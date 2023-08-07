Встреча в Джидде похоронила «мирный план» Зеленского

  • МИД назвал «формулу мира» Зеленского бессмысленным ультиматумом
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Американский экономист: Технологическое развитие армии России похоже на революцию
    Европейские компании потеряли в России 100 млрд евро
    Титул «Миссис Россия – 2023» завоевала жительница Геленджика
    МИД назвал «формулу мира» Зеленского бессмысленным ультиматумом
    Украинского военного приговорили за убийство жителя Мариуполя
    Истребитель Су-57 получил новейший комплекс цифровой связи
    Зарубежные почтовые ящики предложили перенести на xmail.ru
    Захарова заподозрила окружение Зеленского в черной трансплантологии
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Понимание справедливости СВО изменило российское общество

    В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.

    0 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Чтобы дружить с Африкой, ее надо знать

    Сейчас мы снова полюбили Африку, полюбили нервной, запоздалой любовью. Огромный материк с населением 1,3 млрд человек, простирающийся от Магриба до Мыса Доброй Надежды, не мог постоянно оставаться в небрежении со стороны Москвы.

    4 комментария
    Олег Хавич Олег Хавич Польша начала оккупацию Западной Украины невоенными методами

    Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.

    10 комментариев
    Новости
    14:31В офисе Зеленского назвали недопустимым компромисс в отношении России

    Компромисса в виде немедленного прекращения огня и переговоров в отношении России быть не может, заявил в своем аккаунте в Twitter советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

    14:29Средства ПВО за сутки перехватили девять крылатых ракет Storm Shadow

    Средствами ПВО за сутки перехвачено девять крылатых ракет Storm Shadow, сообщили в Минобороны России.

    14:27Ганчев заподозрил ВСУ в ударе по центру переливания крови в Харьковской области

    Удар по центру переливания крови в Купянском районе могли нанести ВСУ, чтобы дискредитировать российскую армию, заявил Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    14:25Российские силы в ходе наступления продвинулись на три километра на Купянском направлении

    На Купянском направлении штурмовыми отрядами Западной группировки в ходе наступления на широком фронте улучшено положение по переднему краю возле Ольшаны и Першотравневого Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    14:08Подозреваемый в убийстве подростка задержан в Белгородской области

    В Белгородской области задержан подозреваемый в убийстве 15-летней девочки, решается вопрос об аресте, сообщили в Следственном комитете.

    14:05Мужчина попытался вывезти из России золотую цепь за 9 млн рублей

    Сотрудники таможенной службы задержали пассажира, который хотел отправиться в Турцию с двумя килограммами золота на шее; злоумышленником оказался гражданин Армении, отметили в пресс-службе ФТС.

    13:59Более 400 тыс. заявлений на участие в ДЭГ прошли через «Госуслуги»

    Более 400 тыс. заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) подано через портал госуслуг, сообщает Минцифры.

    13:55Фигурантам дела о массовом отравлении метанолом на Урале озвучили приговор

    В Екатеринбурге суд вынес приговор шести из семи обвиняемых по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем, в результате которого погибли 44 человека. Они получили от 5,5 до 6,5 лет колонии общего режима.

    13:51Почтовые ящики из зарубежных сервисов предложили перенести на российский xmail.ru

    Российским пользователям стал доступен переход с зарубежных почтовых сервисов на новый домен xmail.ru от Почты Mail.ru – при этом сохраняется прежнее имя ящика и логин, рассказали в пресс-службе сервиса.

    13:47Путин выразил соболезнования в связи со смертью Элен Каррер д'Анкос

    Президент Владимир Путин принес соболезнования Эммануэлю Карреру, Натали Каррер и Марине Каррер д'Анкос в связи с кончиной их матери – крупного специалиста по истории России Элен Каррер д'Анкос. Глава государства подчеркнул, что она была другом России и гордилась русскими корнями.

