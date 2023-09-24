  • Лавров: Россия готова к переговорам по Украине без прекращения огня
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Новая историческая правда о Крыме поможет Западу признать полуостров российским
    Российский разведчик рассказал об уничтожении танка Leopard с немецким экипажем
    Стало известно о приостановке разработки ракеты «Змеевик»
    Российские танкисты рассказали, как случайно прорвали первую линию обороны ВСУ
    Лавров назвал Запад «империей лжи»
    ВС России уничтожили часть запасов снарядов ВСУ с обедненным ураном
    Захарова после общения Лаврова со СМИ пошутила об «изоляции»
    В новом учебнике истории России решили изменить главу о репрессиях
    Германия дала убежище 90 российским дезертирам
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Почему России не быть колониальной империей

    Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.

    19 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов В центре страны НАТО объединяются русофилы

    В современном западном мире масштабный фестиваль людей, не скрывающих своей любви к России, выглядит неожиданно. Однако для значительной части болгар участие в русофильском движении – скорее, норма.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Алексей Лосев – строитель империи

    Православный монах, идеалист, реакционер, «черносотенец»… И при этом – лауреат Государственной премии СССР. Как такое возможно?

    58 комментариев
    24 сентября 2023, 01:05

    Путин отметил смелость работников ЦИК в новых регионах

    Президент Путин поблагодарил работников ЦИК за смелую и решительную работу в новых регионах России

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин в видеообращении по случаю 30-летия ЦИК РФ поблагодарил работников Центризбиркома за смелую и решительную работу в новых регионах России.

    «Хочу отдельно поблагодарить вас за огромную помощь и содействие в создании избирательных комиссий Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. За то, что вы действовали смело, решительно, несмотря на трудности и многочисленные угрозы», – приводит слова Путина ТАСС.

    Ранее Путин назвал избирательную систему России одной из лучших в мире, а также отметил мужество жителей и сотрудников избирательных участков новых регионов на выборах.

    22 сентября 2023, 00:44
    Путин пошутил над попросившим 1 млрд рублей из бюджета Грефом
    Путин пошутил над попросившим 1 млрд рублей из бюджета Грефом
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе визита в Великий Новгород и встречи с главой Сбербанка Германом Грефом пошутил над главой банка, попросившим 1 млрд рублей в год на поддержку учебного проекта в IT-отрасли.

    Греф рассказал президенту, что работа по открытию таких школ ведется с 16 регионами, также есть 28 заявок от регионов на открытие, сообщает ТАСС.

    При этом Греф подчеркнул, что проект «очень бюджетный», а все оборудование «производится Сбером». Мониторы Philips на столах в учебном заведении – это остатки со складов, сервера же и новые мониторы собственные, что позволило сильно уменьшить смету.

    После презентации глава Сбербанка обратился к Путину, но замялся. «Если бы по результатам вашей поездки вы дали поручение поддержать…», – сказал он. Греф оговорился, что согласовал просьбу с администрацией президента и обсудил с помощником главы государства Максимом Орешкиным.

    «Нам нужна помощь от Федерации на кампусы, на строительство», – через некоторый момент попросил он.

    «Хорошо. Сколько?» – спросил Путин.

    Глава Новгородской области Андрей Никитин включился в диалог, он отметил, что из местного бюджета на проект потратили 300 млн рублей, еще столько же вложил Сбер.

    «На все школы, которые сегодня есть в стране, в течение трех лет, если бы там 3-4 млрд рублей было выделено, было бы достаточно. Одна школа – это несколько сот миллионов как правило», – сказал глава банка.

    «Если вы выделите миллиард в год, будет здорово», – добавил Греф.

    «Хорошо, вытащил прямо клещами», – улыбнулся Путин.

    Глава государства отметил, что Грефу «стыдно говорить, что он просит у Федерации миллиард».

    «Такой богатый, и просит миллиард. Он просто почему не называл сумму? Ему стыдно», – сказал Путин.

    Греф сказал, что Сбербанк вложил в проект «огромные деньги».

    «Я знаю. Но лишний миллиард не помешает из федерального бюджета. Хорошо, Герман Оскарович», – ответил ему президент.

    Проект «Школа 21» дает возможность бесплатно получить образование в сфере IT, ее кампусы есть в Москве, Новосибирске, Казани и Сургуте.

