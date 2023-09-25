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    Пашинян опять переложил на Россию ответственность за свои провалы
    Американист объяснил появление в канадском парламенте ветерана дивизии СС «Галичина»
    Лавров назвал условие признания территориальной целостности Украины
    В США заявили о потере боеспособности почти всех бригад ВСУ
    Рогов заявил о планах ВСУ сменить тактику на Запорожском направлении
    Экс-агент ЦРУ подсказал России способ уничтожения ракет ATACMS
    В Крыму рассказали о переехавших на полуостров семьях из Германии
    Business Insider: ЗРК Patriot не могут сбить российские фугасные бомбы
    Землетрясение вызвало панику в Тбилиси
    Мнения
    Олег Хавич Олег Хавич Европейские соседи прицениваются к западным регионам Украины

    Венгерский миллионер заявил о своем желании выкупить Закарпатье у Украины. Пример может оказаться заразительным, ведь на Волынь и Галичину претендуют поляки, а на Буковину и Бессарабию – румыны.

    7 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов В центре страны НАТО объединяются русофилы

    В современном западном мире масштабный фестиваль людей, не скрывающих своей любви к России, выглядит неожиданно. Однако для значительной части болгар участие в русофильском движении – скорее, норма.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Почему России не быть колониальной империей

    Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.

    19 комментариев
    25 сентября 2023, 00:44

    Варшава обвинила Шольца во вмешательстве во внутренние дела Польши

    Глава МИД Польши Рау обвинил канцлера ФРГ Шольца во вмешательстве во внутренние дела республики

    Tекст: Антон Никитин

    Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца во вмешательстве во внутренние дела республики из-за критики в адрес Варшавы в связи с возможными нарушениями при выдаче виз.

    Рау заявил на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter, соцсеть заблокирована в России), что последнее заявление канцлера Германии Олафа Шольца нарушает принципы суверенного равенства государств, лежащие в основе добрососедских отношений и дружеского сотрудничества с Польшей и провозглашенные правительством ФРГ в договоре с Варшавой от 1991 года, передает ТАСС.

    Глава польского внешнеполитического ведомства также заявил, что компетенция канцлера Германии явно не касается идущего в Польше судебного процесса.

    По словам Рау, заявления Шольца «свидетельствуют о попытке вмешательства во внутренние дела польского государства и проходящую в Польше избирательную кампанию».

    Глава польского внешнеполитического ведомства призвал канцлера Германии «во имя хороших двусторонних отношений» уважать суверенитет Польши и воздерживаться от заявлений, которые наносят ущерб двусторонним отношениям.

    24 сентября 2023, 01:59
    Лавров назвал условие признания территориальной целостности Украины

    Глава МИД Лавров: Россия уважает целостность Украины при условии выполнения обещаний Декларации независимости 1990 года

    Лавров назвал условие признания территориальной целостности Украины
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Россия уважает территориальную целостность Украины в условиях выполнения всех закрепленных в Декларации независимости обещаний Киева, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Лавров напомнил, что Россия еще в 1991 году признала суверенитет Украины на основе Декларации о независимости, которую Украина приняла, выходя из Советского Союза, передает ТАСС.

    «В декларации много что записано хорошего, в том числе, что они будут уважать права национальных меньшинств, будут уважать права русского языка и других языков, русский там прямо упомянут. Потом все это вошло в конституцию Украины», – сказал министр.

    При этом Лавров подчеркнул, что в Декларации независимости одним из главных для России моментов было то, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы. «В той редакции, при тех условиях мы территориальную целостность Украина поддерживаем», – указал глава российского внешнеполитического ведомства.

    В связи с этим глава МИД России упомянул Декларацию о принципах отношений между суверенным государствами на основе Устава ООН, в которой, напомнил Лавров, сказано, что все обязаны уважать суверенитет и территориальную целостность тех стран, чьи правительства уважают принцип самоопределения народов и в силу этого представляют все население, проживающее на данной территории. «То есть, чтобы тебя уважали, ты должен уважать свое население», – обратил внимание глава российского МИДа.

