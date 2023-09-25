Завод Hyundai в Петербурге решила купить российская компания

Мантуров заявил о покупке российской компанией завода Hyundai в Петербурге

Tекст: Вера Басилая

Он отметил, что решения по покупке завода Hyundai в Петербурге с опционом на два года уже сформированы, приобретет предприятие отечественная компания, передает ТАСС.

Также Мантуров заявил, что сделка по передаче активов шведского автоконцерна Volvo в России не включала опцион на обратный выкуп.

Ранее в октябре 2022 года российские активы концерна Nissan передали в государственную собственность ФГУП «НАМИ», подведомственного Минпромторгу России.