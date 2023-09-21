Постоянно появляются новости об ужасном поведении украинских беженцев в Европе, которые ведут себя так, как будто им все должны. Но не верится, что миллионы украинцев устроят акции протеста, если ЕС перестанет давать оружие режиму Зеленского. Ведь главное – получать пособие.3 комментария
Путин прибыл в Великий Новгород с рабочим визитом
Путин прибыл в Великий Новгород, где проведет президиум Госсовета
Президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Великий Новгород с рабочим визитом.
Путин проведет в Великом Новгороде заседание президиума Госсовета по теме развития рынка труда в России, передает РИА «Новости».
Кроме того, глава государства проведет встречу с победителями чемпионата высоких технологий, насчитывающего 5 тыс. участников из России, Азербайджана, Сирии, Индии, Ганы и Белоруссии.
Владимир Путин в понедельник поручил совместно с ФСО России и правительством Новгородской области обеспечить подготовку и проведение расширенное заседание президиума Госсовета.