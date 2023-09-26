  • Рогов сообщил о попытке крупного наступления ВСУ в Запорожской области
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    Из диверсии на «Северных потоках» исключили украинский фактор
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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора заняться Словакией

    Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО.

    14 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Папа римский Франциск отказывается видеть в России Мордор

    В этом мире, особенно сейчас, очень мало мудрости и ответственности, и любые ее крупицы стоит ценить. Поэтому дипломатическими возможностями, которые открывает взаимодействие с Ватиканом, не стоит пренебрегать.

    3 комментария
    Аббас Джума Аббас Джума Ссора Индии и Канады еще больше отдаляет Нью-Дели от Запада

    Слова «Трюдо» и «здравый смысл» – это антонимы. В Канаде, не разобравшись и не просчитав последствия, зачем-то поспешили сделать скандальные заявления относительно убийства сикхского лидера. Таким образом, они задели не только Индию.

    8 комментариев
    26 сентября 2023, 23:27

    Небензя: Странам поручено выгораживать США из-за подрыва «Севпотоков»

    Tекст: Ольга Иванова

    Германии, Дании и Швеции поручено выгораживать США в деле о подрыве «Северного потока», заявил на заседании СБ ООН постпред России при ООН Василий Небензя.

    Он подчеркнул, что из-за этого у следователей связаны руки и закрыты глаза, передает РИА «Новости».

    Небензя подчеркнул, что как уже рассказал журналист Сеймур Херш, по итогам встречи президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца американским и немецким разведывательным службам было поручено придумать альтернативную версию событий. Эти новые версии выглядят неправдоподобно, заключил постпред

    Накануне посол России в Германии Сергей Нечаев заявил по случаю годовщины взрывов на «Потоках», что страны, которые устанавливают обстоятельства теракта, до сих пор не представили никаких конкретных результатов. По его словам, проводимое расследование вызывает обоснованные вопросы в отношении объективности и беспристрастности.

    26 сентября 2023, 15:29
    Херш объяснил причины решения США взорвать «Северные потоки»

    Журналист Херш: США взорвали «Северные потоки», опасаясь потери влияния на Германию и Европу

    Херш объяснил причины решения США взорвать «Северные потоки»
    @ Imago Images/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Администрация президента США Джо Байдена «взорвала трубопроводы» «Северный поток» и «Северный поток – 2», поскольку опасалась утраты влияния на Германию и Западную Европу в целом, заявил американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

    Херш в статье, опубликованной на ресурсе Substack, отметил, что такое решение было принято американскими не ради «победы» киевского режима или прекращения боевых действий на Украине. Это, считает он, произошло из-за опасений Белого дома, что Германия «включит поток российского газа» и что эта страна, а вслед за ней и НАТО по экономическим причинам попадут под влияние России, обладающей обширными и недорогими природными ресурсами, передает ТАСС.

    Главный страх США, по словам журналиста, заключается в утрате своего давнего первенства в Западной Европе.

    При этом те американцы, которые осуществляли операцию по уничтожению газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», не оставили никаких следов, «кроме успешного выполнения своей миссии», ничего, что подтвердило бы существование их команды, пишет Херш.

    По его словам, все сведения о миссии «набирались на пишущей машинке Royal или, возможно, Smith Corona с копией или двумя копиями». Работа, отметил он, велась так, будто интернета не существует. Белый дом был изолирован от подготовки операции, которая велась в Осло, сообщил Херш. После выполнения задачи все напечатанные на машинке бумаги и копирки были уничтожены, улик не осталось.

    «Можно сказать, что это идеальное преступление», – считает публицист.

    Ранее Генеральная прокуратура России обратилась к компетентным органам Германии, Дании, Швеции и Швейцарии о пересмотре отказов в исполнении российских запросов о правовой помощи в рамках расследования взрывов на «Северных потоках».

