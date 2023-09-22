  • Названы основные параметры российского бюджета на ближайшую трехлетку
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Где найти «литиевую кровь» экономики будущего
    Лукашенко: США дали отмашку сливать Зеленского
    Эксперт назвал направления зимнего наступления ВСУ
    Половина поставленных Данией Киеву танков имеет дефекты
    Мишустин: Повышение МРОТ увеличит зарплаты более 4,5 млн россиян
    Глава Минэкономразвития назвал рост ВВП России в этом году
    На Украине назвали сумму военных расходов в этом году
    В Кремле оценили ограничение экспорта бензина и дизеля
    Премьер Украины предложил возвести оборонительную линию по всему фронту
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Почему России не быть колониальной империей

    Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Алексей Лосев – строитель империи

    Православный монах, идеалист, реакционер, «черносотенец»… И при этом – лауреат Государственной премии СССР. Как такое возможно?

    10 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Шольц мечтает о 1918 годе

    Когда рейхсканцлер Шольц предлагает российскому руководству зараз сгубить и себя, и жителей Новороссии, причем сгубить ни за понюх табаку, это очень сомнительная рекомендация не только его сердцу – уж какое там сердце! – но и уму.

    3 комментария
    22 сентября 2023, 17:10

    Мишустин: В новом бюджете заложено финансирование всех социальных обязательств

    Tекст: Валерия Городецкая

    В федеральном бюджете России на ближайшую трехлетку заложено финансирование всех социальных обязательств, взятых на себя российскими властями, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

    В ходе заседания по проекту бюджета России на 2024–2026 годы Мишустин сообщил, что при подготовке нового бюджета правительство постаралось принять выверенные и оптимальные решения, прежде всего – гарантировать выполнение всех соцобязательств перед гражданами, передает ТАСС.

    «Хочу сказать, что ни одно из них не осталось без соответствующего финансового обеспечения», – сказал премьер-министр.

    Ранее стали известны основные параметры бюджета России на 2024–2026 годы.

    21 сентября 2023, 18:59
    Пашинян обвинил российских миротворцев в случившемся в Карабахе

    Пашинян заявил о неудачах российских миротворцев в Карабахе

    Пашинян обвинил российских миротворцев в случившемся в Карабахе
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил долю ответственности за случившееся в Нагорном Карабахе на российских миротворцев.

    «Если миротворцы смогли договориться о прекращении огня, почему они не могли до нападения договориться о том, чтобы нападение на Нагорный Карабах не состоялось?» – сказал Пашинян, выступая с обращением к согражданам.

    Он добавил, что не следует закрывать глаза на «неудачи, которые допустили российские миротворческие войска в Нагорном Карабахе», передает ТАСС.

    Во вторник ВС Азербайджана начали военную операцию в Нагорном Карабахе. В результате, по информации омбудсмена Армении, погибли 32 человека и более 200 пострадали. У поселка Джанятаг обстрелу подвергся автомобиль с миротворцами из России, они погибли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Пашиняна своими же руками ограничило потенциал российского миротворческого контингента. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин подчеркивал, что армянские власти сами признали Нагорный Карабах территорией Азербайджана, поэтому наши военные не имеют права там действовать. При этом жители Карабаха доверяют россиянам и обращаются к ним за помощью.

    Коментарии (64)
    22 сентября 2023, 00:44
    Путин пошутил над попросившим 1 млрд рублей из бюджета Грефом
    Путин пошутил над попросившим 1 млрд рублей из бюджета Грефом
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе визита в Великий Новгород и встречи с главой Сбербанка Германом Грефом пошутил над главой банка, попросившим 1 млрд рублей в год на поддержку учебного проекта в IT-отрасли.

    Греф рассказал президенту, что работа по открытию таких школ ведется с 16 регионами, также есть 28 заявок от регионов на открытие, сообщает ТАСС.

    При этом Греф подчеркнул, что проект «очень бюджетный», а все оборудование «производится Сбером». Мониторы Philips на столах в учебном заведении – это остатки со складов, сервера же и новые мониторы собственные, что позволило сильно уменьшить смету.

    После презентации глава Сбербанка обратился к Путину, но замялся. «Если бы по результатам вашей поездки вы дали поручение поддержать…», – сказал он. Греф оговорился, что согласовал просьбу с администрацией президента и обсудил с помощником главы государства Максимом Орешкиным.

