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Российские активы автоконцерна Nissan передали в госсобственность
Минпромторг России: Активы автоконцерна Nissan перейдут в собственность ФГУП «НАМИ»
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Российские активы автоконцерна Nissan перейдут в госсобственность в лице ФГУП «НАМИ», подведомственного Минпромторгу России, сделка предполагает опцион на обратный выкуп в течение шести лет, говорится в сообщении министерства.
По сообщению Минпромторга, исполком Nissan одобрил продажу «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ». Сделка подразумевает передачу 100% активов Nissan в России НАМИ, передает РИА «Новости».
В министерстве добавили, что речь идет о производственных и научно-исследовательских мощностях Nissan в Санкт-Петербурге, а также центре продаж и маркетинга в Москве.
В Минпромторге уточнили что сделка подразумевает опцион на обратный выкуп «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» своей доли, который может быть реализован в течение следующих шести лет.
Как сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, АвтоВАЗ будет осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan и поставлять запчасти.
По словам Мантурова, данная сделка имеет важное значение для отрасли. Он рассказал также, что в результате переговоров стороны вышли на формат, при котором сохраняются производственный цикл, ключевые компетенции и рабочие места для 2 тыс. сотрудников.
В Минпромторге также уточнили, что «НАМИ» в рамках сделки по передаче российских активов Nissan получил возможность создавать совместные предприятия и привлекать другие компании в качестве производственных партнеров.
Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что производство на автомобильных заводах Hyundai, Nissan и Toyota в Санкт-Петербурге может быть возобновлено после полного восстановления цепочек поставок автокомпонентов и оборудования.
Юрий Подоляка назвал последствия ударов по украинской инфраструктуре
Военный аналитик Подоляка: Систематические удары по инфраструктуре погрузят Украину во тьму
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Удары, нанесенные по территории Украины, являются лишь предупреждением со стороны России для Владимира Зеленского и его западных партнеров, которые начали заниматься откровенным терроризмом. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил военный аналитик Юрий Подоляка.
«Москва фактически нанесла предупреждающий удар. Мы уже видим, что часть городов остались без света, где-то не работает мобильная связь и интернет, кое-где отключена подача воды. То есть даже предупреждение оказалось эффективным, в том числе с информационной точки зрения. Если же Зеленский продолжит организовывать теракты – Россия ударит сильнее, погрузив Украину во тьму», – сказал журналист, военный обозреватель Юрий Подоляка.
Эксперт также выразил уверенность в том, что украинские власти способны относительно быстро восстановить разрушенные объекты. «Но если такие «прилеты» станут системой, инфраструктура городов просто не выдержит подобного натиска», – утверждает Подоляка.
Собеседник также предположил, что Зеленский не просчитал последствия теракта на Крымском мосту. «У Украины есть определенные проблемы на фронте, хотя наступательный потенциал еще не исчерпан. Но чем меньше становится бравых сообщений с линии боевого соприкосновения, тем выше должен быть градус конфликта», – отметил он.
«И сейчас будет интересно посмотреть, как на происходящее отреагирует Вашингтон. Не исключаю, что Штаты в очередной раз выразят озабоченность, а также увеличат военную поддержку ВСУ, как того добивается Зеленский», – предполагает журналист.
«Европейские страны могут сделать несколько иной шаг. Они, скорее всего, вновь объявят о новых санкциях. При этом украинский кризис этим государствам поднадоел, они хотят как можно скорее его закончить. И любые действия, которые поспособствуют его завершению, будут только приветствоваться. Но официально об этом говорить никто не станет», – говорит эксперт.
«Также в скором времени мы снова услышим некие уроки морали с двойными стандартами со стороны Запада. И нам, кажется, придется к этому привыкнуть. Дело в том, что международная система безопасности окончательно разрушена. И то, на что многие политики раньше ссылались и опирались, теперь бессмысленно. Разгромили же эту систему американцы, которые в 2008 году признали Косово. И не им рассуждать об ударах по энергосистемам городов, особенно после того, что они натворили в Югославии», – резюмировал Подоляка.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нанесен массированный удар по объектам инфраструктуры Украины. Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждении 11 инфраструктурных объектов в восьми регионах страны, в том числе в Киеве и Киевской области.
Напомним, в понедельник были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
После взрывов пропало электричество, нет света и воды во Львове, Киеве, Харькове и других городах. В Киеве остановили движение поездов метро, все подземные станции работают как укрытия, поврежден стеклянный пешеходный мост.
Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. По его словам, в результате ударов есть погибшие и раненые. Количество пострадавших не называет. Также Зеленский договорился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем о срочной встрече G7, рассчитывает выступить на ней, чтобы усилить давление на РФ и оказание помощи в восстановлении поврежденной инфраструктуры.
Как сообщил газете ВЗГЛЯД киевлянин Алексей Нечаев, ракетные удары в районах Киева продолжались более пяти часов. К обеду достоверно известно о том, что несколько ударов пришлось на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5 столицы, которые расположены на правом берегу Днепра. При этом доказательств поражения зданий СБУ и ГУР Минобороны Украины пока нет.
«При этом настроения среди киевлян самые разные. Большинство понимают, что сегодняшние удары – это ответ за Крымский мост. Мэрия города уже призвала местных жителей запастись едой, зарядить мобильные телефоны и собрать теплые вещи. Они не исключают повторения ударов. Ну а пресса и телевидение рассказывают о том, как Зеленский получает поддержку Запада и в скором времени выступит на саммите «Большой семерки». Других проблем у офиса президента Украины, видимо, нет», – отметил киевлянин.
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Киевлянин: Российские ракеты ударили по энергосистемам столицы Украины
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Ракетные удары в районах Киева продолжались более пяти часов. К обеду достоверно известно о том, что несколько ударов пришлось на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5 столицы, которые расположены на правом берегу Днепра. При этом доказательств поражения зданий СБУ и ГУР Минобороны Украины пока нет, заявил газете ВЗГЛЯД киевлянин Алексей Нечаев.
«Массированная ракетная атака, очевидно, стала ответом Москвы на субботний теракт на Крымском мосту. Похоже, ни Запад, ни Зеленский не ожидали столь мощного ответа на свои действия. По данным украинской стороны, к 12.00 мск по территории Украины было выпущено более 80 ракет, значительная часть из них пришлась на Киевщину. При этом ПВО ВСУ оказалась практически бессильна, поскольку львиная доля систем противовоздушной обороны перекинута из Киева к линии боевого соприкосновения на восток и на юг страны», – рассказал политолог, киевлянин Алексей Нечаев.
«Если говорить о конкретных ударах по центру столицы, то мы видели разрушения на улице Владимирской. Именно там расположен комплекс зданий СБУ. Однако пока нельзя с точностью сказать об их поражении. Украинские медиа, учитывая строгую военную цензуру, публикуют кадры разрушений в южной части улицы, откуда до центрального офиса СБУ примерно 500-700 метров. Здесь стоит дождаться более подробной информации», – отметил собеседник.
«Также вызывает сомнения природа разрушений пешеходного моста – он же «Мост Кличко» – вблизи Киевской филармонии и арки «Дружба народов». Есть подозрение, что он был поврежден в результате действий остатков украинских систем ПВО. Схожего мнения придерживаются и военные эксперты, которые подробно изучили видео «прилета» с разных ракурсов», – добавил киевлянин.
«Из того, что можно точно подтвердить – это «прилеты» по ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5. Первая расположена на пересечении улиц Жилянской и Льва Толстого в 500 метрах от Центрального железнодорожного вокзала. Вторая ТЭЦ расположена в южной части правого берега Киева. Есть неподтвержденные данные, что Дарницкая ТЭЦ на левом берегу столицы и Трипольская ТЭС под Киевом также пострадали. Кроме того, на некоторое время была приостановлена работа метрополитена», – отмечает собеседник.
«При этом настроения среди киевлян самые разные. Большинство понимают, что сегодняшние удары – это ответ за Крымский мост. Мэрия города уже призвала местных жителей запастись едой, зарядить мобильные телефоны и собрать теплые вещи. Они не исключают повторения ударов. Ну а пресса и телевидение рассказывают о том, как Зеленский получает поддержку Запада и в скором времени выступит на саммите «Большой семерки». Других проблем у офиса президента Украины, видимо, нет», – заключил киевлянин.
Напомним, в понедельник были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
После взрывов пропало электричество, нет света и воды во Львове, Киеве, Харькове и других городах.
В Киеве остановили движение поездов метро, все подземные станции работают как укрытия, поврежден стеклянный пешеходный мост.