    13:32При подрыве комбайна в Белгородской области пострадали два человека

    В Грайворонском округе Белгородской области Комбайн наехал на взрывоопасный предмет, в результате подрыва пострадали водитель и пассажир, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    13:30«Архипелаг 2023» объединил 4 тыс. человек для развития беспилотной авиации

    Проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2023», который прошел в с 28 июля по 7 августа, объединил 4 398 человек, где демонстрировались самые масштабные в стране соревнования дронов и обсуждались проекты создания научно-производственных центров в регионах.

    13:23Спецпредставитель Китая изложил в Джидде позицию по Украине

    На международной конференции в Саудовской Аравии спецпредставителем КНР по делам Евразии Ли Хуэйем была изложена позиция Пекина по урегулированию украинского кризиса, сообщили в офисе официальных представителей МИД КНР.

    13:19Верховный суд России запретил проводить УЗИ без назначения врача

    Верховный суд России признал законным запрет проводить УЗИ без направления лечащего врача с учетом права пациента на выбор медицинской организации, следует из определения судебной коллегии по административным делам.

    13:08В Совфеде оценили итоги встречи по Украине в Джидде

    Переговоры в Джидде – это неудачная попытка Вашингтона затянуть нейтральные государства в антироссийскую коалицию. Американцам необходимо понять, что мирное урегулирование на Украине невозможно без учета интересов Москвы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее в Саудовской Аравии завершилась двухдневная встреча по Украине.

    7 августа 2023, 14:20

    Встреча в Джидде похоронила «мирный план» Зеленского

    Встреча в Джидде похоронила «мирный план» Зеленского по конфликту на Украине

    Встреча в Джидде похоронила «мирный план» Зеленского
    @ Saudi Press Agency/REUTERS

    Tекст: Илья Абрамов,
    Евгений Поздняков

    В Саудовской Аравии завершилась встреча по вопросам мирного урегулирования конфликта на Украине. Страны Глобального Юга предложили свое видение разрешения ситуации, которое кардинально отличается от предложений западных государств и плана Зеленского. Как России относиться к подобного рода переговорам и смогут ли страны Глобального Юга разрушить монополию Запада на урегулирование международных кризисов?

    На выходных в саудовском городе Джидда прошли консультации по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине. В обсуждениях участвовали делегации около 30 государств, однако Россию туда не пригласили. Тем не менее, Эр-Рияд пообещал проинформировать Москву об итогах.

    В ходе встречи Саудовская Аравия представила собственный план по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает немецкое информационное агентство DPA. Отмечается, что инициатива была подготовлена не только Эр-Риядом, но и «еще рядом стран». Также известно, что до России были доведены основные положения предлагаемого плана.

    Насколько известно, договоренности подразумевают сохранение целостности Украины, прекращение огня, начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными. Как подчеркнули в издании Corriere della Sera, участники встречи в Джидде уже после первого дня консультаций достигли соглашения по нескольким вопросам и сформируют рабочие группы по ключевым проблемам «формулы мира» Владимира Зеленского.

    При этом обсуждение мирной инициативы получилось по-настоящему многосторонним. В частности, издание Financial Times, ссылаясь на слова европейских дипломатов, называет участие Китая в консультациях «конструктивным». Отмечается, что Пекин положительно отнесся к идее проведения «третьей встречи на этом уровне».

    The New York Times, к слову, считает участие Пекина одним из ключевых успехов переговоров. «И все же был проблеск прогресса. Китай, который не участвовал в предыдущих переговорах в июне, на этот раз был активным участником и дал понять, что готов принять участие в третьем раунде переговоров, который может стать предвестником встречи глав государств», пишет издание.

    В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что делегация страны в ходе консультаций провела двусторонние переговоры с эмиссарами более чем трех десятков государств. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Встречи проходили на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике.

    При этом в накануне сообщалось о том, что представители Украины отошли от «формулы мира» Зеленского. По словам одного из чиновников, имя которого не раскрывается, ранее Украина настаивала на принятии «мирного плана», предполагающего полный вывод российских войск, однако в этот раз такого заявления не прозвучало, передает The Wall Street Journal.