    Лавров подчеркнул, что у России «никаких проблем нет» с территориальной целостностью Украины. Он указал, что территориальная целостность Украины была разрушена теми, кто осуществил и поддержал переворот, лидеры которого объявили войну против собственного народа и стали бомбить свой собственный народ.

    Напомним, в четверг в России предложили Украине вернуться к границам 1991 года путем вхождения в состав РФ в качестве нового округа. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский на заседании СБ ООН вновь призвал вернуться к границам 1991 года.

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    24 сентября 2023, 06:59
    Развожаев рассказал о чуде с иконой при атаке ВСУ на штаб ЧФ в Севастополе

    Губернатор Севастополя Развожаев: При атаке ВСУ на штаб ЧФ чудом уцелела икона Ушакова

    Развожаев рассказал о чуде с иконой при атаке ВСУ на штаб ЧФ в Севастополе
    @ t.me/razvozhaev

    Tекст: Антон Никитин

    В штабе Черноморского флота в Севастополе при атаке ВСУ чудом уцелела деревянная икона русского флотоводца Федора Ушакова, причисленного к лику святых, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «Эта икона с фигурой святого из штаба Черноморского флота. Накануне отец Сергий мне написал, что деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел и не тронут огнем после атаки ВСУ. Мы с вами стали свидетелями настоящего чуда», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

    По его словам, на иконе Ушакова на свитке есть надпись: «Не отчаивайтесь! Сии грозныя бури обратятся к Славе России».

    Губернатор Севастополя напомнил, что Ушаков не проиграл ни одного сражения. Развожаев выразил уверенность, что спустя столетия непобедимый адмирал продолжает защищать Севастополь и дарит уверенность в новой Победе.

    Губернатор заявил, что предложит благочинному Севастопольского округа протоиерею Сергию Халюте и командующему Черноморским флотом Виктору Соколову в день памяти Ушакова 15 октября совершить крестный ход с чудотворной иконой по всем населенным пунктам Севастополя.

    Напомним, в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В тот же день жители Севастополя устроили флешмоб.

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    24 сентября 2023, 14:45
    Американист объяснил появление в канадском парламенте ветерана дивизии СС «Галичина»

    Американист Дробницкий: Демократы США используют факт приветствия Зеленским ветерана СС

    Американист объяснил появление в канадском парламенте ветерана дивизии СС «Галичина»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Олег Исайченко

    Присутствие ветерана СС в канадском парламенте во время выступления Владимира Зеленского было рассчитано на огромную украинскую диаспору в Канаде. Республиканцы США не упустят этого в предвыборной борьбе и попытаются вывести скандал в более широкое поле, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Зеленский и премьер Канады Джастин Трюдо поприветствовали в парламенте Ярослава Хунку, служившего в дивизии СС «Галичина».

    «Понятно, что само по себе присутствие, так сказать, «ветерана» войск СС в канадском парламенте рассчитано на огромную украинскую диаспору в Канаде. На популяризацию выступления Зеленского и на заигрывание с националистически настроенными украинцами. В Канаде же после Второй мировой войны нашли пристанище самые разные отъявленные негодяи Третьего рейха. «Боссы» бежали в Южную Америку, а руководители и рядовые рангом пониже – в Канаду», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Им сильно помог папа Римский, просивший не выдавать в СССР, указывая, что они являются католиками. В итоге существенную часть нацистов переквалифицировали в интернированный рабочий персонал, то есть, грубо говоря, хозобслугу гитлеровских войск. И все-таки ранее Канада как-то не афишировала «работу» с этим контингентом, все было более скромно, а сейчас использовала нациста для встреч на высшем уровне», – указал эксперт.

    «Республиканцы США, кстати, скорее всего не упустят этого в предвыборной борьбе и попытаются вывести скандал в более широкое поле. Вероятно, сейчас они думают, как обратить произошедшее для получения как можно больших предвыборных дивидендов перед стартом президентской гонки. Тем более, что на самой Украине дивизия не запрещена, там регулярно проходят посвященные ей акции памяти», – спрогнозировал аналитик.

    Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста, служившего в годы Второй мировой войны в 1-й украинской дивизии, носившей название – дивизия СС «Галичина», следует из опубликованных Associated Press фотографий.

    Один из снимков, сделанных во время выступления Зеленского в канадском парламенте в пятницу, подписан: «Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствуют Ярослава Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии во время Второй мировой войны, а затем эмигрировал в Канаду». Интересно, что Зеленский сказал, что Канада всегда была на «светлой стороне истории» в предыдущих войнах.

    В начале сентября президент России Владимир Путин назвал отвратительным факт героизации нацизма евреем Зеленским. Путин подчеркнул, что в ходе спецоперации Россия борется не с украинским народом, а с бандеровскими нелюдями и их последышами.

    Дивизия СС «Галичина» была сформирована из жителей Западной Украины в 1943 году. В июле 1944 года была почти полностью уничтожена в сражении под Бродами, затем была переформирована и использовалась в Словакии, Югославии и Австрии. В апреле 1945 года была выведена из состава войск СС, переименована в 1-ю украинскую дивизию и вошла в состав Украинской национальной армии. В мае 1945 года украинские националисты сдались союзным войскам и были заключены в тюрьмы в Британии и Италии.

    По словам профессора и историка университета Оттавы Ивана Качановского, «Галичина», среди прочего, совершила массовое убийство более тысячи польских мирных жителей в Гуте Пеняцкой в 1944 году. Город был стерт с лица земли, и большинство его жителей были убиты, включая маленьких детей. На Нюрнбергском процессе все войска СС были объявлены «преступной организацией», а Канаду критиковали за «слабое преследование обвиняемых в военных преступлениях», пишет Canadian Dimension.

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    24 сентября 2023, 15:04
    В США предупредили о падении режима Зеленского до разгрома ВСУ

    Экс-разведчик Риттер: Режим Зеленского падет до разгрома ВСУ

    В США предупредили о падении режима Зеленского до разгрома ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Режим Владимира Зеленского может упасть до того, как будут разгромлены украинские войска, к власти придут сторонники продолжения конфликта, сообщил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Issues that Matter with Cynthia Pooler.

    Он считает, что совсем скоро падет режим Зеленского, во всяком случае, это следует из его наблюдений. По словам Риттера, в таком случае к власти могут прийти как сторонники продолжения конфликта, так и те, кто хочет закончить противостояние, передает РИА «Новости».

    Бывший разведчик заявил, что в любом случае условия окончания конфликта будет диктовать Россия, а не Запад и Украина.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского абсолютно нереализуема.

    Коментарии (14)
    24 сентября 2023, 17:46
    Экс-агент ЦРУ назвал способ уничтожения Россией ракет ATACMS

    Экс-агент ЦРУ Джонсон назвал способ уничтожения Россией ракет ATACMS

    Экс-агент ЦРУ назвал способ уничтожения Россией ракет ATACMS
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Российские дроны уничтожат оперативно-тактические комплексы ATACMS, как только они подойдут поближе к линии фронта, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

    Джонсон уверен, что ATACMS не изменят ситуацию на поле боя. Он пояснил, что радиус действия дальнобойных ракет примерно 300 км, они могут ударить вглубь России, если подойдут близко к линии фронта, передает РИА «Новости».

    По его словам, чем ближе ракеты будут к передовой, тем уязвимее станут для российских дронов, которые их быстро уничтожат.

    Джонсон считает, что Запад оказался в замешательстве и не знает, как нанести поражение России на поле боя, куда всячески пытается вернуть Украину.

    Ранее Белый дом сообщил, что передача Киеву ракет ATACMS в будущем не исключена, но пока такой договоренности нет.

    Телекомпания NBC сообщила, что президент США Джо Байден пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому передать Киеву небольшую партию тактических ракет ATACMS.

    До этого The Washington Post сообщила, что США не исключают варианта поставок Киеву ракет ATACMS с кассетным зарядом. До этого президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон пока не будет передавать тактические ракеты ATACMS Киеву.

    Газета ВЗГЛЯД писала о новом самолете, который защитит Крым и Севастополь от дальнобойных ракет.

