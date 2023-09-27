Традиционные союзники США в регионе не только не присоединились к антироссийским санкциям, но и выбрали позицию «позитивного нейтралитета». Последние годы стали для американской политики периодом тотального провала на Ближнем Востоке.0 комментариев
Стало известно о еще двух взрывах на «Северных потоках»
Guardian: Сейсмологи из Норвегии сообщили, что на «Северных потоках» произошло четыре, а не два взрыва
Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» в сентябре 2022 года был осуществлен четырьмя, а не двумя взрывами, как сообщалось ранее, об этом пишут британские СМИ со ссылкой на данные сейсмологов из Норвежского института сейсмических наблюдений Norsar.
О двух взрывах, которые произошли в районе к северо-востоку от датского острова Борнхольм, прежде известно не было. Таким образом, один взрыв был выявлен к юго-востоку от острова, а три остальных – к северо-востоку от него, пишут «Ведомости» со ссылкой на The Guardian.
Первый взрыв, как сообщается, произошел 26 сентября в 02.03.24 по местному времени, второй – в 19.03.50. Через семь секунд прогремел третий взрыв, а еще спустя девять секунд – четвертый.
При этом в Norsar считают, что взрывов могло быть и больше.
Между тем Китай призвал страны сотрудничать с Россией в расследовании диверсии на «Северных потоках». Как заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан, Россия является одной из основных сторон в этом деле.
Бразилия в свою очередь выступила за раскрытие данных следствия по «Северным потокам». Как заявил в Совбезе ООН постпред этой страны Серхиу Данесе, Дания, Германия и Швеция должны опубликовать по крайней мере предварительные итоги расследования в силу «серьезности эпизода и явной угрозы международному миру и безопасности», передает ТАСС.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил накануне, что Германии, Дании и Швеции поручено выгораживать США в деле о подрыве «Северного потока».