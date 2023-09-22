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    Максим Соколов Максим Соколов Шольц мечтает о 1918 годе

    Когда рейхсканцлер Шольц предлагает российскому руководству зараз сгубить и себя, и жителей Новороссии, причем сгубить ни за понюх табаку, это очень сомнительная рекомендация не только его сердцу – уж какое там сердце! – но и уму.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Москве предъявили придуманный долг за Карабах

    Люди искренне убеждены в своем праве незыблемого морального светоча указывать России, что ей делать, обличать ее ошибки, пороки и даже преступления, ну и, разумеется, принуждать платить и каяться за сам факт ее существования.

    24 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Станут ли украинцы новыми готами

    Постоянно появляются новости об ужасном поведении украинских беженцев в Европе, которые ведут себя так, как будто им все должны. Но не верится, что миллионы украинцев устроят акции протеста, если ЕС перестанет давать оружие режиму Зеленского. Ведь главное – получать пособие.

    5 комментариев
    22 сентября 2023, 10:01

    В Азербайджане допустили амнистию для сдавших оружие жителей Карабаха

    Советник Алиева Гаджиев: Баку обсудит амнистию для сдавших оружие карабахцев

    Tекст: Ольга Никитина

    Власти Азербайджана рассматривают возможность амнистии для жителей Карабаха, которые сдали оружие, сообщил помощник президента республики по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

    Гаджиев сообщил Reuters, что даже «в отношении бывших комбатантов» такая возможность рассматривается. По его словам, Баку позволит уйти тем членам карабахских вооруженных формирований, которые сдали оружие, передает РИА «Новости».

    При этом, отметил Гаджиев, некоторые отдельные группировки и офицеры выступили с публичным заявлением об отказе принять условия со стороны властей Азербайджана и продолжить сопротивление.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил возможность переезда в республику жителей Карабаха. Для них, по его словам, уже подготовлено 40 тыс. мест.

    21 сентября 2023, 13:43
    Задержаны первые подозреваемые в гибели российских миротворцев в Карабахе
    Задержаны первые подозреваемые в гибели российских миротворцев в Карабахе
    @ AP Photo/Dmitry Lovetsky/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Источник в одном из российских силовых ведомств сообщил о задержании первых подозреваемых в гибели российских миротворцев в Карабахе.

    «Первые подозреваемые в преступлении задержаны», – сообщил источник РИА «Новости».

    Кроме того, по словам источника ТАСС, от обязанностей отстранен командир корпуса вооруженных сил Азербайджана, подчиненные которого подозреваются в причастности к гибели миротворцев.

    Ранее в четверг президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента (РМК). Глубочайшие соболезнования ранее также выразило Минобороны Азербайджана.

    Напомним, в среду автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Российские военные, находившиеся в машине, погибли.

    Коментарии (38)
    21 сентября 2023, 12:45
    Алиев принес Путину извинения за гибель российских миротворцев
    Алиев принес Путину извинения за гибель российских миротворцев
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента (РМК), сообщили в Кремле.

    Алиев пообещал российскому лидеру, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. «В этой связи генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте. Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    С обеих сторон, как отмечается в заявлении по итогам телефонного разговора, отмечена важность последовательной реализации достигнутых при содействии РМК договоренностей о полном прекращении боевых действий в Карабахе. «Большое значение в этом контексте придается начавшимся при посредничестве миротворцев переговорам между представителями Баку и Степанакерта», – отметил Кремль.

    Кроме того, стороны обсудили шаги, направленные на стабилизацию обстановки и преодоление гуманитарных проблем в регионе. Российский лидер акцентировал важность обеспечения при этом прав и безопасности армянского населения Карабаха. Азербайджанская сторона заверила, что готова взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами.

    «Условлено активизировать работу на переговорном треке в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020–2022 годов, прежде всего в части разблокирования транспортных связей, делимитации азербайджано-армянской границы и подготовки мирного договора между Баку и Ереваном», – сообщили в Кремле.

    Ранее Минобороны Азербайджана выразило глубочайшие соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев и попросило проявить терпение в связи с тем, что идет расследование.

    Напомним, в среду автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Находившиеся в машине российские военные погибли. Перед этим российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия.

