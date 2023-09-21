МИД возмутился высылкой священников РПЦ из Болгарии

Представитель МИД Захарова: Россия возмущена и шокирована высылкой из Болгарии священников РПЦ

Tекст: Вера Басилая

Дипломат в комментарии на сайте МИДа отметила, что руководство Болгарии встало на пусть разрушения культурно-гуманитарных связей между народами, поставив перед собой цель – разорвать связи между «сестринскими Русской и Болгарской православными церквями».

Кроме того, Захарова возложила ответственность за стремительную деградацию двусторонних связей между Москвой и Софией на власти Болгарии.

Ранее власти Болгарии решили выслать из страны настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана, назвав его угрозой национальной безопасности.