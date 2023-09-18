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    В США допустили возможность ввода войск НАТО на Украину
    Врач-эндокринолог назвала оптимальное время для засыпания
    Лавров: США управляют войной на Украине
    Милли заявил о невозможности ВСУ при контрнаступлении вернуть земли
    Пентагон: Сбитый китайский аэростат не собирал разведданные в небе над США
    Президент Финляндии призвал Запад поддерживать отношения с Россией
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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Каким будет мир без гегемона

    Фрагментация пойдет глубже и будет строиться вокруг сильнейших в экономическом и военном планах стран мира, которые смогут сформировать вокруг себя достаточные для существования и развития союзы, обладающие значимы ресурсным потенциалом и рынком сбыта. Это условно китайский, американский, российский, индийский, возможно турецкий и прочие проекты.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Армения спустя 30 лет независимости ощущает себя ребенком России

    Историческая гордость, густо замешанная на мелких понтах, производит странную аберрацию в осознании армянской независимости. Идея о собственной уникальности как будто освобождает Армению от какой бы то ни было ответственности за настоящее положение вещей.

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    Аббас Джума Аббас Джума Васудхайва Кутумбакам – Индия в политическом шпагате

    Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией, и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного.

    3 комментария
    18 сентября 2023, 08:45

    Американский аналитик раскрыл, что станет головной болью Белого дома в 2024 году

    Американский аналитик Пейн заявил, что подорожание бензина станет головной болью для главы США Байдена в 2024 году

    Tекст: Александра Юдина

    Скачок цен на бензин, как следствие решения группы стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, будет громадной головной болью для главы США Джо Байдена в следующем году, выразил мнение изданию Fox Business аналитик и финансовый журналист Чарльз Пейн.

    По его словам, политика Байдена в энергетической сфере стала «провалом», передает RT.

    Также Пейн отметил, что эти шаги были намеренно предприняты Россией и организацией ОПЕК, однако подчеркнул, что американский президент позволил с легкостью воспользоваться ситуацией.

    Ранее сообщалось, что Бразилия резко увеличила импорт российских нефтепродуктов в августе 2023 года, так что он втрое превысил объемы, поставленные ближайшим конкурентом – США.

    16 сентября 2023, 23:31
    В США допустили возможность ввода войск НАТО на Украину из-за поражения ВСУ

    Экс-агент ЦРУ Макговерн: В Вашингтоне допускают возможность ввода войск НАТО на Украину из-за серьезного поражения ВСУ

    В США допустили возможность ввода войск НАТО на Украину из-за поражения ВСУ
    @ Krystian Dobuszynski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    В Вашингтоне допускают, что НАТО может ввести войска на Украину из-за серьезного поражения ВСУ, заявил экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

    Макговерн констатировал, что Украина терпит серьезное поражение. По его словам, вопрос состоит в том, решится ли НАТО ввести на Украину войска до полного разгрома Киева. По мнению эксперта, в Вашингтоне допускают такой вариант развития событий. Как считает экс-агент ЦРУ, еще одним способом «компенсировать» провал ВСУ является передача Киеву ракет ATACMS с дальностью поражения до 300 километров, передает РИА «Новости».

    Напомним, в июле посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что Киев из-за провалов на поле боя будет пытаться создать предлог для ввода войск НАТО на Украину. Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также предупреждал о попытках Киева найти повод для ввода на Украине контингента НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в Европе заговорили о поражении Украины.

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    16 сентября 2023, 17:21
    В США заявили о прекращении существования Украины как государства

    Американский журналист Никсон: Украины как государства больше нет

    В США заявили о прекращении существования Украины как государства
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина как государство прекратила свое существование, став «перчаткой» США при разрушении Европы, заявил американский журналист Гарланд Никсон в своем блоге на YouTube.

    По мнению американца, США просто используют Украину, как грабитель перчатку, чтобы не оставлять следов своих рук на месте преступления. С помощью Украины США разрушили Европу и скрывают свою причастность к этому. Никсон считает, что игра окончена, «государства Украина» больше нет, пишет «Царьград».

    Ранее премьер-министр Румынии Чолаку призвал задуматься о шагах на случай поражения Украины.