    «Нам нужна помощь от Федерации на кампусы, на строительство», – через некоторый момент попросил он.

    «Хорошо. Сколько?» – спросил Путин.

    Глава Новгородской области Андрей Никитин включился в диалог, он отметил, что из местного бюджета на проект потратили 300 млн рублей, еще столько же вложил Сбер.

    «На все школы, которые сегодня есть в стране, в течение трех лет, если бы там 3-4 млрд рублей было выделено, было бы достаточно. Одна школа – это несколько сот миллионов как правило», – сказал глава банка.

    «Если вы выделите миллиард в год, будет здорово», – добавил Греф.

    «Хорошо, вытащил прямо клещами», – улыбнулся Путин.

    Глава государства отметил, что Грефу «стыдно говорить, что он просит у Федерации миллиард».

    «Такой богатый, и просит миллиард. Он просто почему не называл сумму? Ему стыдно», – сказал Путин.

    Греф сказал, что Сбербанк вложил в проект «огромные деньги».

    «Я знаю. Но лишний миллиард не помешает из федерального бюджета. Хорошо, Герман Оскарович», – ответил ему президент.

    Проект «Школа 21» дает возможность бесплатно получить образование в сфере IT, ее кампусы есть в Москве, Новосибирске, Казани и Сургуте.

    Ранее глава государства в шутку называл вице-премьера Андрея Белоусова сотрудником советского Госплана.

    Коментарии (54)
    22 сентября 2023, 13:28
    ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе

    Губернатор Развожаев сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе

    ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим нанес ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что осколок упал возле театра Луначарского. Он попросил местных жителей в случае обнаружения подобных осколков не подходить к ним и звонить по номеру «112». Также он призвал сохранять спокойствие и не публиковать фотографии и видео.

    Ранее в пятницу дежурные силы ПВО уничтожили у побережья полуострова Крым украинскую управляемую ракету и два БПЛА.

    Коментарии (119)
    21 сентября 2023, 18:03
    Зеленскому отказали в выступлении в Конгрессе США

    Зеленскому отказали в выступлении перед Конгрессом США из-за нехватки времени

    Зеленскому отказали в выступлении в Конгрессе США
    @ Julia Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной отказа президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении перед Конгрессом США назвали нехватку времени.

    Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что отказал Зеленскому в возможности выступить перед Конгрессом из-за нехватки времени и напряженного графика законодателей, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NBC News. Маккарти напомнил, что Зеленский уже ранее выступал перед Конгрессом.

    Украинский лидер обращался к Конгрессу США в декабре прошлого года, когда спикером палаты была член Демократической партии Нэнси Пелоси. Ранее Белый дом признал рост критики конгрессменами расходов на помощь Украине.

    Коментарии (31)
    21 сентября 2023, 22:19
    Минэнерго объявило о бессрочном ограничении экспорта топлива из России
    Минэнерго объявило о бессрочном ограничении экспорта топлива из России
    @ EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Решение по ограничению экспорта российского топлива за рубеж вводится бессрочно, заявил первый замминистра энергетики России Павел Сорокин.

    Мера введена бессрочно, руководство страны рассчитывает, что рынок «почувствует эффект» достаточно быстро, в дальнейшем это будет зависеть от насыщения рынка и от результатов введенных мер, сказал замминистра.

    Ролик с его выступлением опубликован в Telegram-канале ведомства.

    Само решение принято, чтобы приостановить серый экспорт и наполнить внутренний рынок топливом.

    На ваш взгляд
    Насколько заметно для вас выросли цены на топливо для автомобиля?






    Результаты
    18 комментариев


    Аграрии в период посевной и в период уборки урожая, по словам замминистра, являются одними из крупнейших потребителей дизтоплива, эта мера позволит полностью удовлетворить потребности агропрома.

    Ограничение на экспорт топлива должно снизить цены на этот товар в стране «очень быстро», поскольку большие объемы закупались недобросовестными участниками рынка, но сейчас у них такой возможности нет.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, насколько решение правительства об ограничении экспорта топлива повлияет на внутренний рынок России.