    Коментарии (45)
    21 сентября 2023, 16:50
    СМИ: Виновного в гибели миротворцев командира отстранили от обязанностей

    «Радио Sputnik»: Стало известно об отстранении от обязанностей виновного в гибели миротворцев командира

    СМИ: Виновного в гибели миротворцев командира отстранили от обязанностей
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    От выполнения обязанностей отстранен командир корпуса вооруженных сил Азербайджана, подчиненные которого виновны в гибели российских миротворцев, сообщил источник.

    Также он сообщил о задержании подозреваемых в гибели российских миротворцев, передает «Радио Sputnik».

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели российских миротворцев в Карабахе.

    Напомним, в среду автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Находившиеся в машине российские военные погибли. Перед этим российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах прекратить боевые действия.

    Коментарии (30)
    21 сентября 2023, 11:07
    В Армении сообщили о намерении Пашиняна сохранить власть «любой ценой»

    Hraparak: Пашинян заявил соратникам о намерении сохранить власть любой ценой

    В Армении сообщили о намерении Пашиняна сохранить власть «любой ценой»
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «ни при каких обстоятельствах» не станет подавать в отставку, пишут армянские СМИ.

    Пашинян, по информации источников армянской газеты Hraparak («Площадь»), на фоне протестов на площади Республики в Ереване «собрал узкий круг представителей партии «Гражданский договор». В ходе этой встречи политик, как сообщает издание, «дал понять своей команде, что не отдаст власть ни при каких обстоятельствах, сохранит ее любой ценой», передает РИА «Новости».

    Авторы публикации считают, что это и стало причиной того, почему правоохранители применили против протестующих грубую силу и светошумовые гранаты.

    Накануне вечером в Ереване произошли стычки между полицией и протестующими.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о капитуляции Карабаха перед Азербайджаном.

    Коментарии (23)
    21 сентября 2023, 18:44
    Пашинян предупредил о намерении жестко подавить бунт в Ереване
    Пашинян предупредил о намерении жестко подавить бунт в Ереване
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Некоторые силы хотят пролить кровь в Ереване, поэтому правительство будет действовать жестко и не допустит кровопролития, виновных привлекут к ответственности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем обращении к гражданам.

    Глава правительства Армении считает, что в стране «действуют какие-то группы», связанные с сыном одного из бывших руководителей Армении. Он также заявил, что в акциях протеста участвуют студенты, которые могут быть связаны с высокопоставленными должностными лицами Нагорного Карабаха, передает ТАСС.

    Пашинян обвинил этих высокопоставленных лиц, и зачинщиков бунтов в провоцировании кровопролития. По его словам, правительство не будет проливать кровь на улицах Еревана, но будет действовать жестко в рамках закона. Он подчеркнул, что сейчас проводятся аресты, виновные будут привлечены к ответственности.

    Ранее несколько десятков жителей Еревана заблокировали движение автомобильного транспорта у площади Республики в центре столицы Армении, в районе здания правительства страны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «ни при каких обстоятельствах» не станет подавать в отставку.

    Коментарии (47)
    21 сентября 2023, 12:04
    В Совфеде призвали найти и наказать убийц российских миротворцев в Карабахе

    Сенатор Долгов: Убийство российских миротворцев в Карабахе могло быть подстроено кем-то извне

    В Совфеде призвали найти и наказать убийц российских миротворцев в Карабахе
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Российские военные оказывали неоценимую помощь местному населению. Однако убийство миротворцев было выгодно западным странам, которые давно пытаются выдавить Россию с Кавказа. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее российские миротворцы погибли в Нагорном Карабахе в результате обстрела автомобиля.

    «Убийство российских миротворцев – это большая трагедия. Вне всяких сомнений, произошедшее следует рассматривать как преступление и провокацию. При этом я не исключаю, что это могло быть подстроено кем-то извне. Западные страны давно пытаются вытеснить Россию с Кавказа», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Вашингтону, в частности, выгодна дискредитация российских сил в этом регионе. Однако нам еще предстоит выяснить, кто действительно стоит за организацией убийства. В настоящий момент мы совместно с Азербайджаном проводим расследование. Уверен, что все виновники будут найдены и наказаны в кратчайшие сроки», – подчеркивает собеседник.