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Танкист: Старые Javelin отрывают головы украинским солдатам
Российский танкист рассказал о взорвавшемся Javelin в руках у бойца ВСУ в момент выстрела
Поставляемые украинским военным западные противотанковые ракетные комплексы Javelin нередко выходят из строя, один из них взорвался в руках у украинского солдата, рассказал командир российского танкового взвода.
«Был такой случай, когда противник выстрелил из Javelin, и у него голова оторвалась от взрыва», – рассказал собеседник РИА «Новости».
Он пояснил, что эти комплексы нередко взрываются в руках у стрелков, поскольку попадают в руки к ним старыми и отсыревшими.
Ранее Вашингтон заключил контракт с Raytheon и Lockheed Martin на поставку украинской армии 1800 систем Javelin на 311 млн долларов.
До этого Вашингтон сообщал об очередном пакете помощи Киеву на 1 млрд долларов. В него включили боеприпасы для HIMARS, NASAMS и Javelin.
Euobserver: ЕС решил не считать Крым «аннексированным»
Euobserver: ЕС собирается договариваться с Россией по Украине, не упоминая Крым как «аннексированную территорию»
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ЕС собирается договариваться с Россией по Украине и больше не упоминает Крым как «аннексированную территорию», сообщает издание Euobserver, изучившее последний проект резолюции Генассамблеи ООН по вопросу России.
Отмечается, что в резолюции делают упор на «диалог, переговоры, посредничество и другие мирные средства по урегулированию конфликта на Украине», сообщает «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале.
Кроме того, в новом варианте резолюции не идет речи о Крыме, в прежнем документе полуостров называли «аннексированным» Россией. Разработчиков проекта тревожит, что незападные страны не поддерживали предыдущие резолюции. Также они отмечают усталость многих западных стран от конфликта.
Голосование по новому проекту резолюции пройдет в среду.
Ранее резолюцию с осуждением действий России на Украине не поддержали девять членов Организации американских государств (ОАГ), включая Аргентину, Боливию, Бразилию, Мексику, Никарагуа.
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Путин: Нанесен массированный удар по объектам инфраструктуры Украины
Президент Путин заявил о массированном ударе высокоточным оружием по объектам инфраструктуры Украины
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Утром был нанесен массированный удар по объектам украинской инфраструктуры, военного управления, связи и энергетики, заявил президент России Владимир Путин. Он предупредил Киев о жестком ответе в случае продолжения украинских терактов.
«Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба ВС России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины», – заявил он.
По словам Путина, в случае продолжения Украиной терактов в России ответ Москвы будет жестким, передает РИА «Новости».
«В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов, ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации», – сказал Путин.
Он подчеркнул, что оставлять без ответа преступления киевского режима невозможно. Президент добавил, что украинские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками.
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Сенатор от Мордовии: В Эстонии обсуждают отделение от России нескольких регионов
Сенатор Тултаев: В Эстонии хотят создать «страну эрзян» для отделения от России нескольких регионов
В Эстонии прошел «национальный съезд эрзян», ставящий целью создание государства «эрзянь мастор» («страна эрзян») из нескольких регионов России, заявил сенатор от Мордовии, председатель Ассоциации финно-угорских народов РФ Петр Тултаев.
«Недавно в Эстонии прошёл так называемый «национальный съезд эрзян», собравший около двадцати делегатов – граждан Украины, США, Эстонии, давно забывших Родину и не знающие её. Было объявлено о необходимости создания государства «эрзянь мастор» («страна эрзян»), в состав которого должны войти территории Республики Мордовия, Пензенской, Ульяновской областей, части Нижегородской, Рязанской, Самарской областей. Действующий же статус регионов признан нелигитимным», – написал Тултаев во «ВКонтакте».
По его словам, существует разработанный спецслужбами США и западных стран проект «Свободный Идель-Урал», в соответствии с которым должны быть созданы независимые национальные государства «Эрзяно-Мокшания», «Чувашия», «Марий Эл», «Татарстан», «Удмуртия», «Башкортостан».
Целью этих проектов, по мнению Тултаева, является уничтожение России как государств а и стравливания народов страны. «Как же надо ненавидеть страну, землю родную, которые вскормили, вспоили тебя? Каким же бесчестным, подлым надо быть, чтобы так неистово желать ей зла? С эстонцами, поляками, немцами, американцами – понятно, мы для них почти всегда были врагами; земли наши российские, как показывает опыт исторический, не единожды пытались разграбить, а народы истребить», – спрашивает сенатор.
