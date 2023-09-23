Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.19 комментариев
Германия дала убежище 90 российским дезертирам
Власти Германии с начала спецоперации на Украине предоставили убежище 90 российским дезертирам и отказникам, сообщает RND со ссылкой на данные немецкого МВД.
Всего было направлено около 3,5 тыс. заявлений на предоставление убежища. Еще 1100 заявлений были перенаправлены в другую страну Евросоюза, пишет «Коммерсант».
В Федеральном ведомстве по миграции и беженцам заявили, что «дезертиры должны продолжать получать международную защиту на регулярной основе».
Ранее Госдума одобрила поправку о штрафах за неявку по повестке в военкомат.