Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.5 комментариев
Названа причина лесных пожаров на Гавайях
The Washington Post: Халатность властей к заброшенным полям привела к пожарам на Гавайях
Халатность властей в отношении заросших заброшенных полей в гавайском городе Лахайна, несмотря на годы предупреждений об их пожароопасности, была одной из причин распространения огня, сообщает The Washington Post.
Издание провело собственное расследование, и выяснило, что пожар, который уничтожил Лахайну начался на заброшенном участке земли на холме к северу от центра города. При этом о риске пожара предупреждали много лет, но сказалась нехватка государственных ресурсов для предотвращения трагедии, передает РИА «Новости».
По словам профессора пирогеографии и пожарной науки в университете Тасмании Дэвида Боумана, город был «окружен пороховой бочкой», ожидающей искры, чтобы взорваться.
Газета предупреждает, что трагедия может повториться и на других островах из-за большой площади заросших и бесхозных полей.
Ранее СМИ сообщили, что власти округа Мауи в американском штате Гавайи подали иск в суд против энергетической компании Hawaiian Electric за халатность, которая привела к пожарам.
Напомним, в результате лесных пожаров в американском штате Гавайи погибли 110 человек.