Он отметил, что самопровозглашенный инязор (старейшина) эрзян Болькин – гражданин Украины, боец ВСУ. «Оружие его стреляет и в эрзян, выполняющих свой долг в ходе специальной военной операции на Украине. И это брат, родственник эрзян и мокшан, как впрочем, и эстонские, финские наёмники?» – пишет Тултаев.
«У страны нашей немало проблем. В сфере национальных языков, культуры в том числе. Но избави нас Бог от таких заступников. Предатели, фашисты и убийцы имя им. Россия – наш многонациональный дом, с многовековой историей каждого народа. У себя в доме мы без лжепатриотов из Эстонии, Финляндии, США справимся со своими проблемами», – сказал сенатор.
Эрзяяне, эрзя – этническая группа мордвы, говорящая на эрзянском языке – одном из двух мордовских языков волжско-финской подгруппы финно-угорской ветви уральской языковой семьи. Эрзя проживают в основном на востоке Мордовии, в бассейне рек Мокша и Сура, а также Волги и Белой.
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Эксперт: Украинская эйфория после атаки на Крымский мост быстро закончилась
Политолог описал провал информационной атаки Киева после теракта на Крымском мосту
После теракта на Крымском мосту Украина запустила массированную атаку на информационное пространство России, Украины и Запада. Однако и взрыв не смог нанести большого ущерба мосту, провалом закончилась и попытка информационного воздействия Киева, заявил газете ВЗГЛЯД член Экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян.
«Россия никогда не бросает слов на ветер, особенно если вопрос касается безопасности ее граждан. Украинское руководство в очередной раз доказало не только свой вассальный характер, но и террористический. Переходя «красные линии» и раз за разом играя на нашем терпении, продажные политики не осознавали всей плачевности своего положения», – заявил эксперт.
По его словам, если рассматривать случай с Крымским мостом, можно заметить много очевидных факторов, которые расскажут о том, что это была детально проработанная политическая технология. Эксперт указал на то, что заранее была подготовлена массированная атака на информационное пространство, которая была направлена на три крупные аудитории: российскую, украинскую и западную. Было подготовлено большое количество коротких видео, мемов, комиксов.
Туманян отметил, что украинское руководство решило заработать на этом и заранее подготовило памятные выпуски почтовых марок и открыток, которые оказались в продаже, были открыты благотворительные сборы. А в городах Украины были открыты специальные фотозоны с баннерами, изображающими подрыв моста.
«В российском сегменте интернета отрабатывалась линия паники, внедрялись мысли о беспомощности руководства и неорганизованности силовых структур. Для украинской аудитории были подготовлены материалы, носящие в себе чувство возмездия и гордости, несмотря на террористических характер происшествия. Материалы для западной аудитории подавались с интенцией, что попытка подрыва моста является военной удачей Украины и не имеет никакой террористической направленности», – добавил эксперт.
Он отметил, что эйфория среди радикальной части украинского общества быстро закончилась, взрыв смог повредить только два пролета моста и несколько цистерн с топливом на железнодорожной ветке. Оперативные действия российских служб способствовали быстрому восстановлению транспортного сообщения. Также эксперт считает, что психологическая атака СБУ провалилась, крымчане и гости полуострова не поддались панике, не случилось ни топливной, ни продовольственной катастрофы.
Напомним, в субботу на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел взрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два пролета автомобильного моста.
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В Киеве при обстреле погиб глава киберполиции Украины
Глава киберполиции Украины полковник Заскока погиб при обстреле в Киеве
Во время обстрелов украинской столицы погиб начальник отдела департамента киберполиции, полковник полиции Юрий Заскока, сообщили в нацполиции Украины.
Заскока ехал в момент удара по бульвару Шевченко, заявил глава украинской национальной полиции Игорь Клименко, передает «Страна.ua».
По данным украинских правоохранителей, всего в результате обстрелов столицы пострадало 87 человек, 11 погибли.
Повреждения, по данным нацполиции, получили 70 объектов, включая 29 объектов критической инфраструктуры, четыре многоэтажных дома, 35 частных домов и одна школа.
Власти украинской столицы подтверждали сообщения о взрывах в Киеве. Один взрыв произошел на улице, где располагается офис президента страны и здание СБУ. Также были обстреляны Харьков, Днепропетровск, Одесса, Львов, Львовская область и другие регионы и города.
В части населенных пунктов после взрывов исчезло электричество, подача света и воды прекратилась во Львове, Киеве, Харькове и других городах.
