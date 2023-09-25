За исключением примеров, когда наш партнер теряет суверенитет в пользу державы, сопоставимой с Россией по военным возможностям, ни один случай снижения российского влияния не должен восприниматься как трагедия и «конец игры».0 комментариев
Шойгу доложил Путину о героическом бое у Урожайного
Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о героическом бое у населенного пункта Урожайное, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, Шойгу детально доложил Путину о бое, который российские военные вели вместе со своим командиром, замкомвзвода Иваном Калашниковым, передает ТАСС.
По словам Пескова, министр рассказал Путину о происходящем «во всех деталях».
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ провалили наступление в районе Урожайного.
Замкомандира взвода, отразившего атаку ВСУ, Иван Калашников с позывным «Большой» представлен к званию Героя Российской Федерации.