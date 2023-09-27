В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?0 комментариев
Мошенники в модельном агентстве оформили кредит на звезду шоу «Голос. Дети»
Аферисты оформили кредит на звезду телепроекта «Голос. Дети» Александру Апраксину, сообщили в правоохранительных органах.
По словам Апраксиной, она обратилась в модельное агентство, где ей при оформлении вместо трудового договора дали подписать кредитный договор, передает ТАСС. Девушка узнала об этом спустя сутки и обратилась в полицию.
Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что заявление от Апраксиной поступило в полицию во вторник. Ущерб составил около 200 тыс. рублей. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом.
На прошлой неделе телефонные мошенники обманом похитили у генерал-майора КГБ в отставке Александра Стерлигова 12,6 млн рублей.