    Напомним, президент России Владимир Путин метафорично заявил, что рано или поздно участникам украинского конфликта придется танцевать барыню или казачка.

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    15 сентября 2023, 14:22
    Минченко объяснил слова Путина про барыню и казачка в адрес США и Украины

    Минченко: Путин словами про барыню намекнул Украине и США, что Россия добьется своих целей

    Минченко объяснил слова Путина про барыню и казачка в адрес США и Украины
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Владимир Путин, говоря о том, что рано или поздно участникам конфликта придется танцевать барыню или казачка, показал готовность России добиваться поставленных целей в спецоперации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко.

    «На мой взгляд, упоминание танцев барыня и казачок – это намек Владимира Путина на то, что Россия добьется поставленных целей», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», директор Центра исследования политических элит Института международных исследований МГИМО МИД России.

    «Это не звучало как призыв к мирным переговорам. Совсем наоборот – речь идет о том, что все будет складываться только так, как считает необходимым Москва. Ну а что касается гопака, это лишнее напоминание украинцам о том, что им не стоит забывать собственную культуру», – полагает собеседник.

    Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал слова о том, что Россия и Украина «станцуют свое танго». «Что касается американцев, то они сами не умеют танцевать этого танго. Конечно, это замечательная, изумительная музыка, и движения красивые, но Соединенные Штаты все пытаются решать с позиции силы – или с помощью экономических санкций, или финансовых ограничений, угрозой применения военной силы либо применением ее», – сказал глава государства.

    «Наконец, танго – это, конечно, хорошо… Я думаю, что для Украины важно гопак не забыть. Вот это важно, а то так будут все время под чужую музыку и под чужую дудку плясать. А плясать, кстати, так или иначе всем придется барыню, ну, или в лучшем случае казачка», – отметил президент.

    Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. «Пожалуйста, если другая сторона хочет, пусть скажет об этом прямо. Вот я-то говорю, а с той стороны мы что-то не слышим», – отметил российский лидер.

    Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все хотят завершения конфликта на Украине, но оно должно быть основано на «справедливых и устойчивых» условиях, предполагающих украинский суверенитет и территориальную целостность. «Что касается переговоров, то для танго нужны двое», – сказал глава Госдепа.

    Позже Путин указывал, что отмена на Украине указа о запрете переговоров с Россией может стать первым шагом к диалогу. «Если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры, там же декрет вышел президента – он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным», – сказал глава государства.

    Политологи Евгений Минченко и Марат Баширов предположили, при каких условиях власти Украины пойдут на мирные переговоры.

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    16 сентября 2023, 04:59
    Трампу понравились слова Путина о его намерении разрешить кризис на Украине

    Экс-президент США Трамп положительно оценил слова лидера России Путина о его намерении урегулировать украинский кризис

    Трампу понравились слова Путина о его намерении разрешить кризис на Украине
    @ White House/Flickr.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему понравилась оценка его намерения урегулировать украинский кризис российским лидером Владимиром Путиным.

    Трамп заявил в интервью телекомпании NBC, что ему нравится, что Путин сказал это, потому что это означает, что он говорит правильные вещи. Республиканец в очередной раз заявил, что смог бы добиться урегулирования украинского кризиса в течение 24 часов, но не пояснил, каким образом, передает ТАСС.

    «Если я скажу, что именно [для этого нужно], я растеряю все козыри», – отметил Трамп, считающийся основным претендентом на выдвижение кандидатом от Республиканской партии США на предстоящих в ноябре 2024 года выборах. Как утверждает Трамп, при его посредничестве удалось бы провести переговоры, которые якобы могли бы привести к заключению «справедливой сделки».

    Напомним, во вторник Путин отметил, что обещание Трампа за несколько дней разрешить острые проблемы, в том числе украинский кризис, не может не радовать. При этом российский лидер напомнил, что Трамп сам ввел санкции против России.

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    16 сентября 2023, 00:59
    Байден собрался встретиться с главами пяти стран Центральной Азии

    Помощник президента США Салливан: Байден встретится в Нью-Йорке с главами пяти стран Центральной Азии

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Соединенных Штатов Джо Байден на следующей неделе встретится в Нью-Йорке с главами пяти стран Центральной Азии, сообщил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Помощник американского президента сообщил, что 19 сентября президент США Джо Байден проведет переговоры с руководителями Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана на полях мероприятий недели высокого уровня в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает ТАСС.