    Ранее глава государства в шутку называл вице-премьера Андрея Белоусова сотрудником советского Госплана.

    Коментарии (54)
    21 сентября 2023, 07:58
    Сотрудники СБУ стали массово продавать свои квартиры в городах ЛНР

    Жившие в ЛНР до 2014 года сотрудники СБУ массово пытаются продать свои квартиры в Луганске и других городах республики

    Tекст: Антон Никитин

    Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), жившие в ЛНР до 2014 года, сейчас массово через недобросовестных местных риелторов и нотариусов пытаются продать свои квартиры в Луганске и других городах республики, рассказал знакомый с ситуацией источник.

    По словам источника, сотрудники спецслужб Украины спешно пытаются через недобросовестных риелторов и нотариусов сбыть недвижимость в Луганске и в других городах ЛНР, несмотря на то что украинские власти утверждают, что скоро вернут территории республики. Источник уточнил, что этой ситуацией активно пользуются мошенники, которые подделывают документы и продают такие квартиры, нарушая действующее законодательство, передает РИА «Новости».

    По словам источника, от этих схем страдают обычные граждане, которые передают деньги и взамен получают сомнительные документы, по которым не могут быть полноценными хозяевами таких квартир. Источник подчеркнул, что это не единичный случай. Он выразил уверенность, что сотрудники спецслужб Украины понимают, что ВСУ не вернут эти территории, поэтому и пытаются получить деньги.

    Накануне новые регионы России с 1 марта 2024 года включили в границы Южного военного округа.

    Коментарии (12)
    21 сентября 2023, 12:45
    Алиев принес Путину извинения за гибель российских миротворцев
    Алиев принес Путину извинения за гибель российских миротворцев
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента (РМК), сообщили в Кремле.

    Алиев пообещал российскому лидеру, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. «В этой связи генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте. Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    С обеих сторон, как отмечается в заявлении по итогам телефонного разговора, отмечена важность последовательной реализации достигнутых при содействии РМК договоренностей о полном прекращении боевых действий в Карабахе. «Большое значение в этом контексте придается начавшимся при посредничестве миротворцев переговорам между представителями Баку и Степанакерта», – отметил Кремль.

    Кроме того, стороны обсудили шаги, направленные на стабилизацию обстановки и преодоление гуманитарных проблем в регионе. Российский лидер акцентировал важность обеспечения при этом прав и безопасности армянского населения Карабаха. Азербайджанская сторона заверила, что готова взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами.

    «Условлено активизировать работу на переговорном треке в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020–2022 годов, прежде всего в части разблокирования транспортных связей, делимитации азербайджано-армянской границы и подготовки мирного договора между Баку и Ереваном», – сообщили в Кремле.

    Ранее Минобороны Азербайджана выразило глубочайшие соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев и попросило проявить терпение в связи с тем, что идет расследование.

    Напомним, в среду автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Находившиеся в машине российские военные погибли. Перед этим российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия.

    Коментарии (45)
    21 сентября 2023, 02:58
    Ходаковский: Донбасс мог закончить как Карабах

    Командир бригады «Восток» Ходаковский: Донбасс мог закончить как Карабах

    Ходаковский: Донбасс мог закончить как Карабах
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Антон Никитин

    Командир бригады «Восток» Александр Ходаковский выразил мнение, что Донбасс мог закончить как Нагорный Карабах, сложись обстоятельства так же неблагоприятно.

    «Никто, кроме нас, восемь лет непризнанных, не может понять трагедию этой маленькой области, которую Армения не удосужилась принять в свой состав. Может, я не прав, и это международная конъюнктура не позволила Армении забрать Карабах в свой состав, – но плевать. Мне больно от того, что они боролись, 30 с лишним лет жили в статусе, подобном нашему, и закончили, как могли закончить мы, сложись для нас обстоятельства так же неблагоприятно», – приводит слова Ходаковского Telegram-канал «Мнения и мысли», в котором газета ВЗГЛЯД публикует комментарии экспертов.

    Директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве России Алексей Мартынов выразил уверенность, что в потере Арменией Карабаха виноват только Никол Пашинян, который под давлением стран Запада признал эту непризнанную республику территорией Азербайджана, обнулив 30 лет борьбы. Политолог подчеркнул, что это сделало конфликт внутренним для Азербайджана, развязав Баку руки. Как считает эксперт, Пашинян продал территорию непризнанной республики вместе с населением. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему Армения безвольно сдала Карабах.

    Ранее политолог Лариса Шеслер отметила, что референдумы в новых регионах о вхождении в состав РФ нарушили планы Киева уничтожить русский мир и стали колоссальным ударом по идеологии Запада, после которого наши противники поняли, что Россия уже не отступит.

    Коментарии (13)
    23 сентября 2023, 16:32
    В Донецке очевидцы засняли свадебный кортеж из «Тигров»

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети опубликовали видео свадебного кортежа в Донецке, состоящий из двух бронеавтомобилей «Тигр».

    На кадрах видно, что бронеавтомобили украшены свадебными ленточками и воздушными шарами. Как пишет RT в своем Telegram-канале, очевидцы сняли самый необычный свадебный кортеж.

     Ранее документальный фильм об истории пары военнослужащего Евгения и его невесты Татьяны из Нижнего Новгорода показали в Сети.

    Коментарии (8)
    21 сентября 2023, 11:32
    Историк: В новых регионах России местное население никогда не было украинским

    Историк Дмитрий Суржик: Донбасс и Новороссия воспринимались Украиной как дойная корова

    Историк: В новых регионах России местное население никогда не было украинским
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Территории, где сейчас находятся новые российские регионы, получали свое развитие после присоединения к России. Их возвращение в состав нашей страны – восстановление исторической справедливости, сказал газете ВЗГЛЯД историк Дмитрий Суржик. Год назад – 21 сентября 2022 года, в День российской государственности – Владимир Путин в телеобращении к гражданам заявил, что Россия поддержит решения жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, принятые в ходе референдумов о присоединении к РФ.

    «ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, которые на наших глазах ушли из состава Украины, никогда, собственно говоря, украинским и не были. Донбасс изначально передавался Украине большевиками, в первую очередь – Лениным, для того чтобы создать материальные предпосылки для формирования там союза рабочих и крестьян. На этом базисе должны были сложиться условия для строительства коммунизма на Украине», – пояснил Дмитрий Суржик, исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства.

    «На самом деле получилось то, что рабочие регионы, территории Войска Донского, Юзовки, Луганск были переданы под управление Украинской ССР и там сформировалась республика, состоящая из трех частей. Восток был промышленно и интеллектуально развитым регионом, населенным русскими по происхождению, которые в основном не знали украинского языка. Другие части УССР – это торговый, городской Центральный регион и глубоко аграрные, архаичные по своему сознанию западные регионы – Винница, Тернополь, Львов», – напомнил он.

    «В итоге эта передача регионов-доноров сыграла с УССР злую шутку: в Киеве и в западных областях юг и восток Украины стали воспринимать как дойную корову. После Великой Отечественной войны, когда стали развиваться новые промышленные циклы, на Украине был сформирован кластер предприятий, которые заканчивали производственную цепочку – проводили сборку агрегатов, машин. Поэтому их продукция получала максимальную добавленную стоимость, что воспринималось Киевом как должное», – указал историк.

    «Если отвлечься от сказок современной украинской публицистики, то окажется, что Запорожье мало чем было славно, вплоть до основания крепости русскими войсками, чтобы купировать угрозу от крымских ханов. В те годы как раз и начинается освоение этого района, Россия приносит сюда цивилизацию, мир, стабильность и покой. Потом здесь был создан мощный промышленно-индустриальный центр, также созданный не «селюками», пришедшими из Винницкой, Ивано-Франковской и прочих западных регионов, а советскими инженерами. Поэтому, естественно, местное население было русским всегда», – подчеркнул спикер.

    Он напомнил, что возглавлявший Украину в советские время член Политбюро Петр Шелест фактически был украинским националистом и насаждал этот национализм с постепенной радикализацией. «В итоге возникла благодатная почва, на которую уже после распада Советского Союза были перенесены семена украинского национализма, иммигрантского, коллаборантского, того, который берет свое начало в несколько «лакированной» версии нацдвижения – Украинском главном освободительном совете», – детализировал аналитик.

