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В Нагорном Карабахе начали готовить эвакуацию населения в Армению
Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) готовят эвакуацию части местного населения в Армению при посредничестве российских миротворцев, сообщил ереванский портал 24News со ссылкой на инфоцентр НКР.
По сообщению инфоцентра, семьи, оставшиеся без крова в результате недавних военных действий и желающие покинуть республику, будут переправлены в Армению в сопровождении российских миротворцев. Информацию об эвакуации других групп населения правительство пообещало опубликовать в ближайшее время, передает ТАСС.
В начале недели Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе. По данным омбудсмена Армении, погибли 32 человека и более 200 пострадали. Премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что жители Карабаха смогут переехать в Армению в том случае, если их проживание в своих домах будет невозможно.
Напомним, ранее в воскресенье пресс-служба Минздрава Армении сообщила, что машины скорой помощи везут из Нагорного Карабаха 23 тяжелораненых гражданина в Ереван.