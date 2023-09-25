Слова «Трюдо» и «здравый смысл» – это антонимы. В Канаде, не разобравшись и не просчитав последствия, зачем-то поспешили сделать скандальные заявления относительно убийства сикхского лидера. Таким образом, они задели не только Индию.4 комментария
Байден объявил об укреплении сотрудничества в сфере безопасности с Ереваном
Президент США Джо Байден направил письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну, в котором пообещал, что Вашингтон и Ереван продолжат укреплять сотрудничество в сфере безопасности, сообщила пресс-служба армянского кабмина.
В сообщении Байдена говорится, что США готовы работать с правительством Армении «над удовлетворением гуманитарных потребностей, возникших в результате недавнего насилия». Также страны продолжат укреплять сотрудничество в области энергетической диверсификации, устойчивости и безопасности, передает ТАСС.
Напомним, в МИД России подчеркнули, что армянское руководство совершает ошибку, сознательно пытаясь обрушить многогранные и многовековые связи Армении с Россией и делая страну заложником геополитических игр Запада. Также в ведомстве выразили уверенность, что большая часть населения Армении это понимает.