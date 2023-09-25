Польша захотела усилить границу со Словакией из-за мигрантов

Tекст: Вера Басилая

Мюллер пояснил, что правительство Польши получает информацию о том, что через Словакию в Польшу по балканскому маршруту транзитом в Германию попадают нелегальные мигранты, поэтому власти страны близки к решению об усилении границы, передает РИА «Новости».

Он добавил, что правительство Польши может усилить контроль не только со Словакией, но и с Германией в связи с «итальянским миграционным маршрутом». По словам Мюллера, Польша хочет согласовать решение с партнерами, но вправе самостоятельно ввести ужесточение на границе.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц допустил ужесточение контроля на внешних границах Евросоюза на фоне визового скандала в Польше из-за резкого прироста числа нелегальных мигрантов. В четверг Еврокомиссия направила письмо Польше с требованием разъяснений в связи с утверждениями о том, что польские власти долгое время выдавали визы за взятки. Напомним, из-за мигрантов в Италии объявлен режим ЧС.