    По словам Салливана, это будет первый в истории президентский саммит в формате С5+1, который позволит лидерам стран обсудить ряд вопросов: от региональной безопасности до торговли и взаимных связей, изменения климата и текущих реформ по совершенствованию управления и укреплению верховенства закона.

    По версии представителя американской администрации, этот саммит якобы не направлен против какой бы то ни было страны и посвящен «позитивной повестке дня», по которой США намерены работать с государствами Центральной Азии.

    Салливан также проинформировал, что лидеры США и пяти центральноазиатских республик по итогам предстоящей совместной встречи в Нью-Йорке примут совместное заявление, в котором, как ожидается, будут излагаться конкретные шаги в ключевых сферах дальнейшего взаимодействия. Помощник Байдена также пообещал от США «некоторые ресурсы».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как США и ЕС подталкивают страны Центральной Азии к санкциям против России и разбирала риски внешней политики стран НАТО в регионе.

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    16 сентября 2023, 21:12
    Экс-советник Рейгана призвал назвать имена украинцев за границей и отправить их на фронт

    Бывший советник Рейгана Люттвак призвал вернуть на Украину сбежавших за границу мужчин и отправить их на фронт

    Tекст: Вера Басилая

    Политический консультант Госдепартамента и Пентагона, бывший советник президента США Рональда Рейгана Эдвард Люттвак призвал вернуть из-за границы уехавших украинцев и отправить их на фронт.

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Люттвак написал, что не против отправлять миллиарды долларов Украине, но против того, чтобы украинцы призывного возраста оставались за границей со своими паспортами. Он призвал обнародовать имена «уклонистов» в их родных городах и последний адрес.

    Между тем, блогеры бурно отреагировали на «кровожадные призывы» советника Рейгана депортировать украинских мигрантов обратно на Родину.

    Некоторые пользователи X (бывший Twitter, заблокирован в России) предложили военному теоретику самому идти на фронт.

    Были и такие, кто  язвительно спросил: будут ли предлагаемые Люттваком меры по порицанию уклонистов распространяться на жителей Украины, репатриировавшихся в Израиль?

    Реакция украинских пользователей оказалась еще менее содержательной и сдержанной на эмоции.

    «Люди удивляются людоедству почтенного дедушки-историка Эдварда Люттвака, предлагающего не только высылать на фронт сбежавших в Европу украинских мужчин, но и развешивать по городам и селам дацзыбао со списками уклонистов. Стоит напомнить, что почтенный дедушка-историк немножко консультант Госдепа и Минобороны США, а еще бывший советник президента Рейгана. Руки-то помнят», – пишет Telegram-канале «Стекломой».

    Ранее посольство США в Польше разместило грант на поддержку в местных СМИ темы возвращения украинцев домой.

    До этого власти Польши начали рассматривать иски о выдаче Украине мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну после 24 февраля 2022 года.

    Коментарии (9)
    15 сентября 2023, 21:48
    Белый дом анонсировал новые поставки оружия Киеву

    Салливан сообщил, что США объявят на следующей неделе о новых поставках оружия Киеву

    Белый дом анонсировал новые поставки оружия Киеву
    @ Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    США на следующей неделе планируют объявить о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

    По его словам, США постоянно готовят новые пакеты военной помощи Украине, а о готовности предоставить новый пакет оружия могут объявить на следующей неделе, передает ТАСС.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Запад рассматривает возможность поставок Киеву почти всех запрошенных систем вооружений.

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    17 сентября 2023, 21:18
    Милли заявил о невозможности ВСУ при контрнаступлении вернуть земли

    Глава КНШ ВС США Милли заявил о невозможности для ВСУ вернуть территории в ходе контрнаступления

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское контрнаступление не даст возможности киевскому режиму полностью вернуть утерянные территории, заявил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

    Наступление имеет ограниченные операционные и тактические цели, даже при их полном достижении ВСУ не смогут вытеснить российскую армию, сказал Милли в интервью CNN, передает РИА «Новости».