    «В целом, если посмотреть и более раннюю историю, то те территории, где сейчас находятся новые российские регионы, получали свое развитие после присоединения к России. Их возвращение в состав нашей страны – восстановление исторической справедливости. Пусть некоторые местные жители пока заражены вирусом ментального украинского национализма, это исправимо. Наше воссоединение оправдано как исторически, политически, так и социально, и проводилось на основе легальных правовых инструментов», – резюмировал Суржик.

    Напомним, 19 сентября 2022 года Общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к местным властям с просьбой немедленного проведения референдума о вхождении в состав России. Позднее аналогичное решение приняли в Херсонской и Запорожской областях. Спустя сутки, 20 сентября 2022 года, руководство Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов. 

    21 сентября 2022 года президент Владимир Путин в телеобращении к гражданам заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители всех четырех регионов. По результатам референдума за присоединение к России в ЛНР выступило 98,42% избирателей, в ДНР – 99,23%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. Страны Запада отказались признать результаты плебисцитов.

    Коментарии (0)
    21 сентября 2023, 18:11
    Путин посетил центр поддержки участников СВО в Великом Новгороде

    Президент России Владимир Путин во время поездки в Великий Новгород посетил центр поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей «Возвращение».

    Путин в четверг прибыл в Великий Новгород, где проведет заседание президиума Госсовета по теме развития рынка труда в России. Также глава государства в Великом Новгороде встретится с победителями чемпионата высоких технологий, передает РИА «Новости».

    Во время визита в центр «Возвращение» Путин подчеркнул, что изначально программа пребывания в Великом Новгороде не предусматривала посещение центра. Но когда президент отправлялся из Санкт-Петербурга в Великий Новгород, он поговорил по телефону с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, и они договорились, что посетят учреждение.

    В ходе осмотра Путину представили оборудованную демонстрационную квартиру, адаптированную под особенности людей с ограниченными возможностями здоровья, она включает в себя спальню с рабочей зоной, ванную комнату и кухню, которые оснащены голосовым помощником «Умный дом» и широким перечнем технических средств реабилитации.

    Отделение центр «Возвращение» было открыто 1 июня 2023 года. Центр находится в непосредственной близости от Клинического госпиталя ветеранов войн, ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница», кадрового центра «Работа России», сквера Мужества.

    Специалистами центра предоставляется комплексная помощь участникам СВО, ветеранам и инвалидам боевых действий и членам их семей, членам семей погибших участников и ветеранов боевых действий. За каждым посетителем закрепляется персональный координатор, который сопровождает от запроса до оказания помощи.

    С учетом потребностей на каждого человека формируются индивидуальные планы работы – содействие в оформлении мер социальной поддержки, медицинская и психологическая помощь, обеспечение техническими средствами реабилитации, помощь в бытовых вопросах, в трудоустройстве, в предоставлении образовательных услуг и другие мероприятия.

    Помещения центра включают в себя гостиные для общения и диалогов, тихую библиотеку, зону консультирования профильных специалистов, комнаты психологической разгрузки для проведения индивидуальных и групповых консультаций, медиагостиную для проведения мероприятий.

    Коментарии (0)
    23 сентября 2023, 12:43
    Путин выразил соболезнования президенту Италии в связи с кончиной Наполитано

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Италии Серджо Маттарелле в связи со смертью итальянского политика Джорджо Наполитано.

    «Он был выдающимся государственным деятелем и настоящим патриотом Италии, мне посчастливилось неоднократно общаться с этим замечательным человеком, и я навсегда сохраню светлую память о нем», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

    Накануне сообщалось о смерти 98-летнего Наполитано в одной из клиник Рима.

    Коментарии (0)
    21 сентября 2023, 20:45
    Путин: Число людей 20-24 лет в России вырастет в 2030 году до 8,3 млн

    Tекст: Ольга Иванова

    Число молодых людей в России будет расти, к 2030 году их будет 8,3 млн человек, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

    По словам Путина, правительство реализует специальную программу, результатом которой стало последовательное снижение молодежной безработицы, передает ТАСС.

    «Потому что, по всем прогнозам, а они позитивные, ежегодно и на протяжении более чем десятилетия, можно сказать, десяти лет, число молодых людей у нас будет расти. К 2030 году, например, в стране, по предварительным подсчетам, по предварительным данным анализа, будет 8,3 млн граждан в возрасте 20-24 лет. А в 2035 году – уже 9,7 млн, это на 2,4 млн больше, чем сейчас», – указал Путин.