    Коментарии (20)
    26 сентября 2023, 08:21
    Белый дом заявил об израсходовании средств на поддержку Украины

    Белый дом: У США осталось средств на поддержку Украины лишь на несколько недель

    Белый дом заявил об израсходовании средств на поддержку Украины
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    У Соединенных Штатов осталось «немного средств», предназначенных для поддержки Украины, дальнейшая помощь может оказаться под вопросом без решения Конгресса о выделении дополнительного финансирования, сообщили в Белом доме.

    Как отметил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в интервью каналу CNN, имеющихся средств хватит «еще на несколько недель или около того». По его словам, отсутствие дополнительного финансирования, которое запросила действующая администрация, «сильно скажется» на американских возможностях поддерживать Украину «дальше осенью и в зимние месяцы», передает РИА «Новости».

    Кирби призвал законодателей скорее выделить 24 млрд долларов, которые запросил президент США Джо Байден, пока на фронте, по его оценке, сохраняются «благоприятные условия» для украинского контрнаступления.

    Возможный шатдаун, то есть приостановка деятельности федерального правительства по причине отсутствия утвержденного Конгрессом бюджета, как подчеркнул Кирби, также негативно повлияет на поставки оружия Украине. Такая ситуация может возникнуть уже 1 октября.

    При этом он подтвердил, что на Украину прибыла первая партия американских танков Abrams.

    Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин привел семь фактов, подтверждающих, что Вашингтон и Брюссель проиграли «войну на истощение» против России.

    Коментарии (44)
    26 сентября 2023, 10:39
    Россия резко раскритиковала Швецию по делу о диверсии на «Северных потоках»
    Россия резко раскритиковала Швецию по делу о диверсии на «Северных потоках»
    @ Danish Defense Ministry/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Власти Швеции за год, пока длится расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», продемонстрировали полную профессиональную некомпетентность, заявило посольство России в Стокгольме.

    В комментарии диппредставительства, опубликованном в его Telegram-канале, говорится, что за целый год шведы так и не дали ответа на вопрос об исполнителях диверсий.

    «Местные власти лишь снова и снова демонстрировали свою полную профессиональную некомпетентность», – подчеркивается в заявлении российской стороны. Посольство выразило удовлетворение тем, что Швеция по крайней мере не последовала примеру Германии и «не стала выдумывать не имеющих ничего общего с реальностью сказок», чтобы «покрыть своих заокеанских покровителей».

    На протяжении года шведские следователи, по мнению российской стороны, занимались только тремя вещами: скрывали эфемерные итоги своей деятельности, объясняя это вопросами нацбезопасности; устанавливали якобы имеющиеся «возможные угрозы для Швеции» вместо того, чтобы искать виновных в диверсии; вновь и вновь сдвигали сроки окончания следствия.

    Посольство России призвало шведскую сторону «не пытаться замести следы этого преступления» и «хоть раз поработать по-настоящему».

    Накануне посол России в Германии Сергей Нечаев заявил по случаю годовщины взрывов на «Потоках», что страны, которые устанавливают обстоятельства теракта, до сих пор не представили никаких конкретных результатов. По его словам, проводимое расследование вызывает обоснованные вопросы в отношении объективности и беспристрастности.

    Коментарии (10)
    26 сентября 2023, 15:43
    Захарова призвала Байдена ответить на расследование Херша по «Северным потокам»
    Захарова призвала Байдена ответить на расследование Херша по «Северным потокам»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Джо Байдена обязана дать обстоятельный ответ по всем пунктам расследования журналиста Сеймура Херша по взрывам на «Северных потоках», сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат написала в своем Telegram-канале, что Байден и его администрация должны ответить по всем пунктам обвинения расследования Херша, которое круче «Уотергейта». «Так глубоко американские президенты еще не заходили», – заявила Захарова.

    Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, в своей статье опубликованной на ресурсе Substack, написал, что администрация президента США Джо Байдена «взорвала трубопроводы» «Северный поток» и «Северный поток – 2», поскольку опасалась утраты влияния на Германию и Западную Европу в целом.