    Коментарии (53)
    22 сентября 2023, 09:53
    Пушилин сообщил о «горячей» обстановке в Артемовске

    Врио главы ДНР Пушилин: Обстановка на Артемовском направлении остается «горячей»

    Пушилин сообщил о «горячей» обстановке в Артемовске
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Обстановка на Артемовском направлении остается «горячей», пока непосредственно Артемовск ВСУ хаотично обстреливают, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    В своем Telegram-канале он указал, что обстановка в Артемовске все еще «горячая», ведутся хаотичные обстрелы со стороны ВСУ.

    Касательно Краснолиманского направления Пушилин отметил, что ВСУ предпринимали разведку боем по направлению к населенным пунктам Торское, Невское, Терны, Новоегоровка и Серебрянское лесничество.

    Однако ВС России поразили украинских военных огнем артиллерии, тем самым частично отбросив их на исходные рубежи, в том числе с использованием армейской авиации.

    Ранее российский разведчик сообщил, что украинские войска не смогут подойти незаметно к Артемовску из-за рельефа местности, вероятность прямого наступления ВСУ на город достаточно мала.

    Коментарии (23)
    22 сентября 2023, 09:22
    Пашинян назвал условие для переезда жителей Карабаха в Армению

    Пашинян допустил возможность переезда жителей Карабаха в Армению

    Пашинян назвал условие для переезда жителей Карабаха в Армению
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Жители Карабаха смогут переехать в Армению в том случае, если их проживание в своих домах будет невозможно, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

    По словам Пашиняна, в настоящее время для новых жителей в Армении подготовлено 40 тыс. мест. Он сообщил, что данный вопрос будет стоять на повестке, если ситуация не улучшится.

    Также Пашинян заявил, что против Армении ведется «информационная гибридная война», передает ТАСС.

    Накануне Армения призвала ООН направить миссию в Нагорный Карабах.

    Коментарии (32)
    21 сентября 2023, 18:47
    Эксперт объяснила продажу жилья сотрудниками СБУ в новых регионах России

    Эксперт Шеслер: Сотрудники СБУ понимают, что Украина не вернет контроль над утерянными территориями

    Эксперт объяснила продажу жилья сотрудниками СБУ в новых регионах России
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Сотрудники СБУ пытаются избавиться от жилья в новых регионах России, так как понимают, что Украина не вернется к границам 1991 года. По примеру Крыма, Москве необходимо ввести меры по аресту недвижимости, чтобы облегчить жизнь жителям этих территорий, сказала газете ВЗГЛЯД эксперт Лариса Шеслер. Ранее сотрудники СБУ начали массово продавать свои квартиры в ЛНР.

    «Как бы Украина не заявляла, что она хочет вернуться к границам 1991 года, этого не будет. Военные эксперты, в том числе и западные, заявляют, что вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны взять под контроль новые российские регионы. Это прекрасно понимают сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), поэтому продают свои квартиры в ЛНР», – считает Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

    «Следует ожидать, что сотрудники СБУ будут продавать свою недвижимость не только в ЛНР, но и в других новых регионах России. Кроме того, этот процесс будет наблюдаться даже в тех местах, которые ВСУ пока еще контролируют. Так как многие понимают, что в конце концов вся эта территория вернется в Россию», – прогнозирует Шеслер.

    «Однако сотрудники СБУ могут не только продавать свои квартиры, но попробовать переписать ее на родственников. Сейчас недвижимость в новых регионах достаточно дешевая. А вот после окончания спецоперации цена на жилье возрастет и вот тогда уже они попробуют избавиться от квартиры», – подчеркнула собеседница.

    «В новых регионах необходимо применять аналогичные Крыму меры по аресту недвижимости украинских собственников и выставлять ее на торги. Это позволит облегчить жизнь покупателям жилья. Только делать это надо более оперативно, а не тянуть несколько лет, как это было на полуострове», – резюмировала Шеслер.

    На этой неделе появилась информация, что сотрудники СБУ, жившие в ЛНР до 2014 года, стали массово пытаться продать свои квартиры в Луганске и других городах республики через недобросовестных местных риелторов и нотариусов. Сотрудники украинских спецслужб понимают, что ВСУ не вернут эти территории, поэтому и пытаются избавиться от жилья.

    По данным РИА «Новости», ситуацией пользуются мошенники, которые продают такие квартиры по поддельным документам. От этих схем страдают обычные граждане, которые могут остаться без квартир и денег.

