  • ВС России нарушили снабжение группировок ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях
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    В Европе заговорили о поражении Украины
    ВС России обернули в бегство группы ВСУ в районе Работино
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    Умер звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин
    ВКС России уничтожили украинские самолеты на аэродроме под Кривым Рогом
    В Харькове прозвучали взрывы
    Ту-160 оснастили крылатыми ракетами Х-БД с дальностью свыше 6,5 тыс. км
    В Ростехе рассказали, что истребитель танков 2С25М может стать безэкипажным
    Эрдоган допустил, что пути Турции и ЕС разойдутся
    Мнения
    Аббас Джума Аббас Джума Васудхайва Кутумбакам – Индия пока не подводит

    Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного. Он полностью соответствует национальным интересам такого большого и сложного государства, как Индия.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужны ли нам права человека

    Права человека – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за Западом монополии на то, чтобы выступать от имени прав человека.

    10 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов У НАТО началось осеннее обострение

    Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.

    7 комментариев
    16 сентября 2023, 13:50

    В Ливию прибыл аэромобильный госпиталь МЧС России

    Tекст: Кристина Цыцура

    На помощь пострадавшим от наводнения в Ливии отправлен аэромобильный госпиталь и медики, он прибыл в страну в субботу, сообщили в пресс-службе министерства.

    Сообщается, что прибыли 35 сотрудников МЧС России, они будут оказывать медицинскую помощь пострадавшему населению, передает ТАСС.

    Напомним, на северо-восток Ливии 10 сентября обрушился циклон «Даниэль». Число жертв стихии в Ливии превысило 11 тыс. человек.

    15 сентября 2023, 18:57
    Минобороны прокомментировало данные об экипаже пропавшего в августе Ми-8
    Минобороны прокомментировало данные об экипаже пропавшего в августе Ми-8
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Минобороны России опровергли информацию о том, что в экипаже пропавшего без вести в августе российского вертолета Ми-8 был гражданин Таджикистана.

    В ведомстве подчеркнули, что в состав авиационных экипажей ВКС входят только граждане России, передает РИА «Новости».

    В августе появились сообщения, что российский летчик Максим Кузьминов якобы мог похитить вертолет Ми-8 и приземлиться на нем в Харьковской области – на территории, подконтрольной ВСУ. Позже пилот заявил, что угнал вертолет для Вооруженных сил Украины, передает Ura.ru. На борту угнанного Ми-8, помимо Кузьминова, находились двое военнослужащих.

    По данным МК, одним из оказавшихся на борту военнослужащих был Никита, выпускник воронежской Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Второй – якобы гражданин Таджикистана Хуршед. Молодой человек «прибыл учиться в РФ по обмену и окончил Сызранское летное училище», сообщала газета.

    Коментарии (7)
    15 сентября 2023, 20:52
    В России задумались о запрете экспорта топлива
    В России задумались о запрете экспорта топлива
    @ Ведомости/Сергей Портер/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти рассматривают возможность запрета экспорта топлива на определенный срок и повышения экспортной пошлины на нефтепродукты для стабилизации цен, сообщили в правительстве РФ.

    Кабмин рассматривает два варианта стабилизации цен на топливо: полный запрет экспорта нефтепродуктов на определенный срок для насыщения рынка, а также повышение экспортной пошлины до 250 долларов за тонну на нефтепродукты, передает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве.

    Собеседник агентства рассказал, что по итогам совещания с компаниями и ведомствами, выступившими с рядом предложений по стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, вице-премьер РФ Александр Новак поручил «в кратчайший срок финализировать решение исходя из эффективности влияния на цены на автомобильное топливо и последствий их применения для нефтяной отрасли».

    Ранее Минсельхоз России заявил об угрозе срыва полевых работ из-за дефицита топлива и горюче-смазочных материалов. Глава министерства предложил временно закрыть экспорт нефтепродуктов, пока не стабилизируется ситуация на внутреннем рынке.

