Минобороны: ВС России улучшили положение на донецком направлении в районе Клещеевки

Tекст: Вера Басилая

Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, подразделения «Южной» группировки войск за сутки отразили пять атак штурмовых групп 129-й, 241-й бригад территориальной обороны в районе Артемовска и три атаки подразделений 109-й бригады территориальной обороны и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Марьинки.

Противник потерял свыше 250 украинских военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, боевая машина ЗРК «Стрела-10», две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, две гаубицы Д-20 и одну Д-30, а также орудие М119.

На запорожском направлении российские войска отразили четыре атаки штурмовых отрядов 47-й, 65-й механизированных, 46-й аэромобильной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области.Там уничтожено до 115 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 и орудие М119 производства США, две гаубицы: «Мста-Б» и Д-20. В районе Чаривное Запорожской области поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства AN/TPQ-50.

Также на южно-донецком ВС России нанесли огневое поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ в районе города Угледар, а возле Камышевахи в Запорожской области уничтожен склад с боеприпасами 117-й механизированной бригады ВСУ. Здесь противник за сутки потерял больше 105 военнослужащих и технику.

Кроме того, на купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли комплексное огневое поражение 103-й бригаде территориальной обороны в районе Кисловки в Харьковской области. Противник потерял до 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицу Д-20.

В Минобороны сообщили, что на краснолиманском направлении российские войска в течение суток отразили две атаки штурмовых групп 5 бригады нацгвардии и 67-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Червоная Диброва. Кроме того, в районах населенных пунктов Торское ДНР и Кузьмино ЛНР нанесено огневое поражение подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

На херсонском направлении уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30, а в районе населенного пункта Тягинка уничтожен полевой склад боеприпасов 106-й бригады территориальной обороны, в Отрадокаменке – пункт управления беспилотниками.

Газета ВЗГЛЯД писала, что наступление ВСУ на Работино и Вербовое обернулось новым провалом.