    Ранее Госсовет Крыма принял постановление о национализации имущества украинских олигархов Рината Ахметова и Игоря Коломойского, а также других недружественных России иностранцев и государств. Всего в перечне около 500 объектов – предприятия, банки и недвижимость, относящаяся к туристической и спортивной инфраструктуре.

    Спикер крымского парламента Владимир Константинов сообщал, что национализированные активы на полуострове украинских олигархов и чиновников оцениваются в миллиарды рублей.

    Коментарии (7)
    22 сентября 2023, 00:01
    Подполье сообщило об ударе по производящему танки для ВСУ заводе в Харькове

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные произвели удар по Харьковскому заводу транспортного машиностроения имени Малышева (ХЗТМ), сообщил координатор пророссийского Николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Удар нанесли утром 21 сентября по складским помещениям предприятия, сказал Лебедев РИА «Новости».

    Отмечается, что завод производит и ремонтирует танки для нужд украинской армии.

    Собеседник издания указал, что всего зафиксировано шесть взрывов, третий из них сопровождался большим облаком дыма с искрами.

    Лебедев подчеркнул, что харьковское подполье заранее сообщало о пополнении складов техникой на предприятии.

    Коментарии (23)
    21 сентября 2023, 19:56
    Возбуждено уголовное дело о гибели шести миротворцев РФ в двух инцидентах в Карабахе
    Возбуждено уголовное дело о гибели шести миротворцев РФ в двух инцидентах в Карабахе
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по двум эпизодам гибели шести российских миротворцев в Карабахе.

    По двум инцидентам в Нагорном Карабахе, в результате которых погибли российские миротворцы, возбуждено уголовное дело, сообщила прокуратура Азербайджана в своем Telegram-канале.

    По данным ведомства, 20 сентября группа военнослужащих ВС Азербайджана, участвовавших в антитеррористических мероприятиях в селе Джанятаг, обстреляла автомобиль с военнослужащими Миротворческого контингента Российской Федерации (РМК), «ошибочно принятый по причине сложного рельефа местности и туманно-дождливых погодных условий за принадлежавший незаконным армянским вооруженным формированиям». В результате погибли пятеро военнослужащих.

    Второй инцидент произошел в тот же день в том же селе. «Неустановленными членами незаконных армянских вооруженных формирований был обстрелян из огнестрельного оружия автомобиль КамАЗ, принадлежащий РМК», – сообщает прокуратура. В результате один миротворец погиб, еще один получил ранения.

    Ранее сообщалось о задержании первых подозреваемых в гибели российских миротворцев в Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил российскому лидеру Владимиру Путину об отстранении ряда военных по делу о гибели миротворцев.

    Коментарии (40)
    22 сентября 2023, 08:46
    Захарова уличила фон дер Ляйен в опасной лжи о Хиросиме

    Захарова: Глава ЕК фон дер Ляйен солгала о применении ядерного оружия в Хиросиме

    Захарова уличила фон дер Ляйен в опасной лжи о Хиросиме
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен во время церемонии вручения наград американского аналитического центра «Атлантический совет», который специализируется на генерировании русофобских идей, допустила «отвратительную и опасную» ложь о применении ядерного оружия, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале привела заявление фон дер Ляйен, которая «произнесла довольно примечательную речь» об одним из лауреатов этого года, японском премьер-министре Фумио Кисиде. Глава ЕК напомнила, что многие родственники политика погибли, «когда атомная бомба сравняла Хиросиму с землей».

    При этом она, как отметила представитель российского внешнеполитического ведомства, ни слова ни сказала про США и «вашингтонских палачей, сбросивших бомбы на японские города и гражданское население».

    «Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие. Это отвратительно, это опасно и под сенью [в контексте] Хиросимы – непростительно», – привела Захарова слова фон дер Ляйен.

    Отвратительным и опасным, как подчеркнула представитель МИД России, является «то, как врет Урсула фон дер Ляйен».

    Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отмечал, что на траурных мероприятиях, посвященных атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки, руководство Японии, заискивая перед США, боится указывать, что бомбардировки мирных японских городов устроили американцы.

    Коментарии (25)
    21 сентября 2023, 21:17
    Эрдоган назвал Россию «не обычной страной»

    Эрдоган назвал ошибкой негативное отношение к России

    Эрдоган назвал Россию «не обычной страной»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган назвал неправильным негативное отношение к России и ее лидеру со стороны ряда стран Запада.

