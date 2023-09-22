Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.0 комментариев
Путин обсудил с СБ отношения с ближайшими соседями России
Путин обсудил с СБ отношения с ближайшими соседями – партнерами России
Президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности (СБ) в пятницу обсудил отношения с ближайшими соседями – партнерами России, в том числе вопросы безопасности в регионе.
«Поговорим с вами сегодня о ситуации, связанной с развитием отношений с нашими ближайшими соседями, партнерами. Объем работы у нас большой, здесь много всяких составляющих: экономика, вопросы гуманитарного сотрудничества, безопасности в регионе», – передает ТАСС слова главы государства.
«Начнем с вопросов безопасности», – добавил Путин и передал слово директору ФСБ Александру Бортникову.