность госсекретаря США с 26 апреля 2018 по 20 января 2021 года.

    Ранее Помпео говорил, что Путин является информированным собеседником, четко понимающим интересы страны.

    26 сентября 2023, 15:29
    Херш объяснил причины решения США взорвать «Северные потоки»

    Журналист Херш: США взорвали «Северные потоки», опасаясь потери влияния на Германию и Европу

    Херш объяснил причины решения США взорвать «Северные потоки»
    @ Imago Images/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Администрация президента США Джо Байдена «взорвала трубопроводы» «Северный поток» и «Северный поток – 2», поскольку опасалась утраты влияния на Германию и Западную Европу в целом, заявил американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

    Херш в статье, опубликованной на ресурсе Substack, отметил, что такое решение было принято американскими не ради «победы» киевского режима или прекращения боевых действий на Украине. Это, считает он, произошло из-за опасений Белого дома, что Германия «включит поток российского газа» и что эта страна, а вслед за ней и НАТО по экономическим причинам попадут под влияние России, обладающей обширными и недорогими природными ресурсами, передает ТАСС.

    Главный страх США, по словам журналиста, заключается в утрате своего давнего первенства в Западной Европе.

    При этом те американцы, которые осуществляли операцию по уничтожению газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», не оставили никаких следов, «кроме успешного выполнения своей миссии», ничего, что подтвердило бы существование их команды, пишет Херш.

    По его словам, все сведения о миссии «набирались на пишущей машинке Royal или, возможно, Smith Corona с копией или двумя копиями». Работа, отметил он, велась так, будто интернета не существует. Белый дом был изолирован от подготовки операции, которая велась в Осло, сообщил Херш. После выполнения задачи все напечатанные на машинке бумаги и копирки были уничтожены, улик не осталось.

    «Можно сказать, что это идеальное преступление», – считает публицист.

    Ранее Генеральная прокуратура России обратилась к компетентным органам Германии, Дании, Швеции и Швейцарии о пересмотре отказов в исполнении российских запросов о правовой помощи в рамках расследования взрывов на «Северных потоках».

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    25 сентября 2023, 18:41
    Американист: В США испугались интервью Карлсона с Путиным

    Эксперты объяснили, почему власти США запретили Такеру Карлсону брать интервью у Путина

    Американист: В США испугались интервью Карлсона с Путиным
    @ Seth Wenig/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Администрация президента США Джо Байдена боится появления президента России Владимира Путина в медийном поле США. Это может ударить по предвыборным рейтингам демократов, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Владимир Васильев и Малек Дудаков. Ранее американский телеведущий Такер Карлсон сообщил, что власти США запретили ему брать интервью у Путина.

    «В Америке существует очень серьезная информационная цензура. И в данном случае совершенно очевидно, что это интервью имело бы колоссальный эффект, учитывая размер и широту аудитории Карлсона. Возможно, оно собрало бы даже не десятки, а сотни миллионов зрителей», – предположил Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Карлсон сейчас является медийной и даже наполовину политической фигурой. Он создал образ того, кто может пообщаться с любым лидером или с любой известной во всемирном масштабе личностью», – указал он.

    «Телеведущий показал, что сейчас администрация Байдена опасается освещения позиции России, интерпретации некоторых событий словами российского президента. Это могло бы очень серьезно ударить по президенту США и его окружению. И это даже несмотря на то, что вопросы интервью могли бы быть согласованы», – отметил эксперт.

    «Рейтинг Байдена падает. И его слова и заявления нередко не доходят до сознания общественности. Помимо этого, Путин в интервью предстал бы достаточно молодым и энергичным политиком. Это лишний раз подчеркнуло бы дряхлость Байдена. Картинка уверенного в себе российского лидера, хорошо выглядящего, словом, не допускающего оговорок и двусмысленностей, стала бы еще большим ударом, в частности по Байдену и по демократам в целом. Даже большим ударом, нежели сами ответы Путина», – сказал политолог.

    «Кроме того, запрет говорит о том, что в США идет превращение органов регулирования в орудия борьбы с политическими противниками. Карлсон просто хотел взять интервью, а не обратиться к американской общественности с какими-то призывами. Он делает свою работу. Это при том, что в Конституции США прописано – власти не имеют права посягать на свободу слова и свободу прессы», – напомнил аналитик.

    «Карлсона по политическим взглядам, безусловно, можно отнести к сторонникам Трампа. Обратите внимание, в его рабочем кабинете висит вырезка из газеты 1945 года с новостью о том, что умер Франклин Рузвельт. Телеведущий как бы демонстрирует свою антидемократическую направленность. Причем он крайне правых позиций», – подчеркнул он.