    Эрдоган заявил, что Россия – «не обычная страна», поэтому ошибочно относиться к ней негативно и игнорировать ее в вопросе зерновой сделки, передает ТАСС со ссылкой на государственное агентство Anadolu Ajansi.

    «И лидеры, и премьер-министры негативно относятся к Путину. Конечно, у нас нет такого же отношения, мы его не отражаем», – сказал турецкий лидер. Эрдоган отметил, что Россия занимает лидирующие места по площади и положению в мире.

    В начале сентября в Сочи состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

    Коментарии (18)
    21 сентября 2023, 21:48
    Отец российского военного уехал на фронт после ранения сына
    Отец российского военного уехал на фронт после ранения сына
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отец российского военнослужащего принял решение отправиться на фронт, узнав он ранении сына.

    Как рассказал боец с позывным «Морячок», служащий по контракту на донецком направлении, после Мариуполя он получил пулевое ранение в шею и отправился в госпиталь, передает РИА «Новости». От матери военнослужащий узнал, что отец, узнав о ранении, подписал контракт и отправился на фронт.

    «Он приехал в часть (после того, как узнал о ранении), подписал контракт и отправился сюда. Он бывший военный, воевал, но очень давно, еще когда Вторая чеченская была», – рассказал боец.

    После выписки из госпиталя военнослужащий вернулся на фронт и теперь служит в зоне СВО вместе с отцом. «Он в группе разведки, а я сейчас обучаюсь на СОБа (старший офицер батареи)», – рассказал «Морячок».

    На заседании президиума Госсовета в четверг президент России Владимир Путин назвал бойцов СВО героями и поручил сделать все возможное, чтобы они чувствовали себя востребованными в гражданской жизни.

    Коментарии (9)
    22 сентября 2023, 03:00
    Зеленского в Нью-Йорке встретили оскорбительной надписью

    Зеленского в Нью-Йорке встретили оскорбительной надписью на фоне украинского флага

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинского президента Владимира Зеленского встретили в американском городе Нью-Йорк надписью «Слава Урине», сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Авторы подписи перепутали буквы в националистическом приветствии «Слава Украине» на гигантском уличном экране, вместо этого там высветилась надпись «Glory to Urine» («Слава Урине»).

    Рядом с подписью на фоне украинского флага авторы «приветствия» повесили портрет самого Зеленского. Видеозапись с этим приветствием Захарова опубликовала в своем Telegram-канале.

    «Видимо, что-то знают», – прокомментировала дипломат ролик.

    Напомним, украинского президента, приехавшего в США, также не допустили до выступления перед Конгрессом, спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что у законодателей не хватило на это времени.

    Коментарии (10)
    22 сентября 2023, 12:26
    Авиаэксперт объяснил отказ Украины от французских истребителей Mirage 2000

    Авиаэксперт Гусаров: Украина отказывается от поставок устаревших Mirage в надежде получить F-16

    Авиаэксперт объяснил отказ Украины от французских истребителей Mirage 2000
    @ Staff Sgt. Michael B. Keller/ U.S. Air Force/Wikimedia

    Tекст: Илья Абрамов

    Французские истребители Mirage действительно морально устарели. На Украине опасаются, что при согласии их получить, офис Зеленского лишится возможности выторговать более современные самолеты, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее на Украине заявили, что ВСУ не нужны истребители Mirage 2000.

    «Mirage – это французский истребитель четвертого поколения, предназначенный для ведения воздушных боев. Украинцы видят, что схожие по характеристикам самолеты, которые уже стоят на вооружении ВСУ, проигрывают современным российским машинам, таким как Су-35. Поэтому офис Зеленского отказывается от поставок старой техники», – сказал главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

    «Самолеты F-16, которые так активно выпрашивает Украина, также относятся к четвертому поколению. Однако, согласно замыслу противника, они нужны для ударов по наземным целям в нашем тылу, так как эта техника может нести ракеты Storm Shadow и их аналоги», – подчеркнул эксперт.

    «Но чтобы использовать современные ракеты, на самолете должно быть установлено специальное оборудование, обеспечивающее сопряжение между оружием и носителем. Видимо, Mirage для этого не приспособлен, что делает его малополезным», – акцентирует собеседник.

