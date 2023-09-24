Движение Первых запустило военно-патриотическую игру «Зарница: легенды будущего»

Tекст: Валентина Григоренко

Торжественная церемония открытия состоялась на территории аэродрома Истомино. В состязаниях примут участие 240 победителей региональных этапов игры из ДНР, Чеченской республики, Татарстана, Бурятии, Калмыкии, Москвы и Московской области, Хабаровского края, Белгородской, Свердловской Кемеровской, Тюменской, Нижегородской, Псковской областей и Ямало-Ненецкого Автономного округа, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров отметил, что проведение обновленной «Зарницы» станет важным этапом развития военно-патриотических игр в России. По его словам, ребята получат новые впечатления и опыт, а их рекомендации будут использованы при разработке единого игрового стандарта.

Для ребят создали все условия, чтобы они смогли прочувствовать силу и историю известной и популярной игры. Игроки разделены на 14 отрядов. Их возглавили опытные наставники – участники СВО, которые помогут им освоить технику радиоэлектронной борьбы и разведки, наступательных и оборонительных приемов. Важным этапом подготовки будет обучение противодействию фейкам противника и его психологическому влиянию.

Также за каждым из игроков уже закреплены конкретные роли. Это командир отделения, медик, оператор дронов, военный корреспондент, штурмовик, сапер, топограф и политрук. В ходе игры участники самостоятельно будут принимать решения по конкретным действиям, а инструкторы групп обмениваться информацией со штабом и корректировать действия ребят. В день перед финальной битвой подростки смогут продемонстрировать полученные знания на военно-спортивных состязаниях.

Командующий игрой «Зарница: легенды будущего», первый заместитель директора Центра военно-спортивной подготовки «ВОИН» Сергей Светов рассказал, что в финале игры представлены сильнейшие команды из 14 регионов России. «Ребята уже показали свои навыки в рамках региональных этапов игры, а впереди их ждет много сложных и нелинейных задач, которые и выявят лучших. Важнее – это полученный опыт, эмоции и командный дух, которые ребята приобретут в ходе состязания. Но главное, что все они – Первые, они ВОИНы, а остальному мы их научим», – отметил он.

Участник Движения Первых из ДНР Артем Рябцев отметил, что ему очень интересно познавать и узнавать что-то новое. Особенно, по его словам, он хотел стать оператором дрона и уже понемногу осваивает эту роль в рамках игры. Он подчеркнул слаженность работы команды, и добавил, что они поддерживают друг друга и вместе преодолевают любые преграды.

Главным событием игры станет финальная «битва», она пройдет 27 сентября. Двум командам по 120 человек предстоит пользоваться радиостанциями, управлять дронами, уничтожать технику «противника», работать в команде и делать все для победы. Одним из испытаний станет проверка на критическое мышление и способность выявлять фейковую информацию.

Победителей наградят 28 сентября в Нижегородском кремле. 120 лучших ребят получат ценные призы от Движения Первых и партнеров.