    «Что касается деятельности самих миротворцев в Карабахе, они оказывали гуманитарную и медицинскую помощь местному населению, активно принимали участие в эвакуации гражданских. Ребята, без преувеличения, спасли немало жизней. Особенно значима их роль 19 и 20 сентября», – считает сенатор.

    «Действовали наши бойцы исключительно в рамках трехстороннего соглашения. Конечно, после того как Пашинян признал юрисдикцию Азербайджана над Нагорным Карабахом, их служба значительно усложнилась», – акцентирует Долгов.

    «Крайне важно, что обострение было остановлено во многом благодаря российским миротворцам. Это отметил и президент Владимир Путин. Они – герои, к которым необходимо относиться соответствующим образом», – подчеркивает собеседник.

    «Но надо признать – служба неразрывно связана с риском для жизни. К сожалению, иногда миротворцам приходится нести потери. Не могу сказать, что это случалось часто, однако самый жуткий инцидент произошел в Цхинвали, когда Саакашвили, на тот момент президент Грузии, отдал трусливый приказ об убийстве гражданского населения региона и наших парней», – уточняет сенатор.

    «Конечно, между событиями 2008 года и текущим конфликтом в Нагорном Карабахе нельзя проводить прямых параллелей. Тем не менее гибель любого миротворца – это ужасная трагедия, которую необходимо расследовать», – резюмирует Долгов.

    Ранее автомобиль с миротворцами из России обстреляли у поселка Джанятаг в Нагорном Карабахе. Об этом в своем Telegram-канале сообщило министерство обороны. В результате трагедии находившиеся внутри транспортного средства военнослужащие погибли. Инцидент произошел в тот момент, когда бойцы возвращались с наблюдательного поста.

    На месте уже работают представители российских и азербайджанских следственных органов. Баку выразил глубочайшие соболезнования в связи с произошедшим. Министерство обороны страны также попросило проявить терпение в связи с тем, что в настоящий момент ведутся работы по выяснению обстоятельств трагедии.

    В Москве гибель миротворцев вызывала широкий общественный резонанс. Так, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала смерть военных «чудовищной провокацией». Она также выразила соболезнования родным и близким пятерых солдат.

    «Огромное спасибо за все эти месяцы присутствия там… предотвращали этнические чистки и таким образом спасли огромное количество людей», – отметила журналистка. Кроме того, Симоньян вспомнила и события 2020 года, когда вооруженные силы Азербайджана сбили российский вертолет Ми-24 «с двумя нашими погибшими там парнями».

    Напомним, с начала активных боевых действий в Нагорном Карабахе российские миротворцы эвакуировали из трех районов региона 5 тыс. человек. В министерстве обороны отметили, что военнослужащие продолжают выполнение задач, направленных на недопущение кровопролития и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения.

    Коментарии (12)
    21 сентября 2023, 16:19
    В Баку раскрыли детали соглашения с Арменией
    В Баку раскрыли детали соглашения с Арменией
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В проекте мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном указаны пять основных пунктов, сообщил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков телеканалу Sky News Arabia.

    Он пояснил, что эти пункты обусловлены международным законодательством. «Одним из важнейших пунктов этого документа является взаимное уважение двух государств, приверженность этому принципу подтвердили обе стороны», – сказал Амирбеков, передает ТАСС.

    Документ предусматривает признание суверенитета Азербайджана и Армении и их территориальной целостности в дополнение к уважению границ между государствами». Также соглашение «декларирует невмешательство сторон во внутренние дела друг друга».

    Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что Баку установил суверенитет в Нагорном Карабахе. При посредничестве России 20 сентября была достигнута договоренность между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха о прекращении боевых действий.

    Коментарии (5)
    22 сентября 2023, 08:16
    «Красные береты» в Армении задержали одного из лидеров оппозиции

    Полиция Армении задержала одного из лидеров оппозиции Андраника Теваняна

    «Красные береты» в Армении задержали одного из лидеров оппозиции
    @ Андраник Казарян/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Специальные силы полиции «Красные береты» ранним утром пятницы задержали одного из лидеров оппозиции Армении Андраника Теваняна.