    Накануне посол России в Германии Сергей Нечаев заявил по случаю годовщины взрывов на «Потоках», что страны, которые устанавливают обстоятельства теракта, до сих пор не представили никаких конкретных результатов. По его словам, проводимое расследование вызывает обоснованные вопросы в отношении объективности и беспристрастности.

    Коментарии (17)
    26 сентября 2023, 10:01
    На Украине пообещали не использовать ATACMS для ударов по России

    Секретарь СНБО Украины Данилов пообещал, что Киев не будет использовать ATACMS для ударов по России

    На Украине пообещали не использовать ATACMS для ударов по России
    @ U.S. Army

    Tекст: Ольга Никитина

    Тактические ракеты ATACMS американского производства, о передаче которых вооруженным силам Украины просит Киев, не будут применяться для ударов по российской территории, заверил в интервью европейским СМИ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

    Данилов в интервью испанской газете ABC заявил, что Киеву «очень бы хотелось» получить эти ракеты. Он сказал, что ATACMS будут «использоваться исключительно для защиты» территории Украины, передает ТАСС.

    Секретарь СНБОУ заверил, что ВСУ не станут использовать эти ракеты для ударов по территории России, и отметил, что у Украины есть соответствующие соглашения с партнерами.

    Белый дом ранее сообщал, что передача Киеву ракет ATACMS в будущем не исключена, но пока такой договоренности нет.

    При этом экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон подчеркивал, что российские дроны уничтожат комплексы ATACMS, как только они подойдут поближе к линии фронта.

    Коментарии (26)
    26 сентября 2023, 05:56
    МИД: Белый дом решил не приглашать Путина на саммит АТЭС

    Tекст: Александра Юдина

    Вашингтон по двусторонним каналам оповестил Москву о том, что представители Белого дома не собирается приглашать ряд лидеров, в том числе и президента Владимира Путина, на саммит АТЭС в Сан-Франциско, сообщил посол по особым поручениям МИД и старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев.

    По его словам, после этого Москва отправила запрос США с призывом выполнять свои обязанности государства – председателя АТЭС и отправить приглашение российскому лидеру, передает РИА «Новости».

    Также в российском дипведомстве отметили, что продолжат работу с американской стороной и будут выполнять все необходимые действия.

    При этом Бердыев подчеркнул, что решение США не приглашать Путина является недобросовестным, оно демонстрирует «конфронтационный подход к вопросам многостороннего экономического сотрудничества, политизации сугубо экономического форума».

    Ранее США отказались выдать визы представителям России для участия в форуме АТЭС.

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    26 сентября 2023, 04:29
    США втрое увеличили частоту полетов «разведчиков» у Крыма

    Flightradar24: США втрое увеличили частоту полетов «разведчиков» у Крыма

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты и их союзники в Североатлантическом альянсе втрое увеличили число разведывательных полетов в районе Крыма с начала 2023 года, следует из данных портала Flightradar24.

    Уточняется, что в течение недели с 18 по 24 сентября разведывательные самолеты и стратегические беспилотники США, а также «разведчики» их союзников по НАТО выполнили 21 полет в районе Крыма, передает РИА «Новости».

    Так, над восточным побережьем Румынии выполняли полеты американские самолеты P-8A Poseidon и EP-3E Aries II, британские RC-135W Rivet Joint и базирующиеся в Люксембурге E-3A Sentry.

    Над средней и восточной частью Черного моря выполняли полеты стратегические разведывательные беспилотники США RQ-4B Global Hawk. Большая часть разведвылетов была выполнена летательными аппаратами США.

    При этом в начале года и весной авиация США и НАТО выполняла в черноморском регионе в среднем один полет в день.

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    26 сентября 2023, 09:19
    WSJ: На Украине усомнились, что танки Abrams изменят ситуацию на поле боя

    WSJ: В Киеве признают, что танки Abrams вряд ли изменят ситуацию на поле боя

    Tекст: Ольга Никитина

    На Украине сомневаются, что поставки американских танков Abrams для ВСУ в течение следующих четырех месяцев смогут «существенно изменить» ситуацию на поле боя, пишут американские СМИ.