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Миллиардер Мильнер отказался от российского гражданства
Миллиардер Юрий Мильнер сообщил о завершении процесса выхода из гражданства Российской Федерации
Входивший в топ-15 российского списка Forbes миллиардер Юрий Мильнер сообщил о завершении процесса выхода из гражданства Российской Федерации.
Мильнер сообщил в соцсети Twitter, что он и его семья летом официально завершили процесс выхода из российского гражданства. По его словам, они покинули Россию еще в 2014 году. Представитель Мильнера подтвердил эту информацию, сообщило сетевое издание forbes.ru.
Мильнер в этом году занял 15-е место в российском рейтинге Forbes, его состояние оценивалось в 7,3 млрд долларов. В сентябре 2017 года Forbes включил предпринимателя, сооснователя компании Mail.Ru Group и создателя международного инвестфонда DST Global Юрия Мильнера в топ-100 «величайших бизнес-умов современности».
ВСУ назвали число нанесенных в понедельник по Украине ударов
Командование ВСУ заявило о не менее ста ударах ракетами и беспилотниками по городам Украины
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Россия нанесла не менее ста ударов ракетами и беспилотниками по крупнейшим городам Украины и почти всем областным центрам, заявил представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
По словам Игната, удары наносились пятью типами ракет: Х101, Х555, которые запускались со стратегических бомбардировщиков из Каспийского региона, «Калибры» из Черного моря, а также С-300 и «Торнадо». Всего было нанесено не менее 100 ударов, в том числе беспилотниками, передает ТАСС.
Между тем национальная полиция Украины в своем Telegram-канале сообщила о 10 погибших и 60 пострадавших в результате ракетных ударов
Как сообщают в ведомстве, на местах работают полицейские, они помогают людям и фиксируют последствия обстрелов. Также нацполиция призвала население Украины в случае воздушной тревоги спускаться в укрытия.
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину и членам Совета безопасности России о результатах утреннего удара по объектам военного управления, связи и энергетики на Украине.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждении 11 инфраструктурных объектов в восьми регионах страны, в том числе в Киеве и Киевской области.
Напомним, в понедельник были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
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Минобороны заявило о поражении всех целей массированного удара по Украине
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10 октября российскими ВС по объектам систем управления, связи и энергетики Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, отмечается в Telegram-канале Минобороны России.
Российские военные сообщили что на Купянском направлении силами четырех ротных тактических групп украинские ВС предприняли неудачные попытки наступления в направлении населенных пунктов Табаевка, Кисловка и Куземовка Харьковской области.
Произведенные атаки подразделений ВСУ были отражены. В итоге потери ВСУ составили более 40 человек, пять танков и четыре боевые бронемашины.
«На Краснолиманском направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Макеевка и Райгородка Луганской народной республики (ЛНР)», – отчитались в Минобороны. Попытки ВСУ навести переправы сорваны огнем ракетных войск и артиллерии.
Кроме того, на Николаево-Криворожском направлении – в направлениях населенных пунктов Безыменное, Садок, Брускинское и Суханово Херсонской области – ВСУ предприняли попытку наступательных действий, задействовав до трех батальонных тактических групп, а также подразделения иностранных наемников. Однако противник отброшен на исходные позиции. На этом направлении потери ВСУ за сутки составили более 60 украинских военнослужащих, девять танков, 16 бронемашин.
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Бахмутское, Артемовск и Угледар Донецкой народной республики (ДНР), Павловка Запорожской области и Благодаровка Николаевской области», – перечислили в Минобороны.
Также уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах пунктов Авдеевка, Северск и Шевченко ДНР, Березнеговатое Николаевской области и Новоалександровка Запорожской области.
Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил Конашенков.
«Cбиты в воздухе шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Казацкое, Отрадокаменка, Червоное Подолье и Новая Каховка Херсонской области, а также три противорадиолокационных ракеты HARM в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области.
Кроме того, над населенным пунктом Высокое Херсонской области сбита баллистическая ракета «Точка-У», отчитались в Минобороны.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину и членам Совета безопасности России о результатах утреннего удара по объектам военного управления, связи и энергетики на Украине.
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Командир спецназа «Ахмат» заявил о ликвидации более 50% состава ВСУ
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: Вооруженные силы Украины потеряли более 50% личного состава
Украинская армия потеряла более 50% личного состава и техники, сообщил секретарь Совета безопасности Чечни, командир спецподразделений «Ахмат» Апты Алаудинов в интервью телеканалу «Россия 24».