    Коментарии (37)
    16 сентября 2023, 03:36
    Украинский военком раскрыл масштаб потерь ВСУ за год

    Военком Полтавской области Бережной заявил о потере от 80 до 90% мобилизованных осенью 2022 года в ВСУ военнослужащих

    Украинский военком раскрыл масштаб потерь ВСУ за год
    @ Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли от 80 до 90% личного состава, мобилизованного осенью 2022 года, заявил и.о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной.

    Бережной пожаловался депутатам Полтавского горсовета, что в областном центре утвержденный генштабом ВСУ план мобилизации выполнили лишь на 13%, в то время как украинские части нуждаются в пополнениях, передает РИА «Новости».

    «Для примера, из 100 человек, которые пополнили подразделения осенью прошлого года, осталось 10-20, остальные – это погибшие, раненые и выведенные из строя», – приводит высказывание чиновника украинское интернет-издание «Полтавщина».

    Бережной сообщил, что в области вскоре будет сформирована «большая механизированная бригада». Военком попросил депутатов «всесторонне помочь этому процессу». Он предложил развернуть в микрорайонах Полтавы участки для уведомления и разместить там представителей местной власти, которые помогали бы «установить наличие военнообязанного».

    Накануне бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президента Украины Владимира Зеленского и его правительство уничтожат после разглашения данных о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ)с момента начала спецоперации.

    Напомним, во вторник президент России Владимир Путин заявил, что потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек, результатов и успехов у него нет.

    Коментарии (36)
    16 сентября 2023, 01:37
    Появились сообщения о мощном авиаударе по ВСУ под Купянском

    Украинские источники сообщили о мощном авиаударе по ВСУ под Купянском

    Появились сообщения о мощном авиаударе по ВСУ под Купянском
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Российские войска нанесли мощный удар по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском, сообщает Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на украинские источники.

    По имеющимся у Telegram-канала «Военная хроника» данным, взрывы, предположительно, слышны между Калиново и Голубовкой, а также около Песчаного в Купянском районе, ранее там находились склады и пункты временной дислокации 14, 41 и 88-й ОМБр ВСУ.

    Напомним, 15 сентября Минобороны сообщало, что российские вертолеты и штурмовая авиация нанесли ракетно-бомбовые удары по ВСУ на Купянском направлении. Ранее в США признали успехи ВС России в районе Купянска.

    Коментарии (5)
    15 сентября 2023, 15:59
    Премьер Венгрии раскрыл, что заставит ЕС перестать помогать Украине

    Премьер Венгрии Орбан: Риск краха экономики заставит ЕС перейти в «лагерь мира»

    Премьер Венгрии раскрыл, что заставит ЕС перестать помогать Украине
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что риск краха экономики может побудить Евросоюз прекратить оказывать помощь Киеву и перейти в «лагерь мира».

    Разрушение экономической ситуации может побудить Евросоюз прекратить выделять Украине деньги и как можно скорее положить конец войне, сообщил Орбан в эфире радио Kossuth, передает РИА «Новости».

    По словам Орбана, за полтора года ЕС выделил Киеву поддержу на сумму более 730 млн евро, но это не приблизило наступление мира, а только отдалило его. По мнению Орбана, Украина не в силах вести войну без финансовой поддержки и оружия от ЕС.

    Ранее президент Южной Кореи пообещал выделить Украине 2,3 млрд долларов в форме гуманитарной помощи и льготных кредитов.

    Коментарии (6)
    15 сентября 2023, 23:35
    Глава Роскосмоса назвал причину крушения станции «Луна-25»

    Глава Роскосмоса Борисов: Корректирующий двигатель «Луны-25» не прекратил работу, так как не включился акселерометр

    Глава Роскосмоса назвал причину крушения станции «Луна-25»
    @ vk.com/roscosmos

    Tекст: Антон Никитин

    Межпланетная станция «Луна-25» разбилась из-за того, что корректирующий двигатель аппарата не прекратил свою работу, так как не включился акселерометр, показывающий изменение скорости, сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

    По словам главы Роскосмоса, основная причина аварии связана с тем, что корректирующий двигатель аппарата не прекратил свою работу по информации от акселерометра, показывающего изменение скорости, передает ТАСС.