    Напомним, число высококвалифицированных и наиболее востребованных работников в возрасте 30-39 лет на российском рынке труда в ближайшее время может сократиться на треть, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

    Коментарии (3)
    21 сентября 2023, 21:25
    Путин рассказал о формировании пятилетнего прогноза потребностей в кадрах

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские власти каждый год будут формировать прогноз потребности в кадрах на предстоящие пять лет, рассказал президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета.

    «Чтобы результат был действительно системным, мы должны ясно понимать, какие специалисты понадобятся нашей экономике, предприятиям уже в ближайшей перспективе. Именно поэтому ежегодно будем формировать пятилетний прогноз потребности в кадрах на уровне всей экономики», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, число высококвалифицированных и наиболее востребованных работников в возрасте 30-39 лет на российском рынке труда в ближайшее время может сократиться на треть, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

    Коментарии (0)
    23 сентября 2023, 09:00
    Сенатор: Референдумы в новых регионах РФ соответствовали всем международным стандартам

    Сенатор Долгов: Исторические референдумы в Донбассе и Новороссии соответствовали нормам ООН

    Сенатор: Референдумы в новых регионах РФ соответствовали всем международным стандартам
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Референдумы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях были проведены в соответствии с Конституцией РФ, всеми международными правилами и нормами ООН, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. В период с 23 по 27 сентября 2022 года в этих регионах прошли референдумы по вопросу присоединения к России.

    «Референдумы год назад во всех четырех регионах были проведены в соответствии со всеми международными нормами. Это было прямым выражением воли местных жителей. Право на самоопределение закреплено в статьях 1 и 55 Устава ООН и сформулировано в качестве «принципа равноправия и самоопределения народов», – напомнил Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший заместитель постпреда РФ при ООН.

    «Эти референдумы, как, собственно, и крымский, соответствовали самым высоким международным стандартам. При этом Запад их не признал. В отличие от того же Косово, где никакого плебисцита не было проведено, и кучка депутатов просто проголосовала за независимость. А Запад тут же все признал», – подчеркнул сенатор.

    «Само вхождение четырех регионов в состав нашей страны – это, по сути, не только историческое воссоединение Донбасса, Запорожской и Херсонской областей с Россией, но и спасение огромного количества жизней, которым угрожала и продолжает угрожать Украина. Не говоря уже о том, что мы обеспечиваем благополучие миллионов местных жителей», – заметил собеседник.

    «Впрочем, нам все равно, признает США и ЕС вхождение новых регионов в состав РФ или нет. Мы продвигаемся дальше в их обустройстве, в выстраивании всех сторон жизни в соответствии с российскими стандартами, а также в освобождении других территорий от преступного украинского режима», – указал парламентарий.

    Напомним, 19 сентября 2022 года Общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к местным властям с просьбой немедленного проведения референдума о вхождении в состав России. Позднее аналогичное решение приняли в Херсонской и Запорожской областях. Спустя сутки, 20 сентября 2022 года, руководство Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов. Во всех четырех регионах даты проведения плебисцитов были назначены на 23–27 сентября.

    21 сентября 2022 года президент Владимир Путин в телеобращении к гражданам заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители всех четырех регионов. По результатам референдума за присоединение к России в ЛНР выступило 98,42% избирателей, в ДНР – 99,23%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. Страны Запада отказались признать результаты плебисцитов.

    Коментарии (0)
    21 сентября 2023, 20:54
    Путин назвал бойцов СВО героями

    Путин призвал обеспечить востребованность в гражданской жизни бойцам СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Нужно сделать все возможное, чтобы ветераны СВО – наши герои чувствовали себя востребованными в гражданской жизни, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

    «Нужно делать все возможное, чтобы наших героев – в полном смысле, это герои, ребята, которые на передовой воюют, – чувствовали, что они востребованы, могут работать, могут обеспечивать своих близких, свои семьи, создавать эти семьи. Там молодых людей очень много», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин посетил центр поддержки участников СВО в Великом Новгороде.