    Об этом украинские чиновники, имена которых не приводятся, сообщили газете The Wall Street Journal.

    Как добавляет издание, Пентагон не раз предупреждал, что в силу сложности конфликта никакие вооружения не смогут изменить ход боевых действий, передает ТАСС.

    По мнению издания, украинское наступление будет осложнено в период осенних дождей, поскольку тяжелой бронетехнике станет труднее маневрировать.

    Между тем Белый дом подтвердил, что на Украину прибыла первая партия американских танков Abrams.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что американские Abrams станут дорогой обузой ВСУ.

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    26 сентября 2023, 09:55
    Москва осудила нападение на посольство Кубы в США

    Захарова: Россия решительно осуждает вооруженное нападение на посольство Кубы в США

    Tекст: Ольга Никитина

    Москва решительно осуждает вооруженное нападение на посольство Кубы в Соединенных Штатах с применением бутылок с горючей смесью, произошедшее 24 сентября, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В комментарии спикера российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на сайте МИД России, отмечается, что подобное преступление против кубинской дипмиссии в Вашингтоне происходит не впервые. Подчеркивается, что в США культивируется атмосфера угроз против правительства Острова свободы.

    Захарова заявила, что данное преступление не должно остаться безнаказанным. По ее словам, ответственные должны понести суровое наказание. Россия, как отметила представитель внешнеполитического ведомства, ожидает от американских властей скорейшего и тщательного расследования всех обстоятельств случившегося.

    Россия потребовала от принимающей стороны безусловно обеспечивать безопасность находящихся на ее территории диппредставительств иностранных государств. Также Москва выражает «солидарность с братским народом Республики Куба и полную поддержку его правительству», добавила Захарова.

    Напомним, министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья ранее сообщил, что неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание посольства Кубы в Вашингтоне в воскресенье. Он подчеркнул, что нападения происходят не впервые и повторяются из-за чувства безнаказанности злоумышленников.

    Президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил нападение на диппредставительство страны в Вашингтоне и призвал власти США отреагировать на случившееся.

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    26 сентября 2023, 12:42
    Дерипаска заявил о неэффективности «санкционного вундерваффе»

    Дерипаска: Санкции – оружие XIX века, которое неэффективно в XXI веке

    Tекст: Ольга Никитина

    Такой инструмент, как санкции, не может быть эффективным в XXI веке, заявил российский предприниматель Олег Дерипаска в интервью британским СМИ.

    «Я всегда сомневался в этом санкционном вундерваффе (с нем. «чудо-оружие» – прим. ВЗГЛЯД), как это называли немцы [в годы Второй мировой войны]», – заявил Дерипаска в интервью газете The Financial Times.

    Он напомнил об усилиях, направленных на то, чтобы сделать мир глобальным в плане торговли, инвестиций и информации. Однако когда применяются экономические рестрикции, всему этому приходит конец, передает ТАСС мнение Дерипаски.

    Санкции, по его словам, являются инструментом XIX века. «Мы не видим, чтобы он был эффективным в XXI веке», – подчеркнул он.

    Бизнесмен признался, что его удивила быстрая адаптация российского частного бизнеса к новой ситуации. Предприниматели, по его словам, нашли способы вести деятельность и делать это эффективно.

    Дерипаска отметил, что на фоне введения масштабных западных санкций ожидал обрушения до 30% российской экономики, однако эффект, по его оценке, оказался «намного слабее». Он объяснил это мерами поддержки со стороны государства, а также нежеланием стран Глобального Юга присоединяться к экономическому давлению в отношении России.

    Бизнесмен назвал глубоким заблуждением мнение, что с помощью «прекрасного» санкционного инструмента можно оказывать давление, которое приведет к смене власти в стране или вынудит завершить спецоперацию. «Нет. Нам нужно другое решение», – заявил Дерипаска.

