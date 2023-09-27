Мошенники в модельном агентстве оформили кредит на звезду шоу «Голос. Дети»

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Апраксиной, она обратилась в модельное агентство, где ей при оформлении вместо трудового договора дали подписать кредитный договор, передает ТАСС. Девушка узнала об этом спустя сутки и обратилась в полицию.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что заявление от Апраксиной поступило в полицию во вторник. Ущерб составил около 200 тыс. рублей. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом.

На прошлой неделе телефонные мошенники обманом похитили у генерал-майора КГБ в отставке Александра Стерлигова 12,6 млн рублей.