Мишустин: Вражеские попытки помешать отношениям Москвы с Ташкентом не имеют успеха

Премьер России Мишустин заявил об отсутствии успеха вражеских попыток помешать отношениям Москвы с Ташкентом

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Москва и Ташкент активно развивают торгово-экономическое сотрудничество, а также эффективно решают все возникающие между странами вопросы, передает ТАСС.

Мишустин подчеркнул, что Узбекистан остается для России одним из главных экономических партнеров в Центральной Азии, а потому крайне важно вывести отношения между странами на качественно новый уровень.

Также российский премьер добавил, что общей для Москвы и Ташкента задачей является стремление повысить торгово-экономическое сотрудничество на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов партнера.

Мишустин также рассказал, что Москва имеет возможность построить в Узбекистане ряд школ с обучением на русском языке и по российским программам.

Как подчеркнул глава кабмина, ученики в этом случае смогут качественнее познакомиться с культурой России и ее традициями.

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