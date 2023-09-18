Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?0 комментариев
Мишустин: Вражеские попытки помешать отношениям Москвы с Ташкентом не имеют успеха
Премьер России Мишустин заявил об отсутствии успеха вражеских попыток помешать отношениям Москвы с Ташкентом
Москва и Ташкент развивают стремление взаимодействовать в разных сферах, несмотря на попытки недружественных стран этому помешать, заявил в ходе заседания комиссии правительств России и Узбекистана премьер-министр Михаил Мишустин.
По его словам, Москва и Ташкент активно развивают торгово-экономическое сотрудничество, а также эффективно решают все возникающие между странами вопросы, передает ТАСС.
Мишустин подчеркнул, что Узбекистан остается для России одним из главных экономических партнеров в Центральной Азии, а потому крайне важно вывести отношения между странами на качественно новый уровень.
Также российский премьер добавил, что общей для Москвы и Ташкента задачей является стремление повысить торгово-экономическое сотрудничество на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов партнера.
Мишустин также рассказал, что Москва имеет возможность построить в Узбекистане ряд школ с обучением на русском языке и по российским программам.
Как подчеркнул глава кабмина, ученики в этом случае смогут качественнее познакомиться с культурой России и ее традициями.
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