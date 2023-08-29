Россия реализует энергетический поворот на юг

Tекст: Дмитрий Скворцов

Россия является одним из крупнейших в мире производителей электроэнергии, и долгие десятилетия наша страна пользовалась этим преимуществом, продавая электричество соседям, главным образом западным. Более того, строительство в свое время Белорусской АЭС и Калининградской АЭС (впоследствии законсервированной) начиналось именно в расчете на экспорт электроэнергии, в частности в энергодефицитные Польшу и страны Прибалтики.

Эти планы были нарушены противостоянием Запада и России и введением антироссийских санкций. Однако в ответ Россия интенсифицировала проекты экспорта электроэнергии в другом направлении – южном. Планируемое строительство экспортных линий электропередач свяжет Россию с южными соседями на Кавказе, в Средней Азии и не только.



Россия – Азербайджан – Иран



До конца 2023 года должно быть разработано технико-экономическое обоснование энергомоста Россия – Азербайджан – Иран. Переговоры на эту тему прошли в конце июля и завершили целую серию согласований, длившихся много лет.

Север Ирана испытывает дефицит электроэнергии. И хотя Исламская Республика обладает огромными запасами газа и теоретически может обеспечить электроэнергией себя сама, все основные месторождения находятся на юге страны, и на практике оказывается проще закупать электроэнергию у соседей.

Сотрудничество России и Ирана особенно интенсифицировалось после февраля 2022 года. В 2023 году Россия и Иран (а также Азербайджан) решили ускорить строительство ключевого, 175-километрового отрезка железнодорожных путей Решт – Астара, который станет последним звеном транспортного коридора «Север – Юг».

Одновременно принято решение ускорить строительство энергомоста между Ираном и Азербайджаном. Так как энергосистема Азербайджана по-прежнему синхронизирована с российской, а энергосистема Ирана – нет, их сопряжение будет обеспечиваться вставкой постоянного тока. Собственно, сегодня есть уже две линии электропередач между Ираном и Азербайджаном через вставки постоянного тока, но их мощность не может обеспечить серьезные поставки электроэнергии из России в Иран.

Россия – Грузия – Армения – Иран

Вторая ветка энергомоста Россия – Иран должна была пройти западнее – через Грузию и Армению. Причем с Арменией у Ирана есть не просто энергомост: энергосистема Армении синхронизирована с энергосистемой Ирана.

Но потребность севера Ирана в электроэнергии больше, чем возможности армянской энергогенерации. Поэтому с 2015 года идет проработка возможности транзитных поставок в Иран российской электроэнергии через Грузию и Армению.

Но энергосистема Грузии синхронизирована с российской. Поэтому для подключения Армении на границе с Грузией также нужно построить вставки постоянного тока. Здесь есть и технические проблемы (граница двух стран проходит по горам), и финансовые (вставка постоянного тока на магистральной линии электропередач – сооружение недешевое). Ну и сложности согласования такого международного проекта при непростых взаимоотношениях между некоторыми участниками.

При этом Иран остается заинтересован в строительстве этого энергомоста с прицелом на продление линий электропередач до своей границы с Ираком и далее. Это поможет Ирану реализовывать свои экономические проекты в Северном Ираке (где влияние Ирана велико). А «азербайджанский» энергомост поможет электрифицировать прикаспийские и северные регионы Ирана и помочь с обеспечением электроэнергией иранских проектов в Афганистане.

Впрочем, у иранских проектов в Афганистане может появиться и еще один маршрут энергоснабжения.

Россия – Казахстан – Объединенная энергосистема Средней Азии – Северный Афганистан

Такой маршрут передачи электроэнергии в принципе возможен. Но как единого проекта на сегодняшний день его не существует. Тем не менее прорабатываются различные варианты поставок электроэнергии из России в Казахстан и Киргизию.

Республики уже несколько раз переживали веерные отключения электроснабжения из-за перегрузки линий электропередач. Самое масштабное произошло 25 января 2022 года, когда остались без электроэнергии Ташкент, Бишкек и целый ряд регионов в Киргизии, Узбекистане и Южном Казахстане. После этого Киргизия договорилась с Россией о закупке от 900 млрд до 1,5 млрд киловатт-часов в год, и с апреля 2023 года компания «Интер РАО» впервые в истории начала поставки электроэнергии через энергосети Казахстана.

Впрочем, и Казахстану, похоже, становятся необходимы поставки электроэнергии от России. Соответствующее соглашение с российской «Интер РАО» было подписано в июле этого года.

Проблемой Казахстана является то, что его энергосистема еще в советские времена состояла из трех независимых друг от друга частей. Энергосистема Северного Казахстана неразрывно сопряжена с энергосистемой России и обладает достаточными генерирующими мощностями. Энергосистема западных прикаспийских областей Казахстана тоже сбалансирована и имеет хорошую коммутацию с энергосистемой Урала. А вот энергосистема Южного Казахстана энергодефицитна. И этот дефицит в последнее время весьма обострился.

Связь между энергосистемами Северного и Южного Казахстана осуществляется через линии электропередач, мощности которых достаточно для покрытия пиковых перетоков. Но когда возникает необходимость поддерживать стабильность работы ставших энергодефицитными соседних стран, эти линии оказываются загружены транзитом. Дополнительный вклад пиковых нагрузок в энергосистеме Казахстана привел к перегрузке и веерным отключениям. То есть для обеспечения стабильности российских поставок надо или строить отдельную линию электропередач в Киргизию, или увеличивать пропускную способность вставок между энергосистемами Северного и Южного Казахстана.

Тут есть поле для работы российских компаний. Но есть и еще одно решение: построить в самом узком месте АЭС (переговоры о строительстве которой Казахстан уже ведет). Она могла бы стать балансирующим элементом за счет перенаправления вырабатываемой электроэнергии в зависимости от потребностей на север или на юг.

Ну и еще более глобальный сценарий – реконструкция всей объединенной системы Средней Азии и ее подключение к объединенной энергосистеме России. А на юге – синхронизация с ней электрических сетей Северного Афганистана. Тогда можно будет говорить и о возвращении в ОЭС Центральной Азии и Туркменистана.

Для России строительство энергомостов в Иран – это не только одно из проявлений экономической экспансии, не только помощь в развитии важному стратегическому партнеру. Реализация таких проектов создаст взаимные экономические интересы у государств Закавказья с Россией и Ираном. А это будет способствовать снижению региональной напряженности и создавать почву для урегулирования существующих в регионе конфликтов.

Что касается сотрудничества в энергетике стран Средней Азии, то для России это и мотив снижения напряженности, периодически возникающей в регионе (часто из-за конкуренции за использование водных ресурсов или под влиянием недружественных внешних сил). Перед государствами Средней Азии сегодня встает дилемма: что должно быть для них в большем приоритете – сельское хозяйство или же энергетика. От ответа зависит критический для этих стран режим работы водохранилищ и объем (а также график) выработки электроэнергии гидроэлектростанциями. Однако это противоречие может быть снято стабильным российским экспортом электроэнергии.

Тем самым Россия станет гарантом стабильности и благополучия всех государств региона и укрепит здесь свои экономические и политические интересы. А это, в свою очередь, послужит в целом усилению суверенитета России.