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    24 сентября 2023, 11:43
    Землетрясение магнитудой 4,7 вызвало панику в Тбилиси
    Землетрясение магнитудой 4,7 вызвало панику в Тбилиси
    @ Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в воскресенье в четырех километрах от Тбилиси, сообщил Институт изучения Земли, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Землетрясение в 8.00 (7.00 мск) не принесло жертв и разрушений, но вызвало панику в некоторых районах грузинской столицы, где жители покидали дома, а также встревоженные отклики в социальных сетях.

    Позже в Грузии произошло еще одно землетрясение – магнитудой 3, в 12 километрах от города Лагодехи на востоке страны.

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    24 сентября 2023, 17:03
    Forbes: Российские дроны уничтожили редкие шведские танки Strv 122

    Forbes: Российские дроны уничтожили редкие шведские танки Strv 122

    Forbes: Российские дроны уничтожили редкие шведские танки Strv 122
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные вывели из строя возле Сватово два из десяти редких танка Strv 122, переданных Швецией Вооруженными силам Украины, сообщило издание Forbes.

    Журнал пишет, что российские беспилотники уничтожили два из десяти шведских танков, переданных Украине. Уточняется, что дроны атаковали Strv 122 к западу от Сватово в Донбассе, передает Ura.ru.

    Strv 122 – это модификация немецкого Leopard 2A5, она считается лучшим танком ВСУ на данный момент.

    Ранее сообщалось, что группировка войск «Запад» уничтожила на Купянском направлении два танка Leopard и две 152-мм буксируемые гаубицы 2А65 «Мста-Б» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Напомним, в Швеции сообщили, что ВСУ получили 10 шведских танков Stridsvagn 122 (Strv122). Они укомплектованы украинскими экипажами, прошедшими обучение в Швеции.

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    24 сентября 2023, 12:57
    Пушилин ввел в ДНР комендантский час и военную цензуру
    Пушилин ввел в ДНР комендантский час и военную цензуру
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нахождение на улицах в Донецкой народной республике (ДНР) запрещается с 23.00 до 4.00 в будние дни, следует из указа главы ДНР Дениса Пушилина.

    Пушилин постановил установить на территории ДНР запрет на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах еженедельно в период с понедельника до пятницы с 23.00 до 04.00 часов, передает ТАСС.

    Ограничения не распространяются, в частности, на работников, ответственных за снабжение продуктами и предметами первой необходимости, рабочих, выполняющих ремонтные и восстановительные работы, в период комендантского часа свободно могут перемещаться служебные машины полиции, УФСБ и автомобили со спецпропусками.

    Кроме того, Пушилин подписал указ о введении военной цензуры за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроля за телефонными переговорами.

    В сообщении уточняется, что УФСБ по ДНР, министерство связи и министерство информации региона должны разработать и утвердить совместный порядок мероприятий по контролю за военной цензурой.

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    24 сентября 2023, 11:13
    В Приморье осквернили мемориал погибшим в зоне СВО
    В Приморье осквернили мемориал погибшим в зоне СВО
    @ vostokmedia.com

    Tекст: Валентина Григоренко

    Сотрудники полиции в Приморье разыскивают неизвестных, которые повредили мемориал памяти погибшим, сообщили в управлении МВД России по региону.

    Как указали в полиции, инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье в селе Павло-Федоровка Приморского края. Отмечается, что на мемориале памяти, который поставили местные жители, повреждены фотографии погибших, передает РИА «Новости».

    В ведомстве добавили, что сейчас сотрудники полиции устанавливаю личности граждан, причастных к инциденту, и готовят их задержание.

    В УМВД подчеркнули, что на мемориале погибшим в том числе и «в ходе специальной военной операции» разбили фотографии.

    Ранее в Московской области вандал осквернил памятник «Рубеж обороны Москвы» свастикой и сжег венок на Вечном огне.

    Коментарии (30)
    24 сентября 2023, 15:51
    Business Insider: ЗРК Patriot не могут сбить российские фугасные бомбы
    Business Insider: ЗРК Patriot не могут сбить российские фугасные бомбы
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Американские зенитные ракетные комплексы Patriot на Украине не справляются с перехватом российских фугасных авиационных бомб, их трудно отследить, сообщил Business Insider.

