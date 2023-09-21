Люди искренне убеждены в своем праве незыблемого морального светоча указывать России, что ей делать, обличать ее ошибки, пороки и даже преступления, ну и, разумеется, принуждать платить и каяться за сам факт ее существования.10 комментариев
Путин рассказал о формировании пятилетнего прогноза потребностей в кадрах
Российские власти каждый год будут формировать прогноз потребности в кадрах на предстоящие пять лет, рассказал президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета.
«Чтобы результат был действительно системным, мы должны ясно понимать, какие специалисты понадобятся нашей экономике, предприятиям уже в ближайшей перспективе. Именно поэтому ежегодно будем формировать пятилетний прогноз потребности в кадрах на уровне всей экономики», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, число высококвалифицированных и наиболее востребованных работников в возрасте 30-39 лет на российском рынке труда в ближайшее время может сократиться на треть, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.