    Коментарии (0)
    22 сентября 2023, 08:25
    Марочко: ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции у Новоселовского в ЛНР

    Подполковник ЛНР в отставке Марочко заявил, что ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции у Новоселовского в ЛНР

    Tекст: Александра Юдина

    Киев предпринимает попытки вернуть утраченные в связи с продвижением российских военных позиции близ населенного пункта Новоселовское в Донбассе, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, на Купянском направлении близ Новоселовского ВСУ предпринимают активные действия, чтобы вернуть утраченные позиции, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что после обстрелов ВСУ применяют также кассетные и зажигательные боеприпасы.

    Кроме того, Марочко сообщил, что украинские военные начали активнее использовать снайперские расчеты с иностранным вооружением в зоне Краснолиманского направления.

    Так, после детального изучения выпущенных боеприпасов, было выяснено, что используются патроны НАТО 12,7 x 99 мм».

    В заключение подполковник рассказал, что в Славянске недавно заметили группу военнослужащих с винтовками «Barrett». Они не общались с местными жителями, а по внешним признакам не могут являться представителями ВСУ.

    Накануне сообщалось, что ВС России отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении. До этого Марочко сообщал, что ВСУ не смогли нащупать брешь в обороне ВС России на том же направлении.

    Коментарии (0)
    21 сентября 2023, 15:56
    Песков: Прямая линия с Путиным состоится до конца года

    Песков: Дата прямой линии с Путиным пока не определена

    Tекст: Ольга Никитина

    Традиционная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, как ожидается, состоится до конца года, однако дата в настоящее время еще не определена, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    Слова Пескова передает ТАСС.

    В формате прямой линии глава государства на протяжении нескольких часов общается с россиянами и отвечает на их вопросы. Впервые такая форма была опробована в 2001 году. В 2021 году прямая линия с Путиным состоялась 30 июня, в 2022 году она не проводилась.

    Коментарии (0)
    21 сентября 2023, 13:50
    Политолог: Россия дорожит каждой страницей своей истории

    Политолог Федорова: События последних лет серьезно укрепили российскую государственность

    Политолог: Россия дорожит каждой страницей своей истории
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    События последних лет лишь укрепили российскую государственность. А все попытки Запада разобщить россиян обречены на крах. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Анна Федорова. Напомним, 21 сентября в России отмечается День российской государственности.

    «День российской государственности очень важен для сохранения памяти прошлого. Многовековая история нашей страны дает возможность извлечь множество уроков. Родина развивалась, прирастала новыми территориями, меняла политические режимы и формы правления. Нам важно помнить все эти этапы, не отрицать и не переписывать ни один из них», – сказала Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ.

    «События последнего времени значительно укрепили российскую государственность. Трудности не разъединили нас, а сплотили. Усилилось ощущение себя в качестве единого народа. Чем больше абсурдных санкций, попыток «отмены», несправедливости по отношению к нашей стране, тем более стойкими, закаленными и любящими свою страну становятся люди», – отмечает эксперт.

    «Усилия по разрушению нашей государственности не возымеют успеха. История знает ни одну попытку подчинить Россию. Наша страна помнит много опустошительных войн, но каждый раз она преодолевала все препятствия, возрождалась и становилась только сильнее. Уничтожить нас не получилось у Гитлера и Наполеона, и уж точно не победят Россию современные западные политики», – акцентирует Федорова.

    «Россия – это уникальная цивилизация, которая имеет свой особый путь, отличный от траектории движения других государств. На этом пути было много как великих достижений и побед, так и драматических, трагических страниц», – добавил Евгений Кисляков, член Экспертного клуба «Дигория».

    «Тысячелетняя история нашей государственности – основа существования России, где почти 200 народов проживает на одной территории, они связаны общими традициями, подвигами и историческими свершениям.», – подчеркнул собеседник

    «Для любого гражданина важно осмыслять и ощущать историю своей страны. Только так, прокладывая мостик из прошлого в настоящее, мы можем не только понимать себя, но и формировать образ будущего», – отмечает политолог.

    «Исторически сложилось так, что у России свой особый исторический путь, который не похож на траектории движения других государств. Такие особенности отразились на нашем мировоззрении и общенациональной консолидации», – заключил Кисляков.

    Напомним, 21 сентября в России отмечают День зарождения российской государственности. Традиционно точкой отсчета российской истории принято считать 862 год.