    Издание приводит слова специалиста киевского аналитического центра Алексея Мельника, который утверждает, что борьба с российскими авиабомбами «особенно раздражает» Украину, они представляют серьезный вызов для Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на Business Insider.

    По его словам, плотная конструкция снарядов и обильные запасы российских бомб являются серьезной проблемой для ВСУ, они находятся в воздухе дольше минуты, их трудно отследить.

    Обозреватели подчеркнули, что с помощью ФАБ российские военные наносят ВСУ сокрушительные удары на передовой.

    Ранее представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил газете The Washington Post, что сбить российские бомбы ФАБ-500 практически невозможно.

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    24 сентября 2023, 16:26
    В Крыму рассказали о переехавших на полуостров семьях из Германии

    Депутат Гемпель: В Крым начали переезжать семьи русских немцев из Германии

    В Крыму рассказали о переехавших на полуостров семьях из Германии
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Крым начали переезжать семьи русских немцев из Германии, им создали все условия для возвращения, сообщил глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

    По его словам, в Крым уже переехали более двухсот семей из Германии, они возвращаются на историческую родину, где чтят традиционные ценности, есть возможности для развития, передает РИА «Новости».

    Гемпель подчеркнул, что в Крыму создали все условия для возвращения и проживания ранее уехавших за границу семей.

    Между тем, вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале призвала украинцев по возможности уехать из Крыма и переждать «деоккупацию» вне полуострова.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что поможет Западу признать полуостров российским.

    Коментарии (16)
    24 сентября 2023, 07:58
    В Британии рассказали о решившем не быть «мясом» солдате ВСУ

    Times: Получивший ранение украинский солдат после приказа вернуться в часть решил никогда больше не воевать

    В Британии рассказали о решившем не быть «мясом» солдате ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Никитин

    Получивший ранение украинский солдат после приказа вернуться в часть вопреки неспособности полноценно использовать руку из-за болей и онемения рассказал The Times, что решил никогда больше не воевать и не быть «мясом».

    Скрывающийся во Львове 20-летний сержант ВСУ по имени Андрей сообщил изданию, что получил ранение в плечо, в госпитале в Виннице ему не смогли полностью удалить осколки, в результате из-за болей и онемения он не мог полноценно использовать руку, передает РИА «Новости».

    По словам украинца, добровольно вступившего в ВСУ в 18-летнем возрасте, один врач предложил ему выписать справку о негодности к дальнейшей службе за 1500 долларов. Андрей узнал, что в Германии ему могут сделать полноценную операцию, после чего стал планировать отъезд, но ему не разрешили покинуть Украину. По словам сержанта ВСУ, командование решило, что его ранение было не настолько тяжелым, чтобы отправляться на лечение за границу, вместо этого ему приказали вернуться в часть.

    Как сообщает издание, «озлобленный» военный обратился за помощью к своему командиру, который «послал» его матом и потребовал не беспокоить по этому поводу. «Именно тогда я начал задаваться вопросом: «Почему я это делаю?» – рассказал боевик ВСУ, добавив, что «на этом для него все закончилось».

    По словам украинского военного, он «внезапно осознал», что пятеро из шести его друзей в части погибли, его рука повреждена, врачи хотят денег, а командование считает его годным к прохождению дальнейшей службы, несмотря на травмы. «Так зачем мне возвращаться на фронт? Меня это перестало волновать. Они знают, где я. Пусть они придут за мной. Я никогда больше не буду воевать. Я больше не буду их мясом», – заявил Андрей изданию. Он подчеркнул, что «готов скорее прострелить себе ногу», чем вернуться на фронт.

    Накануне в США заявили о потере боеспособности почти всех бригад ВСУ. В субботу в Минобороны сообщили, что Киев из-за потерь начал отводить подразделения в тыл. Напомним, 12 сентября президент России Владимир Путин раскрыл потери ВСУ с начала «контрнаступления».