По словам Алаудинова, ВСУ уже потеряли более 50% личного состава и техники. Командир спецназа «Ахмат» выразил мнение, что дальше противник будет вынужден отходить с тех участков, которые были им заняты за последний период времени, передает РИА «Новости».
Ранее секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов, командующий спецназом «Ахмат» на луганском направлении в зоне специальной военной операции, оценил ежедневные потери украинских вооруженных сил по всей линии фронта более чем в 1 тысячу человек.
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Пушилин объявил о продвижении союзных сил на Угледарском и Марьинском направлениях
Врио главы ДНР Пушилин сообщил об успехах союзных сил на Угледарском, Марьинском и Авдеевском направлениях
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Союзные силы продвинулись вперед на Угледарском и Марьинском направлениях, продолжаются бои на Бахмутовском направлении, сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Что касается Угледарского направления: очень серьезно работает ОБТФ «Каскад» (оперативно-боевое тактическое формирование ДНР «Каскад» – прим. ВЗГЛЯД), ребята действительно продвигаются в непростых условиях», – передает его слова ТАСС.
По словам Пушилина, на Угледарском направлении работает шахтерская дивизия. Также есть продвижение на Марьинском направлении, где работает первый армейский корпус Народной милиции Донецкой народной республики и чеченские военнослужащие.
Кроме того, продолжаются наступательные бои в городе Артемовске (украинское название Бахмут), а также зачистка близлежащих населенных пунктов от подразделений украинских войск.
Пушилин отметил успехи союзных сил на Авдеевском направлении. «Двигаемся в направлении Первомайского, там работает 11-й полк, а также подразделение «Сомали», – отметил врио главы ДНР.
Ранее донецкий депутат Владислав Бердичевский рассказал газете ВЗГЛЯД, что началось активное продвижение в районе Артемовска, ожидается, что с прибытием подкрепления дело должно пойти быстрее.
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Сенатор Бондарев заявил о начале нового этапа спецоперации
Глава комитета Совфеда по обороне Бондарев заявил о начале нового этапа спецоперации на Украине
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Удар по Украине после взрыва на Крымском мосту свидетельствует о начале нового этапа российской спецоперации, считает глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
В своем Telegram-канале он написал, что, «несомненно, с сегодняшнего дня Россия приступила к новому этапу специальной военной операции. И действовать мы будем еще более решительно».
По словам Бондарева, нанесение удара по критической инфраструктуре Украины ускорит окончание спецоперации. Массированный удар он назвал вынужденным шагом «на который Россия пошла, отчаявшись докричаться до разума украинского руководства».
«Украине много адресовалось предупреждений, увещеваний, предложений о прекращении огня и начале мирных переговоров. Но «незалежная» оказалась глуха к призывам. Лишившись энергоресурсов – отопления, света, воды – и связи, украинское руководство, возможно, тысячу раз подумает, прежде чем осуществлять террористические акты, сродни тому, который был произведен в отношении Крымского моста», – написал он.
Бондарев заключил, что «после сегодняшних действий России враг, если бы ему не диктовали каждый шаг из-за рубежа, возможно, вскоре сложил бы оружие, что позволило бы минимизировать фронтовые и тыловые потери». Он отметил, что все равно решает не Украина, а страны запада.
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину и членам Совета Безопасности России о результатах утреннего удара по объектам военного управления, связи и энергетики на Украине.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждении 11 инфраструктурных объектов в восьми регионах страны, в том числе в Киеве и Киевской области.
Напомним, в понедельник были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
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Разведка ЛНР заявила об упаднических настроениях в ВСУ после российских ракетных ударов
Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: Разведчики фиксируют массовые упаднические настроения в рядах ВСУ
Разведка ЛНР фиксирует массовые упаднические настроения среди украинских военнослужащих в зоне боевых действий после нанесенных в понедельник ударов по критической инфраструктуре Украины, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По словам Марочко, разведчики фиксируют массовые упаднические настроения в рядах ВСУ, находящихся на линии боевого соприкосновения, связывают с ракетными ударами ВС России, передает ТАСС.
По его словам, у всех украинских военных есть родственники, живущие в западных и центральных областях Украины, и сейчас к ним пришло осознание отсутствия тыла.
Напомним, в понедельник официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что 10 октября ВС России был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем управления, связи и энергетики Украины.