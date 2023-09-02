Названа причина лесных пожаров на Гавайях

The Washington Post: Халатность властей к заброшенным полям привела к пожарам на Гавайях

Tекст: Вера Басилая

Издание провело собственное расследование, и выяснило, что пожар, который уничтожил Лахайну начался на заброшенном участке земли на холме к северу от центра города. При этом о риске пожара предупреждали много лет, но сказалась нехватка государственных ресурсов для предотвращения трагедии, передает РИА «Новости».

По словам профессора пирогеографии и пожарной науки в университете Тасмании Дэвида Боумана, город был «окружен пороховой бочкой», ожидающей искры, чтобы взорваться.

Газета предупреждает, что трагедия может повториться и на других островах из-за большой площади заросших и бесхозных полей.

Ранее СМИ сообщили, что власти округа Мауи в американском штате Гавайи подали иск в суд против энергетической компании Hawaiian Electric за халатность, которая привела к пожарам.

Напомним, в результате лесных пожаров в американском штате Гавайи погибли 110 человек.