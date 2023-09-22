Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.3 комментария
Мишустин: Ненефтегазовые доходы в 2024 году вдвое превысят нефтегазовые
Мишустин: Ненефтегазовые доходы бюджета России в 2024 году вдвое превысят нефтегазовые
Ненефтегазовые доходы бюджета России в следующем году должны вдвое превысить поступления от нефти и газа, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ, на котором рассматривается проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.
Как указал Мишустин, в 2024 году в бюджет России будут поступления в объеме 35 трлн рублей. По его словам, такой существенный рост станет возможен благодаря дальнейшему развитию российской экономики, а ненефтегазовые поступления должны вдвое превысить нефтегазовые, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что расходы при этом тоже увеличатся, их предельный размер в 2024 году запланирован на уровне 36,6 трлн рублей. Прежде всего, по мнению Мишустина, за счет значительного роста финансирования мер по реализации послания президента Федеральному Собранию.
Премьер добавил, что такая динамика позволит обеспечить безусловное финансирование всех принятых обязательств и других актуальных приоритетов. Мишустин пояснил, что это соцподдержка наиболее уязвимых категорий граждан, укрепление обороноспособности России, интеграция новых регионов, а также технологическое развитие и расширение инфраструктуры, и ресурсы на все эти приоритеты учтены в трехлетнем бюджете.
Ранее Михаил Мишустин заявил, что в федеральном бюджете России на ближайшую трехлетку заложено финансирование всех социальных обязательств, взятых на себя российскими властями.