Власти Крыма опровергли ракетный удар по Бахчисараю

Путин пошутил над попросившим 1 млрд рублей из бюджета Грефом

Tекст: Алексей Дегтярев

Греф рассказал президенту, что работа по открытию таких школ ведется с 16 регионами, также есть 28 заявок от регионов на открытие, сообщает ТАСС.

При этом Греф подчеркнул, что проект «очень бюджетный», а все оборудование «производится Сбером». Мониторы Philips на столах в учебном заведении – это остатки со складов, сервера же и новые мониторы собственные, что позволило сильно уменьшить смету.

После презентации глава Сбербанка обратился к Путину, но замялся. «Если бы по результатам вашей поездки вы дали поручение поддержать…», – сказал он. Греф оговорился, что согласовал просьбу с администрацией президента и обсудил с помощником главы государства Максимом Орешкиным.

«Нам нужна помощь от Федерации на кампусы, на строительство», – через некоторый момент попросил он.

«Хорошо. Сколько?» – спросил Путин.

Глава Новгородской области Андрей Никитин включился в диалог, он отметил, что из местного бюджета на проект потратили 300 млн рублей, еще столько же вложил Сбер.

«На все школы, которые сегодня есть в стране, в течение трех лет, если бы там 3-4 млрд рублей было выделено, было бы достаточно. Одна школа – это несколько сот миллионов как правило», – сказал глава банка.

«Если вы выделите миллиард в год, будет здорово», – добавил Греф.

«Хорошо, вытащил прямо клещами», – улыбнулся Путин.

Глава государства отметил, что Грефу «стыдно говорить, что он просит у Федерации миллиард».

«Такой богатый, и просит миллиард. Он просто почему не называл сумму? Ему стыдно», – сказал Путин.

Греф сказал, что Сбербанк вложил в проект «огромные деньги».

«Я знаю. Но лишний миллиард не помешает из федерального бюджета. Хорошо, Герман Оскарович», – ответил ему президент.

Проект «Школа 21» дает возможность бесплатно получить образование в сфере IT, ее кампусы есть в Москве, Новосибирске, Казани и Сургуте.

Ранее глава государства в шутку называл вице-премьера Андрея Белоусова сотрудником советского Госплана.