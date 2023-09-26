Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО.14 комментариев
Китай призвал страны сотрудничать с Россией в деле о подрыве «Севпотоков»
Китай призывает страны сотрудничать с Россией в расследовании диверсии на «Северных потоках», заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан.
Он назвал Россию одной из основных сторон в деле о взрыве и призвал сотрудничать с Москвой, а не отказываться от взаимодействия с ней, передает РИА «Новости».
Накануне посол России в Германии Сергей Нечаев заявил по случаю годовщины взрывов на «Потоках», что страны, которые устанавливают обстоятельства теракта, до сих пор не представили никаких конкретных результатов. По его словам, проводимое расследование вызывает обоснованные вопросы в отношении объективности и беспристрастности.