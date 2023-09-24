В Нагорном Карабахе начали готовить эвакуацию населения в Армению

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению инфоцентра, семьи, оставшиеся без крова в результате недавних военных действий и желающие покинуть республику, будут переправлены в Армению в сопровождении российских миротворцев. Информацию об эвакуации других групп населения правительство пообещало опубликовать в ближайшее время, передает ТАСС.

В начале недели Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе. По данным омбудсмена Армении, погибли 32 человека и более 200 пострадали. Премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что жители Карабаха смогут переехать в Армению в том случае, если их проживание в своих домах будет невозможно.

Напомним, ранее в воскресенье пресс-служба Минздрава Армении сообщила, что машины скорой помощи везут из Нагорного Карабаха 23 тяжелораненых гражданина в Ереван.