    Он не стал отвечать на вопрос о том, сколько потребуется украинскому руководству для достижения своих целей, указав, что это будет «продолжительный» процесс.

    Контрнаступление ВСУ он назвал «длительным, тяжелым и кровавым».

    Коментарии (9)
    16 сентября 2023, 05:59
    В США предупредили о риске ядерной войны из-за действий НАТО на Украине

    Newsweek: Действия США и их союзников по НАТО на Украине могут спровоцировать ядерный конфликт

    В США предупредили о риске ядерной войны из-за действий НАТО на Украине
    @ Общественное достояние

    Tекст: Антон Никитин

    Действия США и их союзников по НАТО на Украине могут спровоцировать ядерный конфликт, выразил мнение профессор политологии бостонского Северо-Восточного университета Макс Абрамс в статье для американского журнала Newsweek.

    По мнению автора публикации, администрация президента США Джо Байдена и союзники по НАТО взяли опасный и дестабилизирующий курс на Украине, отбросив всяческую осторожность, передает РИА «Новости».

    Политолог отмечает в своей статье, что Байден продолжает соглашаться на поставку ВСУ вооружений, которые ранее нельзя было передавать из-за риска эскалации: от систем ПВО «Пэтриот» (Patriot) до танков «Абрамс» (Abrams), кассетных боеприпасов и истребителей F-16. Профессор считает, что последним таким опасным решением может стать отправка Киеву систем ATACMS.

    Политолог также считает, что индикатором нового радикального подхода властей США стали нападки на предпринимателя Илона Маска, который отказался включать терминалы Starlink по требованию руководства Украины для ударов по Крыму. В ответ на это решение сторонники войны в США назвали бизнесмена «предателем». Либеральный политический комментатор Рейчел Мэддоу, в свою очередь, заявила, что Маск таким образом хочет помешать Вооруженным силам Украины (ВСУ) «одержать победу» в конфликте.

    По мнению профессора бостонского Северо-Восточного университета, на Западе появилась новая мантра, которая, кажется, звучит так: «мы не можем сказать, что прилагаем достаточно усилий на Украине, пока не почувствуем ядерный взрыв прямо у себя над головой».

    Напомним, 9 сентября лидеры стран G20 в итоговой декларации саммита в Индии заявили о недопустимости применения ядерного оружия или соответствующих угроз. При этом двумя днями ранее президент Финляндии Саули Ниинисте призвал быть готовыми к риску эскалации конфликта на Украине и серьезно относиться к возможности применения ядерного оружия.

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    16 сентября 2023, 13:16
    Экс-аналитик ЦРУ заявил, что США передают Украине все более опасные виды оружия

    Экс-аналитик ЦРУ Макговерн заявил, что США передают Украине все более опасные виды оружия

    Экс-аналитик ЦРУ заявил, что США передают Украине все более опасные виды оружия
    @ Staff Sgt. Nicholas Perez/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Белый дом принимает решения о передаче Украине все более опасных видов оружия, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

    По его словам, Белый принял решение дать кассетные боеприпасы, так как в США «закончились 155-миллиметровые артиллерийские снаряды», а теперь Вашингтон готов дать Украине снаряды с обедненным ураном, передает РИА «Новости».

    «А какой следующий шаг? Мы что, передадим им ядерные боеголовки?» – задается вопросом Макговерн.

    Крое того, экс-аналитик ЦРУ отметил, что американцы в любом случае согласятся с решениями Вашингтона, так как западные СМИ постоянно лгут им о реальном положении дел в зоне СВО на Украине.

    «Нам предоставляют недостоверную информацию», – подчеркнул эксперт.

    Напомним, 9 сентября лидеры стран G20 в итоговой декларации саммита в Индии заявили о недопустимости применения ядерного оружия или соответствующих угроз. При этом двумя днями ранее президент Финляндии Саули Ниинисте призвал быть готовыми к риску эскалации конфликта на Украине и серьезно относиться к возможности применения ядерного оружия.