    Задержание произошло после того, как политик с единомышленниками участвовал в перекрытии улицы в центре Еревана, передает ТАСС.

    Между тем, как сообщила депутат парламента от оппозиционной фракции «Армения» Арегназ Манукян, протестующие в Ереване, которые выступают с требованием об отставке Никола Пашиняна с поста премьер-министра страны, заблокировали ключевой транспортный узел – проспект Мясникяна, связывающий центр столицы с окраинными районами и межгосударственной дорогой, ведущей в Грузию. В соцсетях депутат сообщила, что в городе образовались заторы. Кроме того, митингующие заблокировали и другие улицы.

    Накануне лидер блока «Мать-Армения» Андраник Теванян призывал с раннего утра пятницы перекрыть улицы столицы. Протестующие намерены собраться у зданий кабинета министров Армении, чтобы сорвать намеченное заседание, в котором, как ожидается, должен принять участие Пашинян.

    В настоящее время здание правительства оцеплено плотным кордоном полиции.

    Ранее Пашинян предупредил о намерении жестко подавить бунт в Ереване.

    Коментарии (3)
    21 сентября 2023, 14:45
    Протестующие в Ереване перекрыли движение у здания правительства
    Протестующие в Ереване перекрыли движение у здания правительства
    @ Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Несколько десятков жителей Еревана заблокировали движение автомобильного транспорта у площади Республики в центре столицы Армении, в районе здания правительства страны.

    Заблокирован участок между площадью и проспектом Тиграна Меца, а также улицей Налбандяна. Некоторые протестующие сидят на пешеходном переходе, передает ТАСС.

    Граждане заявили, что требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. Кроме того, они считают необходимым эвакуировать из Карабаха армянское население, которому, по словам протестующих, угрожает опасность.

    На месте дежурят представители правоохранительных органов, акция проходит спокойно.

    Как писали ранее армянские СМИ, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «ни при каких обстоятельствах» не станет подавать в отставку.

    Коментарии (21)
    21 сентября 2023, 23:39
    Армения призвала ООН направить миссию в Нагорный Карабах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Совбезу Организации Объединенных Наций необходимо срочно направить миссию в Нагорный Карабах, заявил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

    Миссия должна оценить гуманитарную ситуацию в этом регионе, сказал глава ведомства, передает РИА «Новости».

    Также МИД Армении потребовал от ООН, чтобы миротворческие силы под мандатом Организации обеспечивали стабильность и безопасность в Карабахе. Ведомство подчеркнуло, что «карательные действия» Азербайджана против военных и политических деятелей региона должны быть исключены.

    В начале недели Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе. По данным омбудсмена Армении, погибли 32 человека и более 200 пострадали. У поселка Джанятаг обстрелу подвергся автомобиль с миротворцами из России, они погибли.

    Армянский премьер Никол Пашинян возложил долю ответственности за случившееся в Нагорном Карабахе на российских миротворцев.

    Коментарии (12)
    22 сентября 2023, 09:22
    Пашинян назвал условие для переезда жителей Карабаха в Армению

    Пашинян допустил возможность переезда жителей Карабаха в Армению

    Пашинян назвал условие для переезда жителей Карабаха в Армению
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Жители Карабаха смогут переехать в Армению в том случае, если их проживание в своих домах будет невозможно, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

    По словам Пашиняна, в настоящее время для новых жителей в Армении подготовлено 40 тыс. мест. Он сообщил, что данный вопрос будет стоять на повестке, если ситуация не улучшится.

    Также Пашинян заявил, что против Армении ведется «информационная гибридная война», передает ТАСС.

    Накануне Армения призвала ООН направить миссию в Нагорный Карабах.

    Коментарии (6)
    21 сентября 2023, 16:27
    Песков: Алиев сообщил Путину об отстранении ряда военных по делу о гибели миротворцев

    Песков: Президент Азербайджана Алиев сообщил Владимиру Путину о задержанных после гибели миротворцев

    Песков: Алиев сообщил Путину об отстранении ряда военных по делу о гибели миротворцев
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил российскому президенту Владимиру Путину о задержанных после гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе, ведется следствие, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, во время телефонного разговора Путина и Алиева азербайджанский лидер сообщил, что ведется следствие по факту гибели российских миротворцев, отстранены от исполнения обязанностей некоторые люди, есть задержанные, но пока детали не известны, передает ТАСС.