    «Не думаю, что речь идет о том, что кто-то из американских чиновников напрямую запретил Карлсону брать интервью у Путина. Вероятно, это иносказательная риторика. В 2021 году журналист уже говорил, что хочет взять интервью у Путина, но тогда был скандал, он оказался под слежкой АНБ. Вероятно, ему так намекнули, что если он будет брать интервью у лидеров недружественных США стран, то у него будут проблемы с американским разведывательным сообществом», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Ну а телеведущий трактовал это как запрет. Не исключаю, что он опасается преследования со стороны органов госбезопасности США в случае интервью. Так что это не столько нарушение свободы слова, сколько акт политического давления на самого Карлсона», – заключил эксперт.

    Ранее американский телеведущий Такер Карлсон сообщил швейцарскому журналу Die Weltwoche, что хотел взять интервью у президента России Владимира Путина, но власти США запретили ему сделать это. Ни одно СМИ, ни один политик, ни один общественный деятель не встал на его защиту, добавил Карлсон.

    «Никто не сказал: «Подождите секунду. Возможно, мне не нравится этот парень, но он имеет право брать интервью у кого хочет, и мы имеем право услышать, что говорит Путин». Разве нам не разрешено слышать его голос?» – возмутился он.

    Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль каждый день получает десятки запросов от зарубежных СМИ на проведение интервью с президентом России Владимиром Путиным, однако западная общественность, «одурманенная русоненавистнической пропагандой», вряд ли способна воспринимать позицию российского лидера.

    Он также выразил уверенность в том, что момент, когда такое интервью потребуется, обязательно наступит. Песков добавил, что Путин в общении с зарубежными СМИ всегда предельно откровенен, дает развернутые ответы и поясняет позицию нашей страны.

    Напомним, в конце августа главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что Карлсон выразил желание взять интервью у Путина. Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» отметила, что «Такер большой молодец» и, «кстати, очень просит интервью с Владимиром Путиным». По ее словам, было бы здорово, если бы «кто-то услышал и донес это до президента».

    Карлсон был со скандалом уволен с телеканала Fox News. После этого он запустил собственное шоу в Twitter, закрытия которого требует Fox. Между тем уже после возвращения Карлсон взял интервью у 45-го президента США Дональда Трампа.

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    26 сентября 2023, 08:21
    Белый дом заявил об израсходовании средств на поддержку Украины

    Белый дом: У США осталось средств на поддержку Украины лишь на несколько недель

    Белый дом заявил об израсходовании средств на поддержку Украины
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    У Соединенных Штатов осталось «немного средств», предназначенных для поддержки Украины, дальнейшая помощь может оказаться под вопросом без решения Конгресса о выделении дополнительного финансирования, сообщили в Белом доме.

    Как отметил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в интервью каналу CNN, имеющихся средств хватит «еще на несколько недель или около того». По его словам, отсутствие дополнительного финансирования, которое запросила действующая администрация, «сильно скажется» на американских возможностях поддерживать Украину «дальше осенью и в зимние месяцы», передает РИА «Новости».

    Кирби призвал законодателей скорее выделить 24 млрд долларов, которые запросил президент США Джо Байден, пока на фронте, по его оценке, сохраняются «благоприятные условия» для украинского контрнаступления.

    Возможный шатдаун, то есть приостановка деятельности федерального правительства по причине отсутствия утвержденного Конгрессом бюджета, как подчеркнул Кирби, также негативно повлияет на поставки оружия Украине. Такая ситуация может возникнуть уже 1 октября.

    При этом он подтвердил, что на Украину прибыла первая партия американских танков Abrams.

    Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин привел семь фактов, подтверждающих, что Вашингтон и Брюссель проиграли «войну на истощение» против России.

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    25 сентября 2023, 13:49
    Шойгу доложил Путину о героическом бое у Урожайного
    Шойгу доложил Путину о героическом бое у Урожайного
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о героическом бое у населенного пункта Урожайное, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, Шойгу детально доложил Путину о бое, который российские военные вели вместе со своим командиром, замкомвзвода Иваном Калашниковым, передает ТАСС.

    По словам Пескова, министр рассказал Путину о происходящем «во всех деталях».

    На кадрах, опубликованных ранее Минобороны запечатлено, как пятеро российских военнослужащих, двое из которых получили ранения в ходе этого боя, противостоят 12 штурмовикам ВСУ около Урожайного.

