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Разведслужбы Ирана предотвратили 30 терактов в столице
ISNA: Разведслужбы Ирана предотвратили 30 терактов в Тегеране
Разведывательные службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС страны) предотвратили 30 взрывов в иранской столице, сообщило министерство разведки исламской республики.
Как приводит заявление министерства агентство ISNA, спецслужбы нейтрализовали виновников заговора, целью которых была организация 30 террористических взрывов в густонаселенных районах Тегерана, передает ТАСС.
Сотрудники разведслужб задержали 28 подозреваемых, связанных с ИГ (запрещена в РФ).
В ходе задержаний у преступников обнаружили большое количество взрывных устройств, 17 единиц оружия, боеприпасы и устройства спутниковой связи.
Во время одной из антитеррористических операций двое сотрудников разведслужб исламской республики были ранены.