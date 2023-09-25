За исключением примеров, когда наш партнер теряет суверенитет в пользу державы, сопоставимой с Россией по военным возможностям, ни один случай снижения российского влияния не должен восприниматься как трагедия и «конец игры».0 комментариев
Завод Hyundai в Петербурге решила купить российская компания
Мантуров заявил о покупке российской компанией завода Hyundai в Петербурге
Покупателем завода Hyundai в Санкт-Петербурге станет российская компания, сделка будет включать обратный опцион, сообщил вице-премьер Денис Мантуров на международной промышленной выставки «Иннопром.Казахстан».
Он отметил, что решения по покупке завода Hyundai в Петербурге с опционом на два года уже сформированы, приобретет предприятие отечественная компания, передает ТАСС.
Также Мантуров заявил, что сделка по передаче активов шведского автоконцерна Volvo в России не включала опцион на обратный выкуп.
Ранее в октябре 2022 года российские активы концерна Nissan передали в государственную собственность ФГУП «НАМИ», подведомственного Минпромторгу России.