    Согласно «Повести временных лет», ровно 1161 год назад славянские племена, увязшие в междоусобной войне за власть, призвали княжить в Новгород варяга Рюрика, чтобы остановить кровопролитие. Позднее он стал основателем первой русской династии, напоминают «Известия».

    Впервые учредить празднования в честь образования российской государственности 21 сентября 1862 года предложил император Александр II. На тот момент с подписания исторического соглашения прошла ровно тысяча лет. Тогда же, в конце сентября, в Новгородском кремле состоялось торжественное открытие памятника «Тысячелетие России».

    Позднее этот день был на долгие годы вычеркнут из календаря праздников. Вопрос о его возрождении подняли лишь в 2009 году. Официально памятная дата была учреждена указом президента спустя несколько лет, в 2012 году. С тех пор она отмечается ежегодно.

    Коментарии (0)
    Главное
    Лавров назвал не соответствующими действительности заявления Гутерриша по Украине
    Женщины-фармацевты массово начали бежать с Украины
    В Анапе назначен суд о сносе жилья семьи Милохина
    Неизвестный зарезал заступившегося за женщину жителя Звенигорода
    Украинский офицер раскрыл российским военным данные по 10-му корпус ВСУ
    В Донецке очевидцы засняли свадебный кортеж из «Тигров»
    Канада ввела санкции против газеты ВЗГЛЯД, МГИМО и клуба «Валдай»

    Россия напугала ЕС и США запретом экспорта топлива

    Введенный правительством запрет на экспорт топлива из России дал моментальный эффект. Цены на российской бирже резко пошли вниз. Для ЕС и США такой запрет оказался неприятной новостью. Однако Россия вряд ли оставит его надолго. Это не выгодно ни нашим нефтяниками, ни бюджету, ни самим потребителям. Что будет с ценами на АЗС и что придумают власти для долгосрочной стабилизации топливного рынка в России? Подробности

    Перейти в раздел

    Новая историческая правда о Крыме поможет Западу признать полуостров российским

    При передаче Крыма Украине в 1954 году президиум Верховного совета СССР сослался на несуществующий документ, выяснила рабочая группа крымского парламента. Кроме того, передача полуострова должна была быть одобрена на референдуме в рамках РСФСР. По мнению экспертов, отсутствие юридических оснований для такой передачи позволит Западу признать суверенитет России и над Крымом, и над другими бывшими территориями Украины. Почему вопрос принадлежности Крыма снова оказался на повестке дня? Подробности

    Перейти в раздел

    За провал летнего наступления ВСУ пойдут в атаку зимой

    Владимир Зеленский пообещал Джо Байдену не прекращать контрнаступление ВСУ даже предстоящей зимой. С одной стороны, снег и отсутствие листвы демаскируют все действия. С другой, ВСУ могут воспользоваться новыми возможностями – например, замерзшим дном Каховского водохранилища. Зачем Украина хочет вести зимнее наступление и есть ли у нее для этого возможности? Подробности

    Перейти в раздел

    Вашингтон боится давать Киеву дефицитные ракеты

    В пятницу западные СМИ написали, что Вашингтон близок к принятию решения о передаче Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Правда, речь идет о небольшом количестве. К тому же Украина получит устаревший – кассетный вариант ракет. Почему Америка так неохотно расстается с ATACMS? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Бербок научили говорить Киеву «нет»

      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок «посрамила скептиков». Привела пример того, когда президент Украины Владимир Зеленский у нее что-то просит, а она ему отказывает. Оказывается, Германия против лишения России права вето в Совбезе ООН. Вопрос только в том, на кого рассчитан этот детский лепет.

    • Карабах и Армения: что теперь будет?

      Всего сутки понадобились Азербайджану, чтобы завершить в свою пользу многолетний этнополитический конфликт в Нагорном Карабахе. Что теперь будет с армянами, Арменией и с правительством Никола Пашиняна? Как изменится Закавказье? На что нужно обратить внимание из России?

    • Проблемы Зеленского в США

      Новый визит президента Украины Владимира Зеленского в США станет для него значительно более грустным, чем предыдущий. Конгресс больше не хочет выделять Киеву денег, а прежде лояльные американские СМИ в красках расписывают поражения и даже преступления ВСУ. Что это изменит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............