    Сообщалось, что украинские военные забрасывали позиции российских войск гранатами. Калашников «умело руководил своими подчиненными, при этом принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по наступающим». В Минобороны подчеркнули, что подразделение действовало слаженно, из боя «никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство.

    Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ провалили наступление в районе Урожайного.

    Замкомандира взвода, отразившего атаку ВСУ, Иван Калашников с позывным «Большой» представлен к званию Героя Российской Федерации.

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    28 сентября 2023, 04:54
    СМИ: США открывают новые фронты против России в Молдавии и на Южном Кавказе

    Al-Watan: США открывают новые фронты против России в Молдавии и на Южном Кавказе из-за провала Украины

    СМИ: США открывают новые фронты против России в Молдавии и на Южном Кавказе
    @ Ohde/face to face/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Администрация США приступила к открытию новых фронтов против России на территории Молдавии и на Южном Кавказе, так как Украина не справляется со своей задачей, сообщает сирийское издание Al-Watan.

    В материале говорится, что США сталкиваются с «неутешительной реальностью», в связи с чем американская администрация приступила к открытию новых фронтов против России на территории Молдавии и на Южном Кавказе, передает РИА «Новости».

    По мнению автора, Вашингтон решил создать как можно больше горячих точек вокруг России из-за неожиданной стойкости последней. По мнению Запада, это могло бы привести к истощению потенциала России.

    Обозреватель также отметил, что на открытие новых фронтов Запад сподвиг провал Украины. Автор статьи пришел к выводу, что Вашингтон напрасно делает ставки на Киев, так как между армиями России и Украины существует огромный дисбаланс, не позволяющий ВСУ достичь прогресса.

    Напомним, во вторник один из лидеров грузинской оппозиции Губаз Саникидзе заявил, что Азербайджан открыл в Нагорном Карабахе «второй фронт». Грузинский оппозиционер призвал учиться у соседей и открыть «второй фронт» в Абхазии и Южной Осетии. В марте в США раскрыли планы Вашингтона по открытию нового фронта против России в Грузии.

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    27 сентября 2023, 12:12
    МИД: Британия и США помогли Киеву совершить атаку на Севастополь

    Захарова назвала атаку Киева на Севастополь скоординированной с США и Британией

    МИД: Британия и США помогли Киеву совершить атаку на Севастополь
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Нет ни малейших сомнений в том, что атака киевского режима на Севастополь 22 сентября была проведена в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что атака планировалась заранее, при этом использовались западные разведывательные спутники, натовское спутниковое оборудование, самолеты-разведчики. По ее словам, удар по штабу Черноморского флота был реализован с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами, передает ТАСС.

    Представитель российского внешнеполитического ведомства сообщила также, что Москва проводит расследование участия Великобритании в антироссийской провокации в украинской Буче.

    Напомним, на прошлой неделе ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Один российский военный пропал без вести. Аварийные конструкции зданий штаба ЧФ на этой неделе начали демонтировать.

    Коментарии (26)
    27 сентября 2023, 16:07
    Путин призвал в первую очередь обеспечить бензином потребности внутреннего рынка
    Путин призвал в первую очередь обеспечить бензином потребности внутреннего рынка
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В свете роста цен на топливо в России президент Владимир Путин заявил, что бензин сначала необходимо поставлять на внутренний рынок, а потом зарабатывать через экспорт.

    Он отметил, что российское правительство понимает, из-за чего происходит повышение стоимости. «Цены растут, компании хотят получить по максимуму прибыль, отправляя на экспорт. Все понятно. Они свою работу выполняют, а мы с вами, правительство должны другую делать работу, согласованную, конечно, с компаниями, но задачи-то другие», – передает слова президента ТАСС.

    Напомним, правительство России  ввело временный запрет на экспорт бензина и дизеля для стабилизации российского рынка.

    Коментарии (48)
    27 сентября 2023, 21:52
    В США заявили о создании международной миссии в Карабахе
    В США заявили о создании международной миссии в Карабахе
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты планируют в ближайшее время согласовать детали международной наблюдательной миссии в Карабахе, заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

    США и их союзники намерены определить то, «как именно будет выглядеть эта миссия», сказал Миллер, передает РИА «Новости».

    Вашингтон надеется вернуть все заинтересованные стороны «к столу переговоров» и приветствует заявление Баку о том, что Азербайджан рад приветствовать такую наблюдательную миссию. При этом США не считают роль России в обострении в Карабахе «продуктивной», сказал Миллер.