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    15 сентября 2023, 11:15
    WSJ: Россия расширяет военное присутствие в Средиземноморье за счет Ливии

    Wall Street Journal обвинила Россию в стремлении расширить военное присутствие в Средиземноморье за счет Ливии

    Tекст: Александра Юдина

    Россия стремится получить доступ для своих военных кораблей в порты в Ливии из-за соперничества с Соединенными Штатами за влияние в Средиземноморье, пишет The Wall Street Journal.

    Издание подчеркивает, что российская сторона запросила разрешение на доступ к портам Бенгази или Тобрук, чтобы заправлять, ремонтировать военно-морские корабли и пополнять запасы, передает «Коммерсант».

    Газета уточняет, что в этих двух портах якобы уже есть необходимая инфраструктура, однако в США пока не понимают, захочет ли Москва развивать эти порты, размещать там персонал, складировать боеприпасы или хранить другие грузы.

    Кроме того, WSJ отмечает, что Ливию вскоре посетит совместная дипломатическая и военная миссия США, которая будет добиваться от Халифы Хафтара изгнания бойцов ЧВК «Вагнер». При этом известно, что США надеются таким образом создать буферную зону на фоне беспорядков в Сахеле.

    В статье газеты указано, что переговоры России с лидером ливийского ополчения о доступе к портам говорят о стремлении Москвы усилить влияние в Африке и «переиграть» США.

    Второй причиной такого шага является, по мнению издания, стремление российских военных взять под контроль базирующиеся в Африке военные подразделения ЧВК «Вагнер».

    Напомним, в ливийском обществе Красного Полумесяца сообщили, что количество погибших из-за наводнений и ливней в Ливии превысило 11 тыс. человек. В связи с происшествием Россия приняла решение направить несколько самолетов в пострадавшие от наводнения районы северо-востока Ливии.

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    18 сентября 2023, 05:55
    Трамп указал на признак поражения Украины в конфликте с Россией

    Трамп заявил, что Украина терпит поражение в конфликте с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Новостные издания «больше не пишут» о конфликте на Украине, это означает, что украинская сторона проигрывает, заявил бывший президент США Дональд Трамп.

    По словам Трампа, контрнаступления вооруженных сил Украины в итоге не произошло. Как заявил бывший глава американского государства, сейчас нельзя сказать, окажется ли Украина «под контролем», передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

    Напомним, Трамп заявил, что Украина могла избежать эскалации конфликта с Россией, если бы отказался от части территорий.


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    16 сентября 2023, 10:17
    В США призвали остерегаться терактов от украинских беженцев

    Американский публицист Гринвальд допустил наличие террористических ячеек Зеленского на Западе

    Tекст: Александра Юдина

    Угрозы украинского президента Владимира Зеленского о бунтах беженцев в Европе показывает наличие у него террористических ячеек, находящихся в западных странах, заявил американский журналист Гленн Гринвальд.

    Так, сотрудничавший с разоблачителем спецслужб США Эдвардом Сноуденом публицист сообщил, что по факту Зеленский открыто показывает, что у Зеленского есть террористические ячейки, внедренные в США, передает Ura.ru.

    «Если вы поддадитесь растущему нежеланию вашего населения продолжать направлять все эти деньги на нашу войну… никто не знает, что они могут начать делать», – подчеркнул Гринвальд.

    Тем временем Зеленский пообещал ответить Европе на запрет украинской сельхозпродукции.

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    15 сентября 2023, 21:02
    Блинкен: Запад изучает все запросы Украины по поставкам оружия

    Блинкен заявил об изучении Западом возможности поставок Украине запрошенного оружия

    Блинкен: Запад изучает все запросы Украины по поставкам оружия
    @ Samuel Corum/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Страны Запада рассматривают возможность поставок Киеву почти всех запрошенных систем вооружений, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

    По его словам, любую конкретную систему, которую начали обсуждать в контексте поставок Киеву, «активно рассматривают» как возможную отправку, передает ТАСС.

    Так он прокомментировал вопрос о перспективах передачи украинским властям систем вооружений большой дальности. Также он отметил, что, если речь идет о применении этих систем властями Украины, то это не является задачами США.

    «И они (украинцы) должны принимать решения о том, что может быть самым эффективным в плане восстановления полного суверенитета и территориальной целостности», – заявил Блинкен.

