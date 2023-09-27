Россия предупредила об угрозе появления «параллельной ОБСЕ»

Постпред России Лукашевич предупредил об угрозе появления «параллельной ОБСЕ» без уважения обязательств

Tекст: Ольга Никитина

Лукашевич отметил, что используемый западными странами принцип на деле является попыткой обойти главное, на чем построено ОБСЕ – принцип консенсуса. «Не утруждая себя попытками найти компромиссы и развязки, западный альянс взял курс на проведение «эрзац-мероприятий», – приводит его слова РИА «Новости».

Все это, уверен дипломат, несет в себе большие риски и может в конце концов ударить по любому государству, поскольку позиция страны может быть просто проигнорирована в момент, который будет для нее принципиальным.

Лукашевич призвал не испытывать иллюзий и подчеркнул, что Запад никогда не обладал и не будет обладать монополией в ОБСЕ. «Убежденность в обратном и является глубинной причиной, как принято говорить, кризиса идентичности Организации», – пояснил дипломат.

Веру некоторых стран в исключительность и безальтернативность западоцентричной модели восприятия мира Лукашевич назвал разрушительной. По его словам, это упрощение, которое игнорирует тенденции по формированию многополярного мира, набирающей силу безотносительно того, что думают об этом на Западе.

Лукашевич говорил также, что оппоненты России на площадке ОБСЕ уклоняются от профессиональных контактов с Москвой практически на всех уровнях.