    В середине сентября президент Владимир Путин заявил, что экономика России выдержала беспрецедентное внешнее давление и полностью восстановилась. ВВП России вышел на уровень 2021 года, и теперь важно сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного развития, сообщал глава государства.

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    26 сентября 2023, 06:51
    В Китае указали на злоупотребление односторонними санкциями со стороны США

    В Минкоммерции Китая указали на злоупотребление односторонними санкциями со стороны США

    Tекст: Александра Юдина

    Пекин выразил протест в связи с введением Соединенными Штатами санкций против китайских компаний под предлогом якобы разработки иранской военной авиации, заявили в Минкоммерции Китая.

    Также в ведомстве отметили, что «США злоупотребляют методами односторонних санкций и экстерриториальных юрисдикций, нарушают порядок и правила международной торговли, препятствуют нормальному торгово-экономическому обмену, наносят ущерб законным интересам китайских компаний и частных лиц».

    В китайском ведомстве подчеркнули, что будут приняты необходимые меры, чтобы защитить законные права и интересы.

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    26 сентября 2023, 14:26
    Кремль оценил идею США о новой миссии в Карабахе

    В Кремле не видят конкретики в идее США создать новую миссию по Карабаху

    Tекст: Ольга Никитина

    В американской инициативе о создании международной наблюдательной миссии по Карабаху конкретики не усматривается, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля подчеркнул, что любая миссия может существовать только с согласия азербайджанской стороны, передает ТАСС.

    Россия и российские миротворцы, по словам Пескова, реально вовлечены в процесс урегулирования по Нагорному Карабаху, а США тем временем занимаются «словесными интервенциями». Уровень вовлеченности России в процесс урегулирования ситуации в Карабахе нельзя сравнивать с ролью Вашингтона, подчеркнул он.

    Также Песков сообщил, что визит главы МВД России Владимира Колокольцева в Армению является плановым и совершенно нормальным. Министр внутренних дел планирует обсудить там актуальные текущие вопросы, добавил представитель Кремля.

    Песков отметил также, что Россия продолжает контактировать и с Азербайджаном, и с Арменией, а также с этническими армянами Карабаха по ситуации в регионе.

    Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил о намерении создать международную миссию по Нагорному Карабаху.

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    26 сентября 2023, 14:50
    Генпрокуратура призвала ЕС пересмотреть отказы на запросы по ЧП на «Севпотоках»

    Генпрокуратура призвала ЕС пересмотреть отказы на запросы по следствию ЧП на «Северных потоках»

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральная прокуратура России обратилась к компетентным органам Германии, Дании, Швеции и Швейцарии о пересмотре отказов в исполнении российских запросов о правовой помощи в рамках расследования взрывов на «Северных потоках».

    В Генпрокуратуре пояснили, что ведомство отправило в компетентные органы Германии, Дании, Швеции и Швейцарии письма о несогласии с отказами в правовой помощи и ходатайства с просьбой о пересмотре принятых решений. В послании указывалось на обязанность государств участников Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма оказывать максимальную помощь в связи с расследованием таких противоправных деяний, передает ТАСС.

    Страны Европы отказали в исполнении 13 из 15 запросов Генпрокуратуры об оказании правовой помощи в рамках расследования взрывов на «Северных потоках», сославшись, что выполнение просьбы может нанести ущерб суверенитету или другим существенно важным интересам ее страны. Отмечается, что пока не ответила на запрос Финляндия.

    Ранее посольство России в Стокгольме заявило, что власти Швеции за год, пока длится расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», продемонстрировали полную профессиональную некомпетентность.

    Накануне посол России в Германии Сергей Нечаев заявил по случаю годовщины взрывов на «Потоках», что страны, которые устанавливают обстоятельства теракта, до сих пор не представили никаких конкретных результатов. По его словам, проводимое расследование вызывает обоснованные вопросы в отношении объективности и беспристрастности.