    Ранее он заявлял, что США планируют создать международную миссию по Нагорному Карабаху. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что допустит в регион международных наблюдателей.

    Коментарии (13)
    26 сентября 2023, 15:43
    Захарова призвала Байдена ответить на расследование Херша по «Северным потокам»
    Захарова призвала Байдена ответить на расследование Херша по «Северным потокам»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Джо Байдена обязана дать обстоятельный ответ по всем пунктам расследования журналиста Сеймура Херша по взрывам на «Северных потоках», сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат написала в своем Telegram-канале, что Байден и его администрация должны ответить по всем пунктам обвинения расследования Херша, которое круче «Уотергейта». «Так глубоко американские президенты еще не заходили», – заявила Захарова.

    Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, в своей статье опубликованной на ресурсе Substack, написал, что администрация президента США Джо Байдена «взорвала трубопроводы» «Северный поток» и «Северный поток – 2», поскольку опасалась утраты влияния на Германию и Западную Европу в целом.

    Накануне посол России в Германии Сергей Нечаев заявил по случаю годовщины взрывов на «Потоках», что страны, которые устанавливают обстоятельства теракта, до сих пор не представили никаких конкретных результатов. По его словам, проводимое расследование вызывает обоснованные вопросы в отношении объективности и беспристрастности.

    Коментарии (17)
    26 сентября 2023, 10:01
    На Украине пообещали не использовать ATACMS для ударов по России

    Секретарь СНБО Украины Данилов пообещал, что Киев не будет использовать ATACMS для ударов по России

    На Украине пообещали не использовать ATACMS для ударов по России
    @ U.S. Army

    Tекст: Ольга Никитина

    Тактические ракеты ATACMS американского производства, о передаче которых вооруженным силам Украины просит Киев, не будут применяться для ударов по российской территории, заверил в интервью европейским СМИ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

    Данилов в интервью испанской газете ABC заявил, что Киеву «очень бы хотелось» получить эти ракеты. Он сказал, что ATACMS будут «использоваться исключительно для защиты» территории Украины, передает ТАСС.

    Секретарь СНБОУ заверил, что ВСУ не станут использовать эти ракеты для ударов по территории России, и отметил, что у Украины есть соответствующие соглашения с партнерами.

    Белый дом ранее сообщал, что передача Киеву ракет ATACMS в будущем не исключена, но пока такой договоренности нет.

    При этом экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон подчеркивал, что российские дроны уничтожат комплексы ATACMS, как только они подойдут поближе к линии фронта.

    Коментарии (29)
    26 сентября 2023, 14:48
    Путин подписал указ об индексации зарплат президента, премьера и министров

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заработные платы президента России, главы правительства, министров и начальников отдельных ведомств проиндексированы на 5,5% с начала следующего месяца, соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

    С 1 октября повышается денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, говорится в документе, передает ТАСС.

    Отмечается, что зарплаты повышаются в 1,055 раза. Мера распространяется на президента, премьер-министра, зампредседателя Совбеза, руководителей министерств, ведомств и других федеральных чиновников.

    До этого сообщалось, что Путин подписал указ об индексации зарплат отдельных категорий госслужащих.

    Коментарии (28)
    26 сентября 2023, 05:56
    МИД: Белый дом решил не приглашать Путина на саммит АТЭС

    Tекст: Александра Юдина

    Вашингтон по двусторонним каналам оповестил Москву о том, что представители Белого дома не собирается приглашать ряд лидеров, в том числе и президента Владимира Путина, на саммит АТЭС в Сан-Франциско, сообщил посол по особым поручениям МИД и старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев.

    По его словам, после этого Москва отправила запрос США с призывом выполнять свои обязанности государства – председателя АТЭС и отправить приглашение российскому лидеру, передает РИА «Новости».

    Также в российском дипведомстве отметили, что продолжат работу с американской стороной и будут выполнять все необходимые действия.

    При этом Бердыев подчеркнул, что решение США не приглашать Путина является недобросовестным, оно демонстрирует «конфронтационный подход к вопросам многостороннего экономического сотрудничества, политизации сугубо экономического форума».

    Ранее США отказались выдать визы представителям России для участия в форуме АТЭС.

    Коментарии (13)
    26 сентября 2023, 04:29
    США втрое увеличили частоту полетов «разведчиков» у Крыма

    Flightradar24: США втрое увеличили частоту полетов «разведчиков» у Крыма

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты и их союзники в Североатлантическом альянсе втрое увеличили число разведывательных полетов в районе Крыма с начала 2023 года, следует из данных портала Flightradar24.

