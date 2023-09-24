Пушилин ввел в ДНР комендантский час и военную цензуру

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пушилин постановил установить на территории ДНР запрет на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах еженедельно в период с понедельника до пятницы с 23.00 до 04.00 часов, передает ТАСС.

Ограничения не распространяются, в частности, на работников, ответственных за снабжение продуктами и предметами первой необходимости, рабочих, выполняющих ремонтные и восстановительные работы, в период комендантского часа свободно могут перемещаться служебные машины полиции, УФСБ и автомобили со спецпропусками.

Кроме того, Пушилин подписал указ о введении военной цензуры за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроля за телефонными переговорами.

В сообщении уточняется, что УФСБ по ДНР, министерство связи и министерство информации региона должны разработать и утвердить совместный порядок мероприятий по контролю за военной цензурой.