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    26 сентября 2023, 13:55
    Песков: Нет оружия, способного изменить расстановку сил в зоне СВО

    Песков: Нет никакого оружия, способного изменить расстановку сил в зоне СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Не существует оружия, которое может изменить расстановку сил в зоне проведения спецоперации, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля, комментируя сообщения о доставке первой партии американских танков Abrams на Украину, отметил, что «все это никоим образом не может повлиять на суть спецоперации, на ее исход», передает ТАСС.

    По словам Пескова, никакой панацеи и никакого одного вида оружия, которое могло бы изменить расстановку сил на поле боя, не существует.

    Американские СМИ писали ранее, что, по мнению украинских чиновников, поставки американских танков Abrams для ВСУ в течение следующих четырех месяцев вряд ли смогут «существенно изменить» ситуацию на поле боя.

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    26 сентября 2023, 15:50
    Эксперт: Главным выгодополучателем от диверсии на газопроводах являются США

    Эксперт Хасанов: США получают рычаг давления на страны Европы, переводя их на сжиженный газ

    Эксперт: Главным выгодополучателем от диверсии на газопроводах являются США
    @ The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

    Спустя год после подрыва газопроводов «Северный поток» можно сделать вывод, что причастны к этому, с большой долей вероятности, США, а страны Европы утратили свою самостоятельность, заявил газете ВЗГЛЯД член Экспертного клуба «Дигория» Ахмат Хасанов.

    «Прошел год с того момента, как Европа распрощалась со своим суверенитетом. Подрыв «Северных потоков» и дальнейшие попытки заморозить расследования со стороны стран НАТО определенно говорят о полном отсутствии самостоятельности стран Европы», – отметил эксперт.

    Главным выгодополучателем от диверсии на газопроводах являются США, считает эксперт. По его словам, в 2022 году импорт СПГ в ЕС вырос в 1,7 раза по сравнению с 2021 годом и дошел до 127,2 млрд кубометров. Последние годы Штаты всячески стараются перевести Европу на сжиженный газ, чтобы получить новый рычаг давления на страны континента, пояснил Хасанов.

    «Примечательно, что несмотря на попытки полностью отказаться от российского топлива, в этом году Евросоюз закупил колоссальные объемы СПГ у России. Мы неоднократно отмечали, какую важную роль в развитии экономики Европы играют поставки российских ресурсов. Газ, поставляемый через трубы, проведенные по дну моря, несмотря на высокую стоимость проекта, обходился Европе в разы дешевле, чем сжиженный природный газ, на переработку и транспортировку которого приходится много дополнительных издержек», – отметил эксперт.

    Он напомнил, что западные журналисты проводят свои собственные расследования. Сеймур Херш и Жозеп Пучсег сходятся в выводах о том, что такую военную операцию могло провести только государство с высоким уровнем технической оснащенности. С большей долей вероятности, это сделали США.

    «Данный инцидент ставит под угрозу всю международную инфраструктуру, проложенную по дну океанов и морей, обеспечивающих жителей планеты, к примеру, высокоскоростной связью», – заключил Хасанов.

    Диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» была совершена 26 сентября 2022 года.

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    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Такер Карлсон и интервью с Путиным

      «Я пытался взять интервью у Владимира Путина, но правительство США остановило меня. Подумайте об этом», – заявил швейцарскому журналу Die Weltwoche Такер Карлсон, в недавнем прошлом самый популярный тележурналист в США. Что это означает? И можно ли верить Карлсону?

    • Зеленский опозорил Канаду

      В Канаде грандиозный скандал. «Украинский ветеран» и «борец с Россией», которого пригласили в парламент вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, оказался ветераном дивизии СС «Галичина». Теперь канадцы оправдываются. У них вообще сложные отношения с Гитлером: есть за что оправдываться.

    • Транса-русофоба изгнали из бандеровцев

      Так называемые Силы территориальной обороны Украины отказались от услуг американского трансгендера Сары Эштон-Чирилло и даже открыли против него служебное расследование за призыв к расправе над российскими журналистами. Что произошло на самом деле? И при чем здесь ЦРУ?

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