    «Почему не включился [акселерометр], мы детально разбираемся», – отметил Борисов. Он сообщил, что у экспертов есть 16 версий, 11 из них уже проверили. Глава Роскосмоса заверил, что где-то в конце сентября планируется завершить работу и довести основные причины аварии до общественности.

    Борисов подчеркнул, что никто не дает 100% гарантии таким миссиям, поскольку никто не застрахован от нештатных ситуаций. Глава Роскосмоса отметил, что первым слова поддержки ему направил коллега из США. «Мы намерены достаточно детально изучить все причины, чтобы не повторить ошибки в будущем», – сказал Борисов, добавив, что выводы будут учтены в миссиях «Луна-26» и «Луна-27».

    Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что у миссии «Луна-25» была сложная задача, однако отсутствие успеха вовсе не означает, что программа будет завершена. В Ранее в Кремле назвали потерю «Луны–25» поводом устранить ошибки. Напомним, 1 сентября в НАСА показали новый кратер на поверхности Луны, который, вероятно, образовался после крушения российской автоматической станции «Луна-25».

    Коментарии (54)
    15 сентября 2023, 16:15
    Сотрудник компании по производству беспилотников задержан в Москве
    Сотрудник компании по производству беспилотников задержан в Москве
    @ kronshtadt.ru

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве задержан бывший сетевой инженер производящего беспилотники АО «Кронштадт» по подозрению в публикации коммерческой тайны компании.

    В компании подтвердили, что бывший сетевой инженер АО «Кронштадт» распространял сведения конфиденциального характера через сайт Github, куда он выкладывал записи, составляющие коммерческую тайну, а также персональные и технические учетные данные и пароли к ним, пишут «Известия».

    Служба безопасности предотвратила утечку данных, составлявших коммерческую тайну. Мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело за «незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».

    Ранее ФСБ задержала в Москве сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса России, подозреваемого в хищении денег для производства изделий военного назначения.

    Коментарии (11)
    15 сентября 2023, 15:29
    В Германии назвали количество конфискованных автомобилей россиян

    Россиянин Коваль заявил о конфискации 20 машин граждан России в Германии

    Tекст: Вера Басилая

    Таможенная полиция Германии конфисковала около 20 автомобилей россиян, аресты происходили только в федеральных землях Гамбург и Шлезвиг-Гольштейн, рассказал житель Гамбурга Иван Коваль.

    Коваль рассказал «Газете.Ru», что ему известно о 20 случаях конфискации автомобилей с российскими номерами в Германии. По его словам, все аресты происходили на севере страны в федеральных землях Гамбург и Шлезвиг-Гольштейн, а начались они еще в начале апреля.

    Россиянин рассказал, что изъятие автомобилей происходило при различных обстоятельствах. Так, кто-то приезжал или уезжал на пароме, кого-то остановили на автобане, а в конце августа таможенная полиция конфисковала фургон у женщины, которая везла собак с выставки животных.

    По словам Коваля, в конце мая полиция арестовала машину туриста из России. Суд вынес решение о возврате мужчине автомобиля, но прокуратура намерена добиться конфискации машины.

    Ранее власти Латвии с 12 сентября запретили въезд автомобилям, зарегистрированным в России, в том числе через белорусскую границу. До этого власти Литвы пообещали конфисковать автомобили россиян, въезжающие в страну.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как русские в Германии отбили отобранные у них автомашины.