    «Если украинцы взяли бы Mirage, то западные страны могли бы притормозить поставки более современных самолетов под предлогом наличия у ВСУ техники. И хотя истребители пятого поколения ВСУ, скорее всего, так и не поставят, украинцы считают, что могут получить самолеты лучше Mirage, например тот же F-16», – резюмировал Гусаров.

    Ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украине не нужны французские истребители Mirage и другие устаревшие западные самолеты, которые уничтожит российская система ПВО. По его словам, ВСУ «важна любая помощь, но не в виде Mirage 2000».

    Игнат добавил, что Украина не может себе позволить принимать «что угодно» из авиационного парка. «Это просто нерационально, это просто будет истощать работу наших людей», – сказал он. Также представитель ВСУ отметил, что украинским военным нужен многоцелевой, современный самолет, а Mirage 2000 – устаревшая модель.

    Ранее Игнат заявлял, что Украина в перспективе хотела бы получить от США истребители пятого поколения F-35, а от Швеции – истребители нового поколения, которые находятся в стадии разработки.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что не исключает возможность поставок Украине самолетов. Однако для этого нужно соблюдение трех критериев. Первый – полезность для украинской армии, в том числе с точки зрения продолжительности обучения персонала. Второй критерий, по словам Макрона, заключается в том, чтобы передача оружия не приводила к эскалации. В-третьих, эти поставки не должны ослабить обороноспособность Франции.

    Коментарии (6)
    Главное
    Минобороны опровергло гибель военного при атаке на Севастополь
    Экс-разведчик США объяснил, почему у Украины нет шансов победить Россию
    В Германии назвали сумму военной помощи Украине с начала СВО
    Российские войска за сутки уничтожили два танка Leopard
    СБУ раскрыла схемы незаконного выезда уклонистов с Украины
    Эксперт объяснил задачу госсервиса подбора имени для ребенка
    Ветеринар спасла съевшую килограмм щебня корги

    Серых экспортеров бензина отрезали от зарубежных рынков

    Цены на автомобильное топливо в России могли вырасти из-за деятельности «серых экспортеров» – нефтепродукты в последнее время стало выгоднее продавать на зарубежных рынках. В результате топливо скупалось на российских биржах и отравлялось на экспорт. Чтобы исправить положение, правительство ввело запрет на вывоз нефтепродуктов за границу. Насколько это решение изменит ситуацию? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия заплатила кровью за мир в Карабахе

    В Нагорном Карабахе в результате обстрела автомобиля погибли российские миротворцы. Москва и Баку уже проводят совместное расследование случившегося, а президент Азербайджана Ильхам Алиев принес Владимиру Путину свои извинения. Сообщается, что уже задержаны первые подозреваемые в расстреле россиян. За что отдали жизни российские миротворцы и какие последствия повлечет их гибель? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Сталин заставил Черчилля снабжать СССР

    21 сентября 1942 года в Архангельск пришел арктический конвой PQ-18, следующий после своего предшественника, знаменитого и трагически погибшего PQ-17. Между тем после гибели PQ-17 Черчилль долго не хотел возобновлять отправку конвоев в СССР. Известно, что его переубедил Сталин – но кто подготовил для Сталина нужные тезисы для спора с британским премьером по столь ключевому вопросу? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад разочарован в украинском «контрнаступлении»

    «Предполагалось, что украинские силы с легкостью смогут преодолеть российскую оборону, но этого не случилось». Западные СМИ, политики и военные эксперты подводят итоги украинского контрнаступления, и уже можно сказать, что их общая тональность – разочарование. Лучше всего это выразили высказывания Илона Маска и Дональда Трампа. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Проблемы Зеленского в США

      Новый визит президента Украины Владимира Зеленского в США станет для него значительно более грустным, чем предыдущий. Конгресс больше не хочет выделять Киеву денег, а прежде лояльные американские СМИ в красках расписывают поражения и даже преступления ВСУ. Что это изменит?

    • Хитрый план США: расширение Совбеза ООН

      США предложат историческую реформу Совбеза ООН: его расширение на пять или шесть стран. Это как противники России, так и ее союзники. Стоит ли Москве поддерживать эту инициативу? Без ее одобрения реализовать затею невозможно, и в ней есть подводные камни.

    • Без тормозов: Бербок наехала на Китай

      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью американским СМИ заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, для которого победа России на Украине «станет руководством к действию». Что в данном случае имеется в виду? И зачем Бербок говорит подобные глупости?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............