    Также госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон не поддерживает применение вооруженных систем за пределами Украины.

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    15 сентября 2023, 20:16
    Депутат: Президент уверен в патриотизме воинов СВО и в победе России

    Депутат Светлана Журова: Каждый воин в зоне СВО понимает, почему борьба с нацизмом необходима

    Депутат: Президент уверен в патриотизме воинов СВО и в победе России
    @ РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    «Русские своих не бросают. Мы это продемонстрировали в Крыму, затем в Донбассе и сейчас по всей зоне СВО», – заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Светлана Журова. Ранее Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко рассказал о патриотизме участников СВО и метафорично высказался о возможности переговоров с Украиной.

    «Я согласна с президентом в том, что наши бойцы воюют не за деньги, а за интересы людей, которые долгое время подвергались обстрелам в Донбассе. И теперь бойцы воюют за наши регионы, за наших сограждан. Каждый воин понимает, что он делает в зоне СВО, и почему борьба с нацизмом необходима. Президент уверен в них, в их патриотизме, поэтому уверен и в победе России», – пояснила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

    «Еще один основной принцип нашего характера состоит в том, что русские своих не бросают. Мы это продемонстрировали в Крыму, затем в Донбассе и сейчас по всей зоне СВО. Русский характер в его деятельном проявлении тоже играет важную роль, добавляя уверенности в победе», – добавила собеседница.

    «Что касается возможных переговоров с властями в Киеве: если они и будут – то точно на наших условиях. Это все понимают, в том числе за пределами России. Именно по этой причине Запад оказывает давление на Украину. В этой связи у Москвы возникает справедливый вопрос: а точно ли с Украиной надо вести переговоры? Самостоятельна ли она? Именно об этом говорил президент, когда упомянул метафору про танго и гопак», – указала депутат.

    «Поэтому давление на нас, в том числе через санкции и манипуляции с переговорами, бесполезно. И президент на это не поддастся. К тому же, мы знаем о том, что в Европе идут кулуарные разговоры о необходимости выстраивать диалог с Россией в случае нашей победы. Отсюда и рассуждения о допущении мирных переговоров», – резюмировала Журова.

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко ответил танцевальной метафорой на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия якобы не хочет мирных переговоров. Ранее американский дипломат заявлял, что для «танго всегда нужны двое», и если Москва проявит инициативу, то Украина подключится.

    «Что касается американцев, то они сами не умеют танцевать это танго. Это, конечно, замечательная, изумительная музыка, и движения красивые, – но Соединенные Штаты все пытаются решать с позиции силы: или с помощью экономических санкций, либо финансовых ограничений, угрозой применения военной силы либо применением ее. Они пытаются кого-то учить, а сами этого делать не умеют или не хотят. Скорее всего, просто не хотят. Это первое», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Также президент России в этом же контексте упомянул Украину. «Наконец, танго – это, конечно, хорошо… Я думаю, что для Украины важно гопак не забыть. Вот это важно, а то так будут все время под чужую музыку и под чужую дудку плясать. А плясать, кстати, так или иначе всем придется «Барыню», ну или в лучшем случае «Казачка», – отметил Путин.

    Кроме того, президент сообщил об увеличении числа контрактников в России. «Я пару дней назад сказал, что у нас уже мужчины наши, воины наши подписали контракты с Вооруженными Силами Российской Федерации [в количестве] 270 тыс., но это уже были данные устаревшие. Сегодня утром доложили: 300 тыс. контрактов подписано людьми, которые – я хочу еще раз подчеркнуть – готовы жизнью пожертвовать в интересах своей Родины, защищая интересы России», – сказал Путин.

    «Да, мы платим какие-то деньги, и они, конечно, выше – гораздо выше, – чем в среднем по стране, но разве какими-то деньгами можно закрыть угрозу гибели человека либо получения тяжелого ранения? Конечно, нет. И прежде всего мужчины наши, которые заключают эти контракты, руководствуются самыми высокими патриотическими соображениями. Даже это само по себе вызывает уважение», – добавил глава государства.

    Ранее политолог Евгений Минченко объяснил слова Путина про барыню и казачка в адрес США и Украины.

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