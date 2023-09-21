Люди искренне убеждены в своем праве незыблемого морального светоча указывать России, что ей делать, обличать ее ошибки, пороки и даже преступления, ну и, разумеется, принуждать платить и каяться за сам факт ее существования.10 комментариев
МИД возмутился высылкой священников РПЦ из Болгарии
Представитель МИД Захарова: Россия возмущена и шокирована высылкой из Болгарии священников РПЦ
Москва возмущена и шокирована фактом высылки священников Русской православной церкви из Болгарии, что говорит о намерении Софии на разрыв отношений православных церквей двух стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат в комментарии на сайте МИДа отметила, что руководство Болгарии встало на пусть разрушения культурно-гуманитарных связей между народами, поставив перед собой цель – разорвать связи между «сестринскими Русской и Болгарской православными церквями».
Кроме того, Захарова возложила ответственность за стремительную деградацию двусторонних связей между Москвой и Софией на власти Болгарии.
Ранее власти Болгарии решили выслать из страны настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана, назвав его угрозой национальной безопасности.