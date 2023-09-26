Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО.14 комментариев
Небензя: Странам поручено выгораживать США из-за подрыва «Севпотоков»
Германии, Дании и Швеции поручено выгораживать США в деле о подрыве «Северного потока», заявил на заседании СБ ООН постпред России при ООН Василий Небензя.
Он подчеркнул, что из-за этого у следователей связаны руки и закрыты глаза, передает РИА «Новости».
Небензя подчеркнул, что как уже рассказал журналист Сеймур Херш, по итогам встречи президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца американским и немецким разведывательным службам было поручено придумать альтернативную версию событий. Эти новые версии выглядят неправдоподобно, заключил постпред
Накануне посол России в Германии Сергей Нечаев заявил по случаю годовщины взрывов на «Потоках», что страны, которые устанавливают обстоятельства теракта, до сих пор не представили никаких конкретных результатов. По его словам, проводимое расследование вызывает обоснованные вопросы в отношении объективности и беспристрастности.