    Коментарии (15)
    15 сентября 2023, 19:15
    Вучич указал на преимущества российских ПТРК «Корнет» над западными аналогами
    Вучич указал на преимущества российских ПТРК «Корнет» над западными аналогами
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    У российских ПТРК «Корнет» есть преимущества над западными системами, заявил президент Сербии Александр Вучич на военном смотре в День сербского единства, свободы и национального флага.

    Как указал Вучич, Сербии не хватает боеприпасов для «Корнета», поскольку когда началась война Россия не смогла все доставить. Он напомнил, что на последних стрельбах в Сербии «Корнет» поразил цель на расстоянии восьми километров, передает РИА «Новости».

    Сербский лидер уточнил, что «Корнет» поражает цель на километр дальше, чем ПТРК Javelin и ПТУР NLAW. Офицеры подтвердили его слова и высоко оценили установку, а также представленный там же российский ПТРК «Фагот».

    Ранее Military Watch Magazine сообщил, что российские войска прожигают броню западной техники даже самыми недорогими отечественными противотанковыми установками типа «Корнет», в США и Европе задумываются о ее эффективности.

    Коментарии (3)
    15 сентября 2023, 16:42
    Бербок назвала Си Цзиньпина диктатором

    Глава МИД ФРГ Бербок назвала лидера КНР Си Цзиньпина диктатором

    Бербок назвала Си Цзиньпина диктатором
    @ Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, для которого победа России на Украине станет сигналом к действию, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью американскому телеканалу Fox News.

    Бербок считает, что Украина должна победить в этой войне. По ее словам, если конфликт закончится победой России, то это стало бы «знаком таким диктаторам этого мира, как Си», передает РИА «Новости».

    Глава МИД ФРГ, упомянув председателя КНР, видимо, имела в виду ситуацию вокруг Тайваня, которая значительно обострилась после визита на остров бывшего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

    Ранее в июле власти ФРГ опубликовали стратегию в отношении Китая, в которой содержится призыв «изменить подход» к КНР и определить новые параметры сотрудничества.

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц назвал необходимыми дипломатические усилия для прекращения конфликта на Украине.

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    15 сентября 2023, 17:15
    Премьер Румынии призвал обдумать шаги в случае победы России

    Премьер Румынии Чолаку призвал ЕС обдумать шаги в случае победы России

    Премьер Румынии призвал обдумать шаги в случае победы России
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку призвал Евросоюз задуматься о совместных действиях, если в конфликте на Украине победит Россия.

    Чолаку призвал задуматься ЕС о шагах в случае победы России в конфликте на Украине. Одним из вариантов он назвал готовность полностью отказаться от российского газа, пишет Der Standart, передает «Лента.ру».

    Премьер иронично добавил, что полная независимость от российского будет стоить Европе лишь «немного комфорта».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в 2023 году импорт российского газа в Европу вырос на 40%.

    Коментарии (14)
    16 сентября 2023, 04:30
    Умер звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин

    Умер Заслуженный артист России Гришечкин, снимавшийся в сериалах «Солдаты», «Счастливы вместе», «Каменская», «Бригада»

    Умер звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин умер на 62-м году жизни, сообщил его коллега, артист «Театра-студии на Юго-Западе» Антон Белов.

    «Вячеслав Германович. Родной. Покойся с Миром! <…> Спасибо за великий вклад: в статус, в развитие и имя нашего театра. <…> Навсегда в сердце», – написал Белов на своей странице в соцсети «Вконтакте», не раскрыв подробности смерти артиста.

    Гришечкин родился 28 июня 1962 года в Сочи. После школы поступил в ГИТИС, одновременно играл в «Театре-студии на Юго-Западе». С 2017 года он возглавлял театральную студию при Московском университете МВД, передает РИА «Новости».

    Фильмография Гришечкина насчитывает 167 картин, наиболее известные роли – в сериалах «Солдаты», «Счастливы вместе», «Каменская», «Бригада».

    Напомним, в январе 2021 года умер актер Дмитрий Гусев, снимавшийся в некоторых сериях «Папиных дочек», «Солдатах», «Глухаре», «Кухне», «Ворониных» и других сериалах.