    Уточняется, что в течение недели с 18 по 24 сентября разведывательные самолеты и стратегические беспилотники США, а также «разведчики» их союзников по НАТО выполнили 21 полет в районе Крыма, передает РИА «Новости».

    Так, над восточным побережьем Румынии выполняли полеты американские самолеты P-8A Poseidon и EP-3E Aries II, британские RC-135W Rivet Joint и базирующиеся в Люксембурге E-3A Sentry.

    Над средней и восточной частью Черного моря выполняли полеты стратегические разведывательные беспилотники США RQ-4B Global Hawk. Большая часть разведвылетов была выполнена летательными аппаратами США.

    При этом в начале года и весной авиация США и НАТО выполняла в черноморском регионе в среднем один полет в день.

    Коментарии (25)
    27 сентября 2023, 15:21
    Кремль анонсировал переговоры Путина с президентом Южного Судана

    Кремль: Путин в четверг встретится с президентом Южного Судана Кииром

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин проведет в четверг переговоры со своим коллегой из Южного Судана Салвой Кииром, который посетит Россию с официальным визитом, сообщили в Кремле.

    «Планируется обсудить перспективы развития российско-южносуданских отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки дня», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    О предстоящем визите президента Южного Судана в Россию стало известно в середине сентября.

    Коментарии (0)
    26 сентября 2023, 09:19
    WSJ: На Украине усомнились, что танки Abrams изменят ситуацию на поле боя

    WSJ: В Киеве признают, что танки Abrams вряд ли изменят ситуацию на поле боя

    Tекст: Ольга Никитина

    На Украине сомневаются, что поставки американских танков Abrams для ВСУ в течение следующих четырех месяцев смогут «существенно изменить» ситуацию на поле боя, пишут американские СМИ.

    Об этом украинские чиновники, имена которых не приводятся, сообщили газете The Wall Street Journal.

    Как добавляет издание, Пентагон не раз предупреждал, что в силу сложности конфликта никакие вооружения не смогут изменить ход боевых действий, передает ТАСС.

    По мнению издания, украинское наступление будет осложнено в период осенних дождей, поскольку тяжелой бронетехнике станет труднее маневрировать.

    Между тем Белый дом подтвердил, что на Украину прибыла первая партия американских танков Abrams.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что американские Abrams станут дорогой обузой ВСУ.

    Коментарии (2)
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    Мирошник: У украинских военных преступников всего два выхода

    Принцип необратимости наказания для украинских военных преступников должен быть реализован в полной мере. И задача России сейчас – максимально донести до мировой общественности правду об этом, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее он был назначен в МИД на должность посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима. Подробности

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    Как российские солдаты выиграли у ВСУ стрелковый бой под Урожайным

    Подразделение Российской армии, состоящее из пяти человек, смогло отбить атаку 12 штурмовиков ВСУ под Урожайным. Участники операции были представлены к наградам. Что помогло российским солдатам справиться с превосходящими силами противника и какое место занимает стрелковый бой в условиях современного военного конфликта? Подробности

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    Украинский нацист взорвал канадский либерализм

    Приглашение украинского нациста в парламент Канады вызвало бурную реакцию среди польских и еврейских общин государства. В результате спикер парламента Энтони Рота, который был ответственен за эту провокационную акцию, подал в отставку. Как произошедший инцидент отразится на общественной жизни Канады и насколько сильный ущерб Канада нанесла антироссийской риторике западных стран? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • США дали Украине полтора года

      У США заканчиваются деньги на Украину, и даже в лучшем для себя случае президент Владимир Зеленский получит вчетверо меньше помощи, чем планировал предоставить ему Вашингтон. Хуже того: США выкатили Киеву список требований, дав на выполнение полтора года. Если Зеленский не справится, поддержка его режима полностью прекратится.

    • Такер Карлсон и интервью с Путиным

      «Я пытался взять интервью у Владимира Путина, но правительство США остановило меня. Подумайте об этом», – заявил швейцарскому журналу Die Weltwoche Такер Карлсон, в недавнем прошлом самый популярный тележурналист в США. Что это означает? И можно ли верить Карлсону?

    • Зеленский опозорил Канаду

      В Канаде грандиозный скандал. «Украинский ветеран» и «борец с Россией», которого пригласили в парламент вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, оказался ветераном дивизии СС «Галичина». Теперь канадцы оправдываются. У них вообще сложные отношения с Гитлером: есть за что оправдываться.

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