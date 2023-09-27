Российские военные уничтожили пункт боепитания ВСУ на купянском направлении

Дробницкий: В Канаде забыли, что такое нацизм

Американист Дробницкий: Выступление эсэсовца в Канаде открыло неудобную правду о слепой поддержке Украины

Tекст: Евгений Поздняков

«Инцидент в канадском парламенте продемонстрировал западной общественности то, что долгое время пытались скрывать. Наружу вылезла неудобная правда – слепая поддержка Украины ведет к неприятным конфузам», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

«Истоки проблемы в том, что в Канаде, как и в США, попросту забыли, что такое нацизм. Эта человеконенавистническая идеология не воспринимается как нечто неприемлемое, к ней относятся как к ушедшему, оставшемуся в прошлом явлению. Нет понимания, что угроза реальна, и современному обществу нужно быть настороже», – считает эксперт.

«Историческая память о трагедии времен Второй мировой войны в Канаде почти отсутствует. Это непривычно слышать россиянам. В нашей стране ужасы тех дней помнят до сих пор, из-за этого граждане четко осознают необходимость противодействия создавшейся угрозе», – отмечает собеседник.

«К тому же в западных странах население привыкло закрывать глаза на очевидные факты. Вспомним, сколько раз опровергалась причастность России к вмешательству в выборы в США. Однако до сих пор Хиллари Клинтон выступает на американских телеканалах и рассказывает о том, как якобы Москва навредила Вашингтону», – подчеркивает эксперт.

«Тот же Энтони Блинкен продолжает утверждать, что из-за санкций Россия находится в ужасном положении. И несмотря на то что это, очевидно, не так, на Западе остаются те, кто в эти байки верит», – заключил Дробницкий.

Ранее стало известно, что инцидент с присутствием украинского эсэсовца в канадском парламенте вызвал скандал внутри страны. Об этом пишет издание Politico. Депутат-консерватор Мишель Ремпель назвал произошедшее «пятном» на репутации Оттавы. Он отметил, что ситуация наглядно показала «отвратительное, вопиющее отсутствие рассудительности» у местного правительства.

В свою очередь депутат Ирек Кусмерчик назвал инцидент «глубоко болезненным» для всех польских канадцев. По его словам, дивизия, в которой состоял украинский нацист, была «исключительно жестокой», а на ее плечах лежит ответственность за убийство «тысячи евреев и поляков».

Подчеркивается, что кризис постепенно нарастает, и оппозиционные партии настаивают на отставке Энтони Рота, спикера Палаты общин парламента, который признал ответственность за приглашение эсэсовца на заседание. Издание пишет, что если политик не сложит полномочия добровольно, ситуация может усугубиться и другие члены органа могут попытаться вынудить его покинуть пост путем голосования.

В Москве произошедшее в Канаде также раскритиковали. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у преступлений нацистов нет срока давности. По его мнению, западные страны вырастили поколение, которое ничего не знает об угрозе фашизма. Он отметил, что это означает возможность проявления человеконенавистнической идеологии «то там, то сям».

В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова назвала произошедшее фарсом. Она также подчеркнула, что это может привести к глобальной трагедии. Постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов подчеркнул, что инцидент является позором для Канады. Дипломат уверен, что истеблишмент западного государства отказался от роли Оттавы в антигитлеровской коалиции. По его мнению, нет никаких оправданий или объяснений подобным действиям.

Произошедшее также вызвало сильнейшую международную реакцию. Так, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подчеркнул, что чествование людей, участвовавших в деятельности нацистов в годы Второй мировой войны, недопустимо, пишет РИА «Новости».

Заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо, назвавшего публикации о приглашении в парламент нациста пропагандой Москвы, прокомментировал и американский предприниматель Илон Маск: «Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность того, что не все является российской дезинформацией». Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как украинский эсэсовец оказался в парламенте Канады.