Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.19 комментариев
Армения вывезла из Карабаха 23 тяжелораненых гражданина
Машины скорой помощи везут из Нагорного Карабаха 23 тяжелораненых гражданина в Ереван, они уже проехали мост Хакари на границе с Азербайджаном, сообщила пресс-служба Минздрава Армении.
По сообщению ведомства, машины скорой помощи в сопровождении специалистов везут из Нагорного Карабаха в Армению 23 граждан Нагорного Карабаха, получивших тяжелые ранения, в сопровождении Красного Креста колонна пересекла мост Хакари, передает ТАСС.
Ранее Армения призвала ООН направить миссию в Нагорный Карабах.
В начале недели Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе. По данным омбудсмена Армении, погибли 32 человека и более 200 пострадали.