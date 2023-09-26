ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ и склад боеприпасов на Южнодонецком направлении

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что киевское командование потеряло пункты временной дислокации 79-й штурмовой бригады в Новомихайловке и 72-й механизированной бригады в Константиновке, а расчетом самоходной артиллерийской установки «Малка» был поражен пункт временной дислокации 127-й бригады теробороны в Зеленом Поле, передает РИА «Новости».

Кроме того, огнем артиллерии пресечена деятельность трех разведгрупп ВСУ в районах Урожайного и Червоного, а также пикап с националистами в районе Левадного.

Сообщается также, что ВСУ потеряли артиллерийское орудие Д-20 и два минометных расчета.

«Авиационными ударами поражены пункты сосредоточения живой силы и техники ВСУ в районах Новомихайловки, Шахтерского, Зеленого Поля, Старомайорского и Урожайного», – отметили в ведомстве.