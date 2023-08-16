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    16 августа 2023, 18:25

    Индия пошла на принцип против Зеленского

    Политолог Куприянов: Индия не разделяет западную позицию в отношении помощи Украине

    Индия пошла на принцип против Зеленского
    @ Farooq Khan/EPA/ТАСС

    «Санкций не боятся». Такими словами эксперты объясняют публичную политическую пощечину, нанесенную Индией и Зеленскому, и его западным покровителям. Нью-Дели отказался приглашать украинского президента на очередной саммит G20 и обосновал это подчеркнуто двусмысленной формулировкой. Почему Индия позволила себе такой жест?

    Украина не будет присутствовать на сентябрьском саммите «Большой двадцатки» в Нью-Дели. Индия (которая является номинальным хозяином саммита и имеет право звать того, кого посчитает нужным) официально отказалась приглашать украинскую команду аниматоров на мероприятие. Официальная причина проста – по словам министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара, Украина не является страной – членом G20, а Россия является. Поэтому Путина (под гневные окрики украинских СМИ) пригласили, а вот Владимира Зеленского – нет.

    На самом же деле это объяснение выглядит сомнительно. Страны-хозяйки подобных саммитов нередко приглашают посторонних участников на мероприятия. Тех, чье присутствие принесет пользу – не только и не столько саммиту, сколько стране-хозяйке.

    Зеленский не нужен

    «Индийцы абсолютно не скрывают, что на саммит позвали девять государств, которые точно так же, как Украина, не являются членами G20. Среди них Египет, Алжир, Сингапур – те страны, с которыми у Нью-Дели важные торгово-экономические и политические отношения», – поясняет газете ВЗГЛЯД политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина.

    Да, с Украиной, продолжает Супонина, отношения у Индии не на столь высоком уровне. В 2022 году объем двусторонней торговли сократился почти на 30% – с 3,4 до 2,5 млрд долларов. «Индийско-украинские отношения сейчас нейтрально-прохладные. Украинская дипломатия уделяет мало внимания контактам с Индией, плюс у Украины хорошие отношения с Пакистаном. Особых интересов на Украине у Индии нет», – поясняет газете ВЗГЛЯД руководитель Центра Индо-Тихоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

    Но, казалось бы, это и неважно. Зеленский является западной примой международной сцены, и за последний год его принято приглашать на все международные мероприятия, к которым имеет отношение Запад. Ну либо позволять выступить онлайн, через видеосвязь – как было на прошлогоднем саммите G20 в Индонезии, где глава киевского режима продвигал свой так называемый мирный план (больше похожий на перечень требований по капитуляции России).

    И вот именно это, похоже, и не понравилось Индии.

    «Индийцы хотят избежать ненужных им политических скандалов. Понятно, что страны Запада будут продавливать заявление с осуждением России, и присутствие президента Зеленского лишь обострит эти дискуссии. Индийцы же по-восточному сейчас стараются сгладить углы», – говорит Елена Супонина.

    На протяжении уже нескольких месяцев СМИ пишут о том, что Индия находится в очень непростой ситуации. Страна, претендующая на роль одного из мировых лидеров, пытается максимально деполитизировать предстоящий саммит G20, дабы не превратить его в разборки и выяснение отношений по украинскому вопросу.

    По словам индийского министра иностранных дел, российско-украинский конфликт находится вне ответственности «Большой двадцатки», и это как раз и является причиной неприглашения Зеленского. «G20 обсуждает проблемы энергетики, удобрений, поставок продовольствия. Это G20, а не Совет безопасности ООН. «Двадцатка» не занимается вопросами глобальной безопасности», – пояснил Субраманьям Джайшанкар.

    Пошли против американцев

    В Нью-Дели отдают себе отчет в том, что это заявление – не просто констатация факта (G20 действительно создавалась для решения экономических вопросов), а выступление против одного из важнейших западных нарративов. Американцы, пытаясь подключить страны Глобального Юга к антироссийской кампании, стали позиционировать СВО на Украине как одну из главных причин мировых экономических проблем. А значит, мол, в интересах Глобального Юга давить на Москву с целью скорейшим образом завершить конфликт на украинских условиях. В том числе давить и на таких площадках, как G20 или БРИКС, даже принимать санкции.

    Однако ирония в том, что как раз санкции против России вызывают глобальные экономические проблемы, в том числе для самой Индии. «Взять, например, историю с продажей Индии наших углеводородов по сниженным ценам, – говорит преподаватель Финансового Университета, эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. – Сейчас для Индии это возможность хорошо заработать на том, что они скупают нашу нефть, перерабатывают ее и продают полученные нефтепродукты.

    Если они сейчас поддадутся давлению Запада и откажутся от нашей нефти, нам некому будет продать такой большой объем. Мы сократим экспорт и добычу, после чего цены вырастут далеко за 100 долларов за баррель. И Индия – как и другие страны – любую нефть будет вынуждена покупать по таким высоким ценам».


    Поэтому индийские власти всячески пытаются отстраниться от участия в американской трактовке украинских событий. Тем более что оно еще и влечет за собой ухудшение индийско-российских отношений, которое было бы невыгодно Дели как в политическом (Москва бы еще больше сблизилась с Пекином, являющимся противником Индии), так и в экономическом плане. «Отношения с Россией сейчас развиваются стремительно, товарооборот только за первую половину 2023 года превысил 30 миллиардов. И омрачать эти связи Индия не хочет», – говорит Елена Супонина.

    И в отличие от той же Южной Африки, которая не смогла защитить свой суверенитет как страны – хозяйки БРИКС и обеспечить достойные условия участия Владимира Путина в мероприятии, индийцы на западное давление внимания не обращают. «Индия вышла на высокие темпы экономического развития. И в Нью-Дели считают, что сейчас не только США или Китай могут проявлять принципиальность, но и они тоже», – говорит Елена Супонина.

    «У индийцев есть четко выработанная линия, они ее придерживаются. Конфликт в Европе им мало интересен, общую западную позицию в отношении помощи Украине они не разделяют, санкций не боятся, так как понимают, что Индия Западу нужна как противовес Китаю», – поясняет Алексей Куприянов.

    Несколько раз Соединенные Штаты пытались давить на Нью-Дели (заставляя отказываться от контрактов с иранцами и русскими), и ответ на это давление был одинаковым. Индийские СМИ и политики разражались жесткими антиамериканскими заявлениями, после чего ответственные люди из американского руководства (в частности, из Пентагона и Госдепа) убеждали коллег из Белого дома не ставить под угрозу индийско-американские отношения, важные для дальнейшего сдерживания Китая.

    Так что нынешнее неприглашение Зеленского будет Штатами проигнорировано. Ценность украинского аниматора в их глазах куда ниже, чем партнерство с Индией.

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