    Коментарии (6)
    24 сентября 2023, 05:48
    Зеленский приветствовал в парламенте Канады украинского нациста

    Президент Украины Зеленский приветствовал в парламенте Канады служившего в дивизии СС «Галиция» украинского националиста

    Зеленский приветствовал в парламенте Канады украинского нациста
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста, служившего в годы Второй мировой войны в 1-й украинской дивизии, носившей название дивизии СС «Галиция», следует из опубликованных Associated Press фотографий.

    Один из снимков, сделанных во время выступления Зеленского в канадском парламенте в пятницу, подписан: «Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствуют Ярослава Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии во время Второй мировой войны, а затем эмигрировал в Канаду», передает ТАСС.

    В начале сентября президент России Владимир Путин назвал отвратительным факт героизации нацизма евреем Зеленским. Путин подчеркнул, что в ходе спецоперации Россия борется не с украинским народом, а с бандеровскими нелюдями и их последышами.

    Дивизия СС «Галиция» (также известна как «Галичина») была сформирована из жителей Западной Украины в 1943 году. В июле 1944 года была почти полностью уничтожена в сражении под Бродами, затем была переформирована и использовалась в Словакии, Югославии и Австрии. В апреле 1945 года была выведена из состава войск СС, переименована в 1-ю украинскую дивизию и вошла в состав Украинской национальной армии. В мае 1945 года украинские националисты сдались войскам Британии и США.

    Коментарии (16)
    24 сентября 2023, 14:06
    Няня ребенка Бориса Джонсона назвала причину увольнения

    Mirror: Няня ребенка экс-премьера Британии заявила, что его жена уволила ее за выпитое с ним вино

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Няня ребенка бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона заявила, что его жена уволила ее всего лишь через три дня работы из-за того, что она выпила с ним бокал вина, не дав даже подержать ребенка, сообщает газета Mirror.

    Как заявила уроженка Зимбабве 59-летняя Тереза Доус, это «был полный кошмар» и она всего лишь выпила с Джонсоном бокал розового вина в честь новорожденного Фрэнка Альфреда Одиссея, передает РИА «Новости».

    Доус утверждает, что Кэрри Джонсон уволила ее, как только выписалась из роддома, дав 15 минут на сборы, при этом экс-премьер перед ней извинился, но сказал, что не может контролировать жену «из-за гормонов».

    Няня считает, что ей причитаются «тысячи» фунтов за работу у четы экс-премьера и выходное пособие, так как с ней заключали контракт на три месяца и собирается подать иск.

    Напомним, Джонсона подозревают в целенаправленном обмане депутатов при объяснении обстоятельств скандальных вечеринок во время пандемии коронавируса.

    Коментарии (6)
    24 сентября 2023, 15:28
    Рогов заявил о планах ВСУ сменить тактику на Запорожском направлении

    Рогов: С приходом холодов ВСУ сосредоточатся на захвате Запорожской АЭС

    Рогов заявил о планах ВСУ сменить тактику на Запорожском направлении
    @ РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Вооруженные силы Украины с приходом дождливой и холодной погоды планируют изменить стратегию и сосредоточиться на попытках захватить Запорожскую АЭС, заявил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Как указал Рогов, пока погода будет нормальная, это примерно еще около месяца, украинские военные «будут бросать свои резервы на верную смерть» для того, чтобы попытаться прорвать российскую линию обороны на Ореховском направлении в сторону Токмака. Однако, по его словам, когда наступят холода и дожди, ВСУ планируют сменить стратегию и делать акцент на форсирование Днепра для захвата Запорожской АЭС, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что линия обороны вдоль русла Днепра в Запорожской области укреплена, к встрече противника здесь готовы. Рогов уточнил, что выгода режима Зеленского в активизации боевых действий в районе АЭС заключается в том, что ВСУ необходимо отвлечь внимание населения и Запада от провала летне-осенней военной кампании и «ускорить на подконтрольной ему территории поиск новых жертв, которых отправят на могилизацию».

    Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинская сторона не бьет непосредственно по Запорожской АЭС, так как понимает: со стороны России последует соответствующий ответ – по украинским атомным станциям, а такой сценарий коснется и Запада.

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