    В России же встречу в Джидде восприняли в ином ключе. Как отмечают политики и эксперты, переговоры показали в Саудовской Аравии показали, что страны Глобального Юга больше не готовы играть по правилам Запада. И это, в первую очередь, видно через непринятие «формулы мира» Зеленского в чистом виде.

    Так, сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале отметил, что участники обсуждений поддержали «общие принципы, которые они провозглашают в ООН в своих официальных декларациях». Тем не менее, он подчеркнул, что сами же западные страны редко им следуют, что показывает опыт Сербии, Ирака и Ливии.

    Пушков отмечает, что встреча не стала «новой платформой единства» для США и их союзников, поскольку подходы к разрешению конфликта между союзниками Украины и ведущими странами глобального Юга «остаются очень разными».

    «Никакого мирного урегулирования ситуации на Украине без участия России быть не может. И мы неоднократно говорили, что ключевой аспект решения вопроса – обеспечение безопасности нашей страны», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Скорее всего, инициатором встречи в Джидде выступали Штаты, которые хотели расширить антироссийскую коалицию. Для этого и были приглашены государства, занявшие преимущественно нейтральную позицию по СВО», – отмечает собеседник.

    «Но попытка США очевидно провалилась. Страны Глобального Юга понимают, что их долгосрочные интересы куда важнее мнения и планов Вашингтона. Но также стоит признать тот факт, что США нацелены на игру в долгую. И они продолжат работать на достижение своих целей»,

    – акцентировал он. «Кроме того, я бы не стал слишком сильно радоваться тому, что Украина отошла от так называемой «формулы мира» Зеленского. Любые предложения со стороны киевских властей на самом деле исходят из Вашингтона. А США не оставляют идеи максимального ослабления России», – подчеркнул сенатор.

    «России сейчас необходимо разъяснять свою точку зрения тем странам, которые готовы объективно подходить к оценке украинского конфликта. Кроме того, нам необходимо формировать новую реальность непосредственно на поле боя. Именно на фронте будет поставлена точка в этом противостоянии», – пояснил Долгов.

    Сенатор Андрей Климов, также дал оценку прошедшим в Джидде переговорам. «Я не очень доверяю американским СМИ и тем более бюрократам из ЕС, но знаю, что если бы им было чем похвалиться, то они бы уже это сделали на 300% минимум», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Похоже, что хвастаться оказалось нечем. Представители нейтральных государств не стали бездумно выполнять указания западных стран и не примкнули к антироссийской коалиции. Остальное пока детали, хотя и небезынтересные для специалистов», – подчеркнул сенатор.

    Несколько другой позиции придерживается германский политолог Александр Рар. «Встреча в Джидде может стать важным историческим событием. Кто знает, возможно, мы имеем дело с новой Ялтинской конференцией 1945 года. Впервые в большой политике развивающиеся страны, ставшие автономными державами в многополярном мире, взяли на себя ответственность за налаживание международных отношений без оглядки на США», – пояснил он.

    Сам факт проведения подобных консультаций с участием государств Глобального Юга меняет соотношение сил в геополитике, полагает Рар. «Мы наблюдаем постепенный отказ от однополюсной системы во главе с западными странами в пользу истинного международного многообразия. Переговоры будут продолжены в таком же составе, но уже под руководством Индии», – отмечает эксперт.

    «Примечательно, что в ходе обсуждений участники практически не уделяли внимания «формуле мира» Владимира Зеленского. Этого и стоило ожидать: его инициатива означает не что иное, как капитуляцию России. Разумеется, подобные предложения со стороны Украины не могут быть серьезно рассмотрены на международном уровне»,

    – подчеркивает собеседник. «В связи с этим предложения Зеленского, скорее всего, не будут фигурировать в дальнейших консультациях. Однако теперь участники саммита в Джидде будут ждать реакции на итоги встречи со стороны РФ. Очевидно, что государства Глобального Юга хотят увидеть встречные предложения от Москвы», – считает Рар.