    Ранее источник в одном из российских силовых ведомств сообщил о задержании первых подозреваемых в гибели российских миротворцев в Карабахе.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели миротворцев в Карабахе.

    Напомним, в среду автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Находившиеся в машине российские военные погибли. Перед этим российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия.

    Коментарии (5)
    21 сентября 2023, 20:37
    Протестующие перекрыли дороги и перекрестки в Ереване

    Участники многотысячной акции протеста в Ереване перекрыли дороги и перекрестки в городе

    Протестующие перекрыли дороги и перекрестки в Ереване
    @ Михаил Егиков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько тысяч протестующих в центре Еревана перекрыли автомобильное движение на дорогах и перекрестках, организовали шествие у здания правительства Армении.

    Проезды на перекрестках заставлены скамейками, мусорными баками и электросамокатами. Начались стычки между протестующими и водителями автомобилей, а также пассажирами автобусов, которые не могут проехать. Полиция вмешивается в конфликт, но споры решают сами граждане, которые призывают к спокойствию, передает ТАСС.

    Участники протеста требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за событий в Нагорном Карабахе.

    Ранее Пашинян предупредил о намерении жестко подавить бунт в Ереване.

    Напомним, несколько десятков жителей Еревана заблокировали движение автомобильного транспорта у площади Республики в центре столицы Армении, в районе здания правительства страны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «ни при каких обстоятельствах» не станет подавать в отставку.

    Газета ВЗГЛЯД писала о капитуляции Карабаха перед Азербайджаном.

    Коментарии (5)
    21 сентября 2023, 15:36
    Названо количество армянских беженцев в расположении миротворцев РФ

    Минобороны: В расположении российских миротворцев остаются 1340 жителей Карабаха

    Tекст: Вера Басилая

    После полного прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе в расположении российских миротворцев остаются 1340 мирных жителей, в том числе 607 детей, сообщило Министерство обороны России.

    В расположении российских миротворцев продолжают находиться 1340 человек, из них 607 детей. Все эвакуированные жители Нагорного Карабаха обеспечены местами для отдыха и горячим питанием, передает ТАСС.

    В ведомстве подчеркнули, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе поддерживают непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, в том числе для обеспечения безопасности контингента.

    Ранее сообщалось, что российские миротворцы эвакуировали в Нагорном Карабахе 5 тыс. человек.

    Коментарии (2)
    21 сентября 2023, 14:05
    Представитель армян Карабаха сообщил о результатах переговоров с Азербайджаном

    Представитель армян Карабаха Бабаян сообщил, что окончательного соглашения с Баку пока нет

    Tекст: Ольга Никитина

    Представитель армян Карабаха Давид Бабаян сообщил, что в ходе встречи с представителями Азербайджана в Евлахе стороны не пришли к окончательному соглашению.

    Бабаян сообщил Reuters, что армянское население Карабаха согласилось на прекращение огня, однако условия необходимо проработать. Переговоры, по его словам, продолжаются, передает РИА «Новости».

    Напомним, в городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта проходит встреча представителей Азербайджана и армян Карабаха.

    Коментарии (0)
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    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Проблемы Зеленского в США

      Новый визит президента Украины Владимира Зеленского в США станет для него значительно более грустным, чем предыдущий. Конгресс больше не хочет выделять Киеву денег, а прежде лояльные американские СМИ в красках расписывают поражения и даже преступления ВСУ. Что это изменит?

    • Хитрый план США: расширение Совбеза ООН

      США предложат историческую реформу Совбеза ООН: его расширение на пять или шесть стран. Это как противники России, так и ее союзники. Стоит ли Москве поддерживать эту инициативу? Без ее одобрения реализовать затею невозможно, и в ней есть подводные камни.

    • Без тормозов: Бербок наехала на Китай

      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью американским СМИ заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, для которого победа России на Украине «станет руководством к действию». Что в данном случае имеется в виду? И зачем Бербок говорит подобные глупости?

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