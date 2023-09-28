В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?5 комментариев
Российские войска сорвали переброску резервов ВСУ на купянском направлении
Минобороны: ВС России сорвали переброску резервов ВСУ на передовые позиции на купянском направлении
Российские войска огнем артиллерии сорвали попытку переброски резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовые позиции на купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
Офицер сообщил, что в полосе обороны 1-й танковой армии ВС России огнем артиллерии мотострелкового полка сорвана попытка переброски резервов ВСУ из состава 25-й воздушно-десантной бригады на передовые позиции в районе населенного пункта Берестовое, передает ТАСС.
Зыбинский также сообщил, что на купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолеты штурмовой авиации нанесли 13 ракетно-бомбовых ударов по скоплению вооружения, живой силы и военной техники 14-й и 32-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и подразделений территориальной обороны противника в районе населенных пунктов Ивановка, Синьковка, Берестовое и балки Оливовский Яр.
Накануне в Минобороны сообщали, что российская артиллерия уничтожила пункт боепитания ВСУ на купянском направлении.