    «Проведение встречи в Джидде – результат желания Саудовской Аравии по-настоящему громко заявить о себе на международной арене. Это знаковое явление, которое показывает значительный рост влияния государств Глобального Юга на геополитические процессы в мире. Фактически, США и ЕС потеряли монополию на разрешение крупных международных кризисов», – отметил программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

    «При этом подходы развивающихся и западных стран в урегулировании конфликтов не могут полностью совпадать. Встреча в Джидде это наглядно продемонстрировала. Несколько делегаций выразили адекватную точку зрения, заключив, что Россия не должна выводить войска с территории четырех новых регионов», – подчеркивает эксперт.

    «Разумеется, это полностью противоречит так называемой «формуле мира» Зеленского. Его предложения имеют исключительно пропагандистское значение и никаким образом не соотносятся с реальностью. Страны Глобального Юга более трезво оценивают сложившуюся ситуацию, в связи с чем предлагают адекватные и действенные идеи», – считает собеседник.

    «Подобная тенденция создает негативные последствия для Вашингтона. Развивающиеся государства не обязаны следовать в западном фарватере, а значит, их предложения зачастую будут не соответствовать желаниям США и ЕС», – резюмирует Бордачев.

    Главное
    В Совфеде оценили итоги встречи по Украине в Джидде
    Newsweek: Разгром ВСУ показал уязвимость НАТО перед сильным соперником
    Обучавшиеся в Британии украинские солдаты отказались воевать
    Избитому в Забайкальском крае ветерану СВО пообещали помощь
    МВД России объявило в розыск украинскую телеведущую
    Полицейских Германии поймали на увлечении детской порнографией и нацизмом
    Верховный суд России запретил проводить УЗИ без назначения врача

    От рубля ждут сотню за доллар

    Рубль продолжает снижение. Он ослаб до самых минимальных уровней, которые были в марте 2022 года. Доллар стоит уже 95, а евро – выше 104. Эксперты объясняют, почему так происходит и какова вероятность того, что доллар скоро будет стоить выше 100 рублей. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем обернутся для Украины планы «жестко конкурировать» с Польшей

    Украинские власти заявили о желании «жестко конкурировать» с Польшей после того, как закончатся боевые действия с Россией. До этого момента Киев будет считать Варшаву своим близким другом. В чем и как Украина способна конкурировать с Польшей и какую роль в этом соперничестве будут играть Соединенные Штаты? Подробности

    Перейти в раздел

    Что дала России первая кругосветка

    Ровно 220 лет назад, 7 августа 1803 года, в путешествие отправилась первая русская кругосветная экспедиция. Этот поход стал в итоге не только одним из величайших подвигов отечественного мореплавания, но и колоссальным достижением внешней политики Российской империи. Подробности

    Перейти в раздел

    Встреча в Джидде похоронила «мирный план» Зеленского

    В Саудовской Аравии завершилась встреча по вопросам мирного урегулирования конфликта на Украине. Страны Глобального Юга предложили свое видение разрешения ситуации, которое кардинально отличается от предложений западных государств и плана Зеленского. Как России относиться к подобного рода переговорам и смогут ли страны Глобального Юга разрушить монополию Запада на урегулирование международных кризисов? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Голливуд против НАТО

      Знаменитая актриса Сьюзан Сарандон обвинила НАТО в начале военного конфликта на Украине, а не менее знаменитый режиссер Оливер Стоун выступил в защиту Владимира Путина, образ которого «искажает пропаганда». Почему эти люди идут против большинства в своем цехе? И насколько серьезно нужно относиться к их словам?

    • Обещаниям США по зерну нельзя верить

      США готовы гарантировать беспрепятственный экспорт продовольствия из России в том случае, если Москва согласится вернуться в зерновую сделку. С одной стороны, прежде Вашингтон от таких обещаний воздерживался, а США – это та страна, которая может заставить зерновую сделку работать. С другой стороны, это еще не прорыв: к Вашингтону есть как минимум три вопроса.

    • Генерал Сорняк против ВСУ

      Деревья и кустарники стали одной из причин провала так называемого контрнаступления ВСУ. По крайней мере, таково мнение британской разведки. За последние дни она также отличилась призывами к потенциальным предателям в России. Что происходит с некогда уважаемым ведомством, если оно позволяет себе подобную чушь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............