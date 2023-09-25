Китай призвал к справедливому расследованию взрывов на «Северных потоках»

МИД Китая призвал к справедливому расследованию взрывов на «Северных потоках»

Tекст: Ольга Никитина

Спикер китайского внешнеполитического ведомства выразил недоумение, что страны, позиционирующие себя «открытыми и прозрачными», «держат язык за зубами в отношении «Северных потоков», передает ТАСС.

В свою очередь посол России в Германии Сергей Нечаев заявил по случаю годовщины взрывов, что страны, которые устанавливают обстоятельства теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», до сих пор не представили никаких конкретных результатов. По его словам, в ответ на официальные запросы следуют формальные отписки или молчание, а предложения о сотрудничестве отклоняются.

Российский дипломат выразил в этой связи «крайнюю озабоченность», отметив, что проводимое расследование вызывает обоснованные вопросы в отношении объективности и беспристрастности.

Нечаев, слова которого приводятся в Telegram-канале МИД России, усомнился в том, что европейские страны, обладающие самыми современными средствами разведки и технической экспертизы, оказались не в состоянии за год раскрыть произошедший у них под носом крупнейший теракт.

Россия, продолжил дипломат, продолжает настаивать на обеспечении максимально прозрачного расследования одного из крупнейших инфраструктурных терактов в истории, главным пострадавшим от которого наряду с нашей страной стала Германия.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что западные страны «пальцем не пошевелили» для проведения прозрачного расследования терактов на «Северных потоках», все «заметается под ковер».