    Коментарии (3)
    15 сентября 2023, 16:23
    Писториус вышел из себя при обсуждении возможных поставок Киеву ракет

    Писториус вышел из себя в дискуссии с Кличко при обсуждении вопроса возможных поставок Киеву ракет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус вышел из себя во время дискуссии с участием мэра Киева Виталия Кличко в Мюнстере, когда ведущий поднял вопрос о возможных поставках Украине крылатых ракет Taurus.

    Как заявил Писториус с заметным раздражением в голосе после того, как Кличко снова сказал о важности для Украины поставок Taurus, он удивлен, почему постоянно акцентируется «внимание на этом маленьком аспекте, по которому нет стопроцентного консенсуса», передает ТАСС.

    «Почему не отмечается грандиозная поддержка Германии. Да, ФРГ медлила в вопросе предоставления танков Leopard, да, это правда, она ждала американцев, в настоящее время мы являемся теми, кто предоставляет Украине больше всего и боевых танков, и зенитных самоходных установок Gepard, и бронетранспортеров», – подчеркнул он, указав и на то, что Германия увеличивает производство боеприпасов для Gepard.

    Ранее Писториус заявил, что тон высказывания украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о возможных поставках ракет Taurus был неуместным.

    Напомним, Кулеба поставил главу немецкого МИД Анналену Бербок в неловкое положение. На совместной пресс-конференции в Киеве он заявил, что Берлин все равно поставит Киеву ракеты Taurus, хотя сама немецкий министр не ответила на этот вопрос определенно.

    Коментарии (11)
    16 сентября 2023, 09:52
    Минобороны: Ту-160 оснастили крылатыми ракетами Х-БД с дальностью свыше 6,5 тыс. км

    Минобороны: Бомбардировщики Ту-160 получили оснащение крылатыми ракетами Х-БД с дальностью свыше 6,5 тыс. км

    Минобороны: Ту-160 оснастили крылатыми ракетами Х-БД с дальностью свыше 6,5 тыс. км
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 оснащены новыми крылатыми ракетами Х-БД с дальностью свыше 6,5 тыс. км, следует из распространенного Минобороны видео.

    Как сообщил в ходе посещения аэродрома Кневичи в Приморье главой Минобороны России Сергеем Шойгу и лидером КНДР Ким Чен Ыном командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, бомбардировщики оснастили двумя кассетами по шесть ракет, передает РИА «Новости».

    Также, Ким Чен Ыну представили турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.


    Напомним, в субботу Ким Чен Ын и Сергей Шойгу посетили фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке, где осмотрели противокорабельные ракетные комплексы «Уран» и универсальные комплексы крылатых ракет «Калибр», а также 100-миллиметровая автоматическая артиллерийская установка А-190.

    Коментарии (27)
    15 сентября 2023, 17:23
    Фигуристку Дробязко лишили гражданства Литвы
    Фигуристку Дробязко лишили гражданства Литвы
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент Литвы Гитанас Науседа лишил гражданства страны фигуристку Маргариту Дробязко, сообщили СМИ.

    Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на литовское агентство ELTA. Советник президента Литвы Ридас Ясюленис подтвердил, что президент сегодня подписал соответствующий указ, передает ТАСС.

    Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа за выступление в Сочи в шоу «Лебединое озеро» лишил фигуристов литовских государственных наград, которых они были удостоены в 2000 году. После этого Дробязко и Ванагас решили остаться в шоу Навки. Позже МВД Литвы потребовало лишить Дробязко гражданства.

    Фигуристка Дробязко, комментируя угрозы властей Литвы лишить ее литовского гражданства, заявила, что не собирается отказываться от России. Гражданство Литвы Дробязко получила в 1993 году в исключительном порядке, чтобы в паре с Ванагасом представлять страну на Олимпийских играх.

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