Разведслужбы Ирана предотвратили 30 терактов в столице

Стало известно о приостановке разработки ракеты «Змеевик»

Tекст: Ольга Иванова

Он рассказал ТАСС, что приостановка разработки связана с тем, что усилия ОПК направлены на совершенствование уже существующего ракетного вооружения.

Собеседник агентства рассказал, что «Змеевик» по своим характеристикам похож с китайской противокорабельной баллистической ракетой DF-21D. Новая ракета создается для поражения морских и наземных носителей новой американской гиперзвуковой ракеты Dark Eagle.

Он отметил, что у Минобороны США есть проблемы с созданием Dark Eagle. В связи с этим госзаказчик направил разработчику «Змеевика» указание о направлении сил на на совершенствование уже существующего ракетного вооружения.

Напомним, в России в интересах ВМФ разрабатывают баллистическую ракету «Змеевик» – «убийцу авианосцев», сообщили источники, близкие к Минобороны и оборонно-промышленному комплексу. Ракета «будет предназначена для поражения крупных